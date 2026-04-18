18.04.2026 17:27

Ακράτα: Φωτιά σε δασική έκταση στην στην Άμπελο – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτογραφία αρχείου

Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων προκάλεσε η φωτιά στην Ακράτα Αχαΐας που ξέσπασε, το μεσημέρι του Σαββάτου (18/4), στην περιοχή της Αμπέλου, επεκτεινόμενη σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σε δασική έκταση.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρου τμήματος και εθελοντές, ενώ επιχειρούν και εναέρια μέσα, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες κατάσβεσης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ακράτας και Αιγίου, καθώς και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αιγιαλείας.

Η εξάπλωση της πυρκαγιάς σε δασική έκταση έχει σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην περιοχή. Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και ειδικές δυνάμεις δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ, ενισχύοντας το έργο της κατάσβεσης σε δύσβατα σημεία, όπου η πρόσβαση των συμβατικών οχημάτων είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές από τη φωτιά

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένες περιοχές, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώνονται στην οριοθέτηση του μετώπου πριν οι συνθήκες επιτρέψουν στη φωτιά να αποκτήσει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η συνδρομή των εναέριων μέσων κρίνεται καθοριστική, καθώς η μορφολογία του εδάφους στην ευρύτερη περιοχή της Αμπέλου δυσχεραίνει σε πολλά σημεία την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων.

Οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, σύμφωνα με το aigiovoice.gr, καθώς η εξέλιξη της πυρκαγιάς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επικρατούσες συνθήκες. Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος υψηλού κινδύνου για εκδήλωση δασικών πυρκαγιών απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους πολίτες, ενώ σε περίπτωση εντοπισμού εστίας φωτιάς, οι κάτοικοι καλούνται να ειδοποιούν άμεσα στο τηλέφωνο 199.

Διαβάστε επίσης:

Αποκάλυψη Γιαννάκου για νοσοκομείο Κεφαλονιάς: Αναισθησιολόγος η «νοσηλεύτρια» που ισχυρίστηκε πως οι γιατροί καθυστέρησαν να βοηθήσουν την 19χρονη Μυρτώ

Καστοριά: Τηλεφωνική απάτη σε βάρος 93χρονης – Της απέσπασαν χρυσές λίρες και μετρητά με πρόσχημα έκτακτης νοσηλείας συγγενή

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για απόπειρα εκβίασης επιχειρηματία – Βρέθηκε όπλο στην κατοχή 23χρονου

ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Οι ΗΠΑ παρουσίασαν νέες προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου – Τις εξετάζουμε, δεν έχουμε απαντήσει ακόμα»

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε ο 7χρονος που είχε απαχθεί από τον πατέρα του στις Συκιές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Διέταξα ΕΔΕ για συκοφαντία» – «Η Μυρτώ διασωληνώθηκε στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς πριν πεθάνει»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Σχοινάς, ο σταυρός και η Α΄ Θεσσαλονίκης

ΕΛΛΑΔΑ

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Το κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας (Μέρος Δεύτερο)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακάριος Λαζαρίδης: Το χρονικό μιας προαναγγελθείσας αποπομπής - Οι δηλώσεις που σήμαναν το τέλος από την κυβέρνηση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κασσελάκης ζητά αποπομπή του Κυρανάκη για σεξιστική συμπεριφορά στην Καραμήτρου

