ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 20:33
18.04.2026 19:05

Σε επέμβαση για ειλεό υπεβλήθη η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη

Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, σύμφωνα με ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Όπως γνωστοποιήθηκε, η κυρία Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη εισήχθη την Παρασκευή (17/4) στον «Ευαγγελισμό», έπειτα από έντονο κοιλιακό άλγος. Οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία την άμεση χειρουργική αντιμετώπιση, προχωρώντας σε λαπαροτομία.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και αφορούσε την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού, ο οποίος προκλήθηκε από συμφύσεις. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά, με την ασθενή να έχει ήδη επιστρέψει σε άριστη κατάσταση στο θάλαμό της.

Οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί για την πορεία της αποκατάστασης, ενώ αναμένεται περαιτέρω ενημέρωση τις επόμενες ημέρες, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

