Κεφαλονιά: Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι συνομιλίες των συλληφθέντων για τον θάνατο της Μυρτώς, ο ρόλος του 66χρονου

Τον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού με πλοίο της γραμμής πήραν, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή, οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατος της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί ο ρόλος και η εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση του θανάτου της.

Στο κάδρο των Αρχών έχει μπει και ο 66χρονος από την Πρέβεζα, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές και αποκάλυψε ότι τη μοιραία νύχτα είχε επικοινωνία μέσω διαδικτυακής εφαρμογής με την άτυχη κοπέλα μέχρι τις 4.00 τα ξημερώματα και της έστειλε μάλιστα 220 ευρώ μέσω IRIS για να μην «μείνει στα παγκάκια», όπως φέρεται να του είπε η ίδια.

Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο των συλληφθέντων

Εκτός από τον 66χρονο, οι ερευνητές θέλουν να διαπιστώσουν αν υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία να επικοινώνησαν με κάποιον από τους τρεις συλληφθέντες.

Μετά από μια μαραθώνια απολογητική διαδικασία που διήρκεσε περισσότερες από 12 ώρες, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή τους κράτηση.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, κατηγορία που αναβαθμίστηκε από την αρχική, η οποία αφορούσε έκθεση σε κίνδυνο και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

«Υπάρχουν κι άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα»

Την εκτίμηση ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου της Μυρτώς, τα ξημερώματα της Τρίτης, εξέφρασε και ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης, Παναγής Δρακουλόγκωνας, σε συνέντευξή στον ANT1.

Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου και τόνισε ότι η έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η θέση αυτή του συνηγόρου της οικογένειας έρχεται να συναντήσει τα όσα έχει υποστηρίξει τις τελευταίες ημέρες ο πατέρας της Μυρτώς, ο οποίος αναφέρει ότι η κόρη του έπεσε θύμα ενός κυκλώματος.

