ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 17:04
18.04.2026 16:08

Επικοινωνία με τα παιδιά της ζητά η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής μετά την αθώωσή της (Video)

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για να έρθει σε επικοινωνία και επαφή με τα παιδιά της η αστυνομικός που κρίθηκε αθώα για τον βιασμό των παιδιών της, καθώς σύμφωνα με τον δικηγόρο της, στόχος είναι ζήσει ξανά μαζί με τα ανήλικα που φιλοξενούνται σε δομές.

«Τα παιδιά της βρίσκονται σε δομές και θα κάνει ενέργειες έτσι ώστε να μπορεί να τα πλησιάσει αρχικά και στη συνέχεια θα κάνουμε διαδικασίες για να ζήσουν ξανά μαζί», είπε στον ΣΚΑΪ ο Ιωάννης Μπαρκαγιάννης.

«Η εντολέας μου απαλλάχθηκε από το σύνολο όλων των κατηγοριών κατά πλειοψηφία 5-2. Η πρώτη της κουβέντα ήταν ότι υπάρχει Θεός και τώρα το πρώτο της μέλημα είναι να έρθει σε επικοινωνία αρχικά με τα παιδιά της», είπε επίσης ο νομικός.

«Μου έλεγε συγκεκριμένα ότι από τη στιγμή που έχασα την επικοινωνία με τα παιδιά μου δεν με ενοχλεί καθόλου αν θα μπω στη φυλακή ή όχι», συμπλήρωσε.

«Το δικαστήριο την έκρινε αθώα καθότι η συγκεκριμένη δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό για να αποφύγει την κακοποίηση εκείνο το χρονικό διάστημα και αν έκανε κάποια ενέργεια το αποτέλεσμα θα ήταν χειρότερο. Κακοποιούνταν αυτή και τα παιδιά και αν αντιδρούσε οι συνέπειες και το αποτέλεσμα θα ήταν 2 και 3 και 4 και 10 φορές χειρότερο», τόνισε ο δικηγόρος της μητέρας των παιδιών.

