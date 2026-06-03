Εντυπώσεις από Pulse και… Σκάι, ο Σαμαράς, η δημοσκοπική ταραχή στο ΠΑΣΟΚ και το φλερτ με Κασσελάκη, το δράμα της ΝΕΑΡ και η καχύποπτη Λατινοπούλου

Καλημέρα σας

Τρία βασικά συμπεράσματα από την δημοσκόπηση της Pulse που έδειξε χθες ο ΣΚΑΪ.

Η Νέα Δημοκρατία έχει ελπίδες να αγγίξει το 30% οι οποίες, όπως δείχνουν τα πράγματα θα χαθούν, αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα.

Η ΕΛΑΣ σιγουρεύει την δεύτερη θέση και υπό προϋποθέσεις θα αυξήσει τη διαφορά από το τρίτο κόμμα, είτε αυτό θα είναι το ΠΑΣΟΚ είτε το κόμμα της Καρυστιανού.

Ο Τσίπρας έχει μία ελαφρά προς το παρόν διείσδυση στο χώρο της κεντροαριστεράς και για να την αυξήσει – και να αυξήσει και το ποσοστό του– θα πρέπει εκτός από τις θέσεις, να κρατήσει στον… εξώστη τους πρώην συντρόφους του, βουλευτές και προβεβλημένα στελέχη.

Μιας και κάναμε αναφορά στον ΣΚΑΪ να πούμε ότι η νέα κεντρική παρουσιάστρια Λένα Φλυτζάνη δεν τα λέει άσχημα, αλλά από ντύσιμο, οι υπεύθυνοι του ΣΚΑΪ λες και ψωνίζουν για την γκαρνταρόμπα, από τον πάλαι ποτέ …Πανταζώνα, ή να το πω καλύτερα, μου θυμίζει τους αγαπημένους σερβιτόρους στο Βlue Pine!

Ομιλία Σαμαρά

Βέβαια, από την άλλη πλευρά, το άγχος του Μαξίμου είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Μία φήμη που κυκλοφόρησε χθες για ανακοίνωση νέου κόμματος την επόμενη εβδομάδα, διαψεύστηκε σχεδόν αμέσως. Ο πρόεδρος Αντώνης δεν βιάζεται να το κάνει το κόμμα. Δεν λέει όχι όμως σε… ομιλίες.

Την Παρασκευή λοιπόν θα μιλήσει σε εκδήλωση στο Ηράκλειο με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του Αύριο».

Τα γκάλοπ και η ταραχή στο ΠΑΣΟΚ

Αναβρασμό έχουν φέρει στο ΠΑΣΟΚ τα γκάλοπ που εμφανίζουν το Κίνημα να καταρρέει μεταξύ τρίτης και τέταρτης θέσης.

Η ψυχραιμία έχει χαθεί και τα σενάρια συνωμοσίας δίνουν και παίρνουν.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του πολιτικού συμβουλίου – πάει για Παρασκευή.

Πιθανόν ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, καθώς έχει ξεκινήσει μία φημολογία ότι «δεν πάμε καλά» και «κάτι πρέπει να γίνει» και «πώς θα πάμε έτσι στις εκλογές» και άλλα παρόμοια, που καταλαβαίνετε πού καταλήγουν.

– Μαθαίνω ότι η ανησυχία για την πορεία του ΠΑΣΟΚ και τον κίνδυνο εκλογικής κατάρρευσης τον έχουν οι βουλευτές και οι υποψήφιοι βουλευτές του λεκανοπεδίου. Βλέπετε, αν ζορίσουν τα πράγματα, όχι παραπάνω από 5 που έχει σήμερα δεν θα βγάλει το ΠΑΣΟΚ, αλλά κινδυνεύει να μην βγάλει ούτε τόσους!

ΠΑΣΟΚ σε γραμμή… Κασσελάκη

Μένουμε στο ΠΑΣΟΚ, όπου ξαφνικά υιοθέτησαν… Στέφανο Κασσελάκη!

Εκεί που είχαν τον πρόεδρο των Δημοκρατών στο… αδιάφορο εντελώς (το λέω κομψά), άρχισαν να παίρνουν στα σοβαρά. Πολύ σοβαρά μάλιστα. Σε βαθμό που να διαδίδουν, – σαν… ιεραπόστολοι ένα πράγμα -, το… «Λόγο» του!

Εντάξει, δεν πιστεύω αυτό που κυκλοφορεί στα παρασκήνια ότι ο Κασσελάκης θα κατέβει με το ΠΑΣΟΚ στην Α’ Αθήνας, αλλά και μόνο το γεγονός ότι υιοθετούν μία τρελή ιστορία, που λέει ο Στέφανος είναι αρκετό για να αναρωτηθείς τι άλλο μπορεί να ακούσουμε.

– Για την ιστορία: Ο Κασσελάκης ισχυρίστηκε ότι ο Τσίπρας τού εμπιστεύτηκε, λέει, λίγο πριν τις ευρωεκλογές 24 και αφού προηγουμένως είχε προσπαθήσει να τον διώξει κακήν κακώς από αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ (Φεβρουάριος 24), το σχέδιό του για… διάλυση και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Αλίμονο έτσι; Αν δεν εμπιστευόταν αυτά τα… «σχέδια» στον Κασσελάκη, σε ποιον θα τα έλεγε; Όλοι άλλωστε γνωρίζουμε ότι η μοναδική ασχολία του Τσίπρα εκείνη την περίοδο ήταν πώς θα διαλύσει το ΠΑΣΟΚ! Και είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Κασσελάκη και άριστες σχέσεις μαζί του – προφανώς και τρολάρω, όπως υποψιάζομαι ότι κατά βάθος μας τρολάρει και ο Στέφανος και η Χαριλάου!

– Ε, αυτά τα πράγματα τα υιοθετούν κάποιοι στη Χαριλάου και κάνουν… «θεό» τον Κασσελάκη. Κρατηθείτε, θα ακούσουμε πολλά! Δέστε τις ζώνες, που λέει ο σούπερ Μάριο.

Το δράμα (και τα λάθη) της ΝΕΑΡ

Τα όμορφα (και όμορα) κόμματα, όμορφα καίγονται!

Αυτό συνέβη με τη Νέα Αριστερά. Και την απόφαση κάποιων κορυφαίων στελεχών της να την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα – το πότε και πώς φανεί στην πορεία.

Η αλήθεια είναι ότι και η ίδια η Νέα Αριστερά έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να φτάσει στο τωρινό αδιέξοδο.

Τα στελέχη της έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ θα μπορούσαν να μείνουν και να τον ξανακερδίσουν από τον Κασσελάκη το 2024. Και όταν είδαν τα ισχνά ποσοστά στις ευρωεκλογές δεν αντιλήφθηκαν ότι δεν υπάρχει μέλλον. Καλές οι ιδέες, αλλά τα κόμματα έχουν τους δικούς τους κανόνες.

– Κι αφού δεν τα πίστευαν τι τα έλεγαν (κατά το Τζένη Τζένη) αυτά τα περί αυτονομίας, τις διακηρύξεις κατά του… αρχηγισμού και τους όρκους αιώνιας πίστης; Ένα δίκιο το έχουν όσοι μένουν πίσω.

– Με τούτα και με κείνα, γίνονται δύο τα κόμματα που συμπαρασύρει η ΕΛ.Α.Σ. άμα τη εμφανίσει της.

Καχύποπτη η Λατινοπούλου

Δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ που δεν εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις.

Την ίδια άποψη έχει και η… Αφροδίτη Λατινοπούλου! Όπως είπε η πρόεδρος Αφροδίτη, και στις εθνικές και στις ευρωπαϊκές και στις αυτοδιοικητικές εκλογές «έχουν πέσει έξω»! Δεν το προχώρησε παραπέρα όμως, καθότι είναι πιο ψύχραιμη από στελέχη της Χαριλάου.

Τη.. χολή της πάντως την έβγαλε για την Κωνσταντοπούλου και τον Βελόπουλο, αποδίδοντας σε αυτούς την άνοδο του κόμματος Καρυστιανού, διότι αυτοί «εργαλειοποίησαν και καπηλεύτηκαν την τραγωδία», όπως είπε.

Προβλέπω να γίνεται ένας κακός χαμός…

Ο «κακός» καιρός της μπύρας…

Άλλη μία παράλληλη απώλεια του πρώτου κακού, τουριστικά και όχι μόνο, πενταμήνου της ελληνικής αγοράς φαίνεται στην μέχρι σήμερα πορεία του κλάδου της μπύρας για το 2026.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς η κατανάλωση είναι πτωτική, σε μικρό μονοψήφιο ποσοστό, ακολουθώντας την τροχιά που είχε σε όλο το 2025.

Κύριοι λόγοι είναι ο κακός καιρός που «έκαψε» σημαντικά τριήμερα όπως της Πρωτομαγιάς , αλλά και το Πάσχα που φέτος έπεσε αρκετά νωρίς. Μία άλλη όμως, ίσως ακόμα πιο σημαντική αιτία, είναι η μεγάλη υποχώρηση στο HORECA, (ξενοδοχεία, μπαρ, εστιατόρια) λόγω του περιορισμένου εισοδήματος των νοικοκυριών, αλλά και των ξένων τουριστών που έχουν αρχίσει να μειώνουν επικίνδυνα τα καθημερινά τους έξοδα, αντικαθιστώντας εστιατόρια και μπαρ με ψώνια στο…σούπερ μάρκετ.

Δηλαδή Έλληνες και ξένοι κόβουν τις εξόδους για φαγητό και ποτό και αυτό είναι κακό «μαντάτο» για την φετινή τουριστική σεζόν που μέχρι στιγμής έχει και σημαντικά χαμηλότερες αφίξεις σε σχέση με πέρυσι, λόγω και του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχει εκτοξεύσει τα κόστη σε καύσιμα και αεροπορικά εισιτήρια.

Πάντως οι επιχειρηματίες ελπίζουν σε μία αναστροφή του κλίματος που θα δώσει ένα δυνατό δίμηνο Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου έτσι ώστε να «σβηστούν» οι απώλειες από τους «κακούς» Απρίλιο και Μάιο.

Γιατί η Ideal βάζει τα Attica αυτόνομα στο χρηματιστήριο;

Την απόφαση να βάλει στο ελληνικό Χρηματιστήριο τα Attica Πολυκαταστήματα έχει πάρει ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου της Ideal και πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται για τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή του την κίνηση δεδομένου ότι η «μητρική» Holding είναι ήδη εισηγμένη. Κύκλοι της αγοράς θεωρούν ότι με την τακτική αυτή η Ideal διευρύνει την επενδυτική της βάση, κατοχυρώνοντας μέσω της εισαγωγής κέρδη και παίρνοντας υπεραξία.

Επίσης η εισαγωγή στην κεφαλαιαγορά θα αποδεσμεύσει κεφάλαια που θα χρησιμοποιηθούν για νέες επενδύσεις . Εξάλλου σε αυτή την απόφαση δεν είναι μόνος του ο επικεφαλής της Ideal καθώς μαθαίνουμε ότι και οι παλιοί μέτοχοι που έχουν παραμείνει στη διοίκηση της εταιρείας είναι σύμφωνοι για αυτόνομη εισαγωγή της εταιρείας στο Euronext.

Άμυνα, επενδύσεις και το μεγάλο ελληνικό στοίχημα

Κάτι φαίνεται να αλλάζει στον επιχειρηματικό χάρτη της χώρας και η άμυνα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των εξελίξεων. Μεγάλες ξένες εταιρείες του κλάδου αναζητούν συνεργασίες, επενδυτικές ευκαιρίες και παραγωγική παρουσία στην Ελλάδα, σε μια περίοδο κατά την οποία η γεωπολιτική αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη επίδραση στις επιχειρηματικές αποφάσεις.

Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως μια αγορά εξοπλιστικών προγραμμάτων. Αντίθετα, φαίνεται να κερδίζει έδαφος ως πιθανός βιομηχανικός και επιχειρηματικός κόμβος για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε ναυπηγεία, λιμενικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές μονάδες και υποδομές που μπορούν να εξυπηρετήσουν ένα ευρύτερο πλέγμα αμυντικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στους ξένους παίκτες. Και ελληνικές επιχειρήσεις δείχνουν έτοιμες να μπουν πιο δυναμικά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας την εμπειρία, τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουν. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα εκτιμάται ότι μπορούν να διεκδικήσουν ουσιαστικό ρόλο στις νέες συνεργασίες που διαμορφώνονται, είτε μέσα από συμπαραγωγές είτε μέσω συμμετοχής στις αλυσίδες εφοδιασμού μεγάλων διεθνών ομίλων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να βλέπουν την Ελλάδα ως έναν αξιόπιστο εταίρο και έναν κρίσιμο κρίκο στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό εξηγεί και το αυξημένο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται τα τελευταία χρόνια γύρω από επενδύσεις, στρατηγικές συνεργασίες και βιομηχανικά σχέδια με ελληνική βάση.

Το ζητούμενο, βέβαια, δεν είναι μόνο να ανακοινωθούν νέες συμφωνίες. Το πραγματικό στοίχημα είναι αν αυτή η κινητικότητα θα μεταφραστεί σε παραγωγή, θέσεις εργασίας, εξαγωγές και προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία. Γιατί στο τέλος της ημέρας, οι μεγάλες επιχειρηματικές ευκαιρίες αποκτούν πραγματικό νόημα μόνο όταν το αποτύπωμά τους φτάνει πέρα από τις εταιρικές ανακοινώσεις και γίνεται αισθητό στην αγορά και στην κοινωνία.

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