Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε ο 7χρονος που είχε απαχθεί από τον πατέρα του στις Συκιές

Βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία του ο 7χρονος που είχε απαχθεί από τον πατέρα του την προηγούμενη Πέμπτη (16/04) από την περιοχή των Συκεών στη Θεσσαλονίκη, και έκτοτε αγνοούταν.
Σύμφωνα με ενημέρωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο ανήλικος βρέθηκε σήμερα από την ΕΛ.ΑΣ στα Μετέωρα Πολίχνης.
Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού:
«Στις 18/04/2026 βρέθηκε ο ανήλικος Βαγγέλης (ον.) Λάζο (επ.), 7 ετών, από τις αστυνομικές αρχές στην περιοχή των Μετεώρων Θεσσαλονίκης και είναι καλά στην υγεία του.
Συγκεκριμένα ο ανήλικος εξαφανίστηκε στις 16/04/2026 από την περιοχή των Συκεών Θεσσαλονίκης μετά από αρπαγή στην οποία προέβη ο πατέρας του.
Υπενθυμίζουμε ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas στις 17/04/2026, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Βαγγέλη (ον.)Λάζο(επ.) και την οικογένειά του για την παροχή ψυχολογικής στήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί».
