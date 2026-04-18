ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 18:52
18.04.2026 18:17

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε ο 7χρονος που είχε απαχθεί από τον πατέρα του στις Συκιές

18.04.2026 18:17
Βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία του ο 7χρονος που είχε απαχθεί από τον πατέρα του την προηγούμενη Πέμπτη (16/04) από την περιοχή των Συκεών στη Θεσσαλονίκη, και έκτοτε αγνοούταν.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο ανήλικος βρέθηκε σήμερα από την ΕΛ.ΑΣ στα Μετέωρα Πολίχνης.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού:

«Στις 18/04/2026 βρέθηκε ο ανήλικος Βαγγέλης (ον.) Λάζο (επ.), 7 ετών, από τις αστυνομικές αρχές στην περιοχή των Μετεώρων Θεσσαλονίκης και είναι καλά στην υγεία του.

Συγκεκριμένα ο ανήλικος εξαφανίστηκε στις 16/04/2026 από την περιοχή των Συκεών Θεσσαλονίκης μετά από αρπαγή στην οποία προέβη ο πατέρας του.

Υπενθυμίζουμε ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas στις 17/04/2026, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Βαγγέλη (ον.)Λάζο(επ.) και την οικογένειά του για την παροχή ψυχολογικής στήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί».

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε ο 7χρονος που είχε απαχθεί από τον πατέρα του στις Συκιές

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 18:39
Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε ο 7χρονος που είχε απαχθεί από τον πατέρα του στις Συκιές

