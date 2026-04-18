ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 17:07
18.04.2026 16:55

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για απόπειρα εκβίασης επιχειρηματία – Βρέθηκε όπλο στην κατοχή 23χρονου

18.04.2026 16:55
Στη σύλληψη τριών ατόμων, δύο Αλβανών και ενός Έλληνα, προχώρησε η αστυνομία οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, για εκβίαση επιχειρηματία στην Θεσσαλονίκη. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας 23χρονος στην κατοχή του οποίου βρέθηκε όπλο με την σφαίρα να είναι στην θαλάμη.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε κατάστημα ενοικίασης πολυτελών οχημάτων στην ανατολική Θεσσαλονίκη, έπειτα από αιφνιδιαστική επέμβαση κλιμακίου της Δίωξης Εκβιαστών, που είχε αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η επέμβαση των αστυνομικών πραγματοποιήθηκε την ώρα που οι τρεις φερόμενοι ως δράστες επισκέφτηκαν τον επιχειρηματία για να του ζητήσουν χρήματα για «υπηρεσίες» που επρόκειτο να του προσφέρουν, στην επιχείρηση που βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας.

Οι εμπλεκόμενοι φέρεται να προέβαλαν αντίσταση, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αποφύγουν τη σύλληψη.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, στην κατοχή ενός 23χρονου βρέθηκε πυροβόλο όπλο με μία σφαίρα στη θαλάμη, το οποίο κατασχέθηκε άμεσα από τους αστυνομικούς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία Δίωξης Εκβιαστών, όπου σχηματίζεται σε βάρος τους δικογραφία για εκβίαση και συναφή αδικήματα.

Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για απόπειρα εκβίασης επιχειρηματία – Βρέθηκε όπλο στην κατοχή 23χρονου

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 17:03
Άννα Ζηρδέλη: «Πήγα στην εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη extra small και έφυγα large – Τότε ξεκίνησα ψυχολόγο» (Video)

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για απόπειρα εκβίασης επιχειρηματία – Βρέθηκε όπλο στην κατοχή 23χρονου

Λίβανος: Νεκρός γάλλος λοχίας στην επίθεση κατά των κυανόκρανων – Τη Χεζμπολάχ κατηγορεί ο Μακρόν

