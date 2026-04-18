Ακράτα: Φωτιά σε δασική έκταση στην στην Άμπελο – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων προκάλεσε η φωτιά στην Ακράτα Αχαΐας που ξέσπασε, το μεσημέρι του Σαββάτου (18/4), στην περιοχή της Αμπέλου, επεκτεινόμενη σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σε δασική έκταση.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρου τμήματος και εθελοντές, ενώ επιχειρούν και εναέρια μέσα, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες κατάσβεσης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ακράτας και Αιγίου, καθώς και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αιγιαλείας.

Η εξάπλωση της πυρκαγιάς σε δασική έκταση έχει σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην περιοχή. Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και ειδικές δυνάμεις δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ, ενισχύοντας το έργο της κατάσβεσης σε δύσβατα σημεία, όπου η πρόσβαση των συμβατικών οχημάτων είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές από τη φωτιά

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένες περιοχές, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώνονται στην οριοθέτηση του μετώπου πριν οι συνθήκες επιτρέψουν στη φωτιά να αποκτήσει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η συνδρομή των εναέριων μέσων κρίνεται καθοριστική, καθώς η μορφολογία του εδάφους στην ευρύτερη περιοχή της Αμπέλου δυσχεραίνει σε πολλά σημεία την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων.

Οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, σύμφωνα με το aigiovoice.gr, καθώς η εξέλιξη της πυρκαγιάς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επικρατούσες συνθήκες. Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος υψηλού κινδύνου για εκδήλωση δασικών πυρκαγιών απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους πολίτες, ενώ σε περίπτωση εντοπισμού εστίας φωτιάς, οι κάτοικοι καλούνται να ειδοποιούν άμεσα στο τηλέφωνο 199.

Αποκάλυψη Γιαννάκου για νοσοκομείο Κεφαλονιάς: Αναισθησιολόγος η «νοσηλεύτρια» που ισχυρίστηκε πως οι γιατροί καθυστέρησαν να βοηθήσουν την 19χρονη Μυρτώ

Καστοριά: Τηλεφωνική απάτη σε βάρος 93χρονης – Της απέσπασαν χρυσές λίρες και μετρητά με πρόσχημα έκτακτης νοσηλείας συγγενή

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για απόπειρα εκβίασης επιχειρηματία – Βρέθηκε όπλο στην κατοχή 23χρονου