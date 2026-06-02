Στεγαστικό Δάνειο CrediaBank First Home – Με σταθερό προνομιακό επιτόκιο για τα πρώτα 2 έτη από 2,15%

Στεγαστικό CrediaBank First Home

Η CrediaBank φροντίζει να μην μένεις σε… ξένο σπίτι, προσφέροντας τη χρηματοδοτική επιλογή του στεγαστικού δανείου CrediaBank First Home, με σταθερό προνομιακό επιτόκιο για τα πρώτα 2 έτη από 2,15%*.

Αν ετοιμάζεσαι να αγοράσεις ή να χτίσεις το πρώτο σου σπίτι και χρειάζεσαι κεφάλαιο, το στεγαστικό δάνειο CrediaBank First Home σου προσφέρει χρηματοδότηση έως το 90% της αξίας του ακινήτου σου, με μέγιστο ποσό δανείου τις €350.000 και διάρκεια αποπληρωμής έως 40 έτη, χωρίς να επιβαρυνθείς με έξοδα εξέτασης αιτήματος και έγκρισης του δανείου. Επιπλέον, αν υποβάλεις την αίτησή σου έως 30.06.2026 θα επωφεληθείς, καθώς τα έξοδα Νομικού και Τεχνικού ελέγχου θα είναι δωρεάν.

Το κυμαινόμενο επιτόκιο διαμορφώνεται με βάση το Euribor 3μήνου και περιθώριο από 1,60%*, ενώ αν είσαι τρίτεκνος ή πολύτεκνος ή το σπίτι σου ανήκει σε ενεργειακή κατηγορία Α ή Β (βάσει Π.Ε.Α), η μέγιστη παρεχόμενη έκπτωση περιθωρίου κυμαινόμενου επιτοκίου είναι έως 0,25%.

Η αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου πραγματοποιείται σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν τόκο και κεφάλαιο αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό σου, ενώ έχεις τη δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος και τμηματικών εκταμιεύσεων για διάστημα έως και 24 μήνες, εφόσον η κατοικία  είναι υπό κατασκευή.

Έλα σε ένα κατάστημα CrediaBank χωρίς ραντεβού ή επισκέψου το crediabank.com για να μάθεις περισσότερα.

*Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75 (σήμερα 0,12%). Οι προσφερόμενες εκπτώσεις επί του περιθωρίου δεν παρέχονται αθροιστικά. Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

