Μαρέβα Μητσοτάκη: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό» – Το ιατρικό ανακοινωθέν

Άριστη κρίνεται η μετεγχειρητική της πορεία της συζύγου του πρωθυπουργού Μαρέβα Μητσοτάκη, η οποία σήμερα έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

«Σήμερα η κα Μαρέβα Γκραμπόσφκι – Μητσοτάκη, έλαβε εξιτήριο από το ΓΝΑ “Ευαγγελισμός” και η μετεγχειρητική της πορεία κρίνεται άριστη», αναφέρει χαρακτηριστικά το νέο ιατρικό ανακοινωθέν.

Η Μαρέβα Γκραμπόσφκι εισήχθη εσπευσμένα στο «Ευαγγελισμός» μετά από πόνους που είχε στην κοιλιακή χώρα, την περασμένη Παρασκευή. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε χειρουργείο για ειλέο, με την επέμβαση να ολοκληρώνεται με απόλυτη επιτυχία και την σύζυγο του πρωθυπουργό να μεταφέρεται σε θάλαμο μέχρι την ανάρρωσή της.

