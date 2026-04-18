ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 11:25
18.04.2026 11:03

Θεσσαλονίκη: Ανήλικη κατήγγειλε τον βιασμό της από 21χρονο, μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Στη σύλληψη ενός 21χρονου, προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκης μετά από καταγγελία 17χρονης για βιασμό.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η νεαρή κοπέλα, τα ξημερώματα της Παρασκευής, ευρισκόμενη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ευόσμου, ιδιοκτησίας ενός 45χρονου, παρήγγειλε και κατανάλωσε αλκοολούχα ποτά, τα οποία της διέθεσε 19χρονος υπάλληλος του καταστήματος.

Ακολούθως, αποχώρησε από το κατάστημα με το αυτοκίνητο του 21χρονου και αφού μετέβησαν σε άλλο σημείο της ίδιας περιοχής, ο νεαρός φέρεται να προέβη σε γενετήσια πράξη σε βάρος της χωρίς τη συναίνεσή της.

Ο συλληφθείς σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού-Ευόσμου για βιασμό ανηλίκου, θα οδηγηθεί σήμερα στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές, ενώ ο ιδιοκτήτης και ο υπάλληλος του καταστήματος που συνελήφθησαν για παράβαση του Νόμου για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά, μετά το πέρας των δικονομικών ενεργειών αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων: Ελεύθερη σήμερα η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους

Κεφαλονιά: Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι συνομιλίες των συλληφθέντων για τον θάνατο της Μυρτώς, ο ρόλος του 66χρονου

Γιώργος Κωνσταντίνου στο topontiki.gr: «Παιδιά, έχω περάσει Κατοχή – Αφήνω το μέλλον μου στην τύχη, τη μοίρα και την υγεία» (Video)

Θεσσαλονίκη: «Θρίλερ» με υπόθεση αλλοίωσης οικογενειακής κατάστασης – Συνελήφθησαν 20χρονη μητέρα νεογέννητου βρέφους και 48χρονος

Μια γυναίκα στο δάσος

Φιντάν: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή για να «καταλάβει περισσότερα εδάφη»

Μυτιλήνη: Για 5η ημέρα μπλόκο στο λιμάνι από τους κτηνοτρόφους – Έκτακτη σύσκεψη το μεσημέρι

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

Το κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας (Μέρος Δεύτερο)

Μακρόν – Μελόνι ήρθαν πολύ… κοντά έξω από το Ελιζέ – Δείτε βίντεο

Ο Κασσελάκης ζητά αποπομπή του Κυρανάκη για σεξιστική συμπεριφορά στην Καραμήτρου

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

