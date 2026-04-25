Επίσκεψη Μητσοτάκη-Μακρόν στον «Κίμωνα»: Ο διάλογος του Γάλλου προέδρου με τον κυβερνήτη της φρεγάτας και το κείμενό του στο βιβλίο επισκεπτών (Photos)

Η Ελλάδα και η Γαλλία αναβαθμίζουν τη διμερή τους σχέση με την υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας, με επίκεντρο την άμυνα, τη γεωπολιτική συνεργασία και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αυτονομίας.

Στα πλαίσια αυτά, το πρωί του Σαββάτου (25/04) οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν επισκέφτηκαν στον Πειραιά τον «Κίμωνα», την πρώτη φρεγάτα νέας γενιάς που παρέλαβε η Ελλάδα από τα γαλλικά ναυπηγεία, συνοδευόμενοι από τους υπουργούς Άμυνας Ελλάδας και Γαλλίας, τους υφυπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών, καθώς και τη στρατιωτική ηγεσία, μεταξύ των οποίων ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ο Αρχηγός ΓΕΝ.

Μητσοτάκης και Μακρόν ξεναγήθηκαν στη φρεγάτα «Κίμων», ενημερώθηκαν από τον αρχηγό ΓΕΝ και τον αρχηγό Στόλου στην αίθουσα επιχειρήσεων για τις δυνατότητες του πλοίου και στη συνέχεια μετέβησαν στη γέφυρα του Κίμωνα, όπου συνομίλησαν με τον πλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη, κυβερνήτη του «Κίμωνα». Ο Γάλλος πρόεδρος τον ρώτησε πόσες ημέρες ήταν στην Κύπρο.

«Πάνω από 40 και ήταν μιας αφορμή να δούμε επί του πεδίου της δυνατότητες του πλοίου» απάντησε ο πλοίαρχος ο οποίος έκανε δώρο στον κ. Μακρόν τον θυρεό του «Κίμωνα».

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στη φρεγάτα «Κίμων», ο Γάλλος πρόεδρος και ο Έλληνας πρωθυπουργός αναχώρησαν από το λιμάνι, με την αυτοκινητοπομπή να κατευθύνεται προς το κέντρο της Αθήνας.

Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο επικεφαλής της εταιρείας Naval Group, της κατασκευάστριας των φρεγατών FDI, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι Αθήνα και Παρίσι συζητούν για το ενδεχόμενο αγοράς από την Ελλάδα των γαλλικών επιθετικών υποβρυχίων Baraccuda, για την ενίσχυση των θαλασσίων δυνατοτήτων της Ελλάδας.

Πλέον, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος μεταφέρεται στις πολιτικές επαφές που ακολουθούν. Εκεί αναμένεται να τεθούν επί τάπητος ζητήματα ευρωπαϊκής άμυνας, περιφερειακής σταθερότητας και συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την ξενάγηση στη φρεγάτα «Κίμων», οι Μητσοτάκης και Μακρόν παρέμειναν στο κατάστρωμά της με τον Γάλλο πρόεδρο να γράφει και στο βιβλίο επισκεπτών της ένα μακροσκελές κείμενο:

«Στη φρεγάτα “Κίμων”, στον κυβερνήτη της και στο πλήρωμά της. Εδώ είμαστε ενωμένοι στο όνομα της αλληλεγγύης, της φιλίας και των κοινών σχεδίων μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας. Είμαστε υπερήφανοι, στο πλευρό των βιομηχανιών μας και των ομάδων τους, για αυτή την πρώτη φρεγάτα. Με τα μελλοντικά μας σχέδια. Στην υπηρεσία της φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Εμανουέλ Μακρόν».

Διαβάστε επίσης:

Μαρέβα Μητσοτάκη: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό» – Το ιατρικό ανακοινωθέν

Ο Περσικός ως μόνιμο μέτωπο – Γιατί η ένταση θα είναι διαρκής, πώς κινούνται ΗΠΑ και Ιράν

Ακριβά πληρώνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ η ΝΔ: Εσωκομματική φουρτούνα και δημοσκοπική πτώση ταράζουν κόμμα και Μαξίμου