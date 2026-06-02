ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέοι τρεις από τους 17 συλληφθέντες – Σε κατ’ οίκον περιορισμό δύο γυναίκες 

Στη φυλακή οδηγούνται τρία από τα 17 μέλη του κυκλώματος με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα που έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι δύο από τους τρεις που κρίθηκαν προφυλακιστέοι είναι τα αδέρφια, που φέρονται να ήταν οι εγκέφαλοι του κυκλώματος.

Οι σύζυγοι τους αφέθηκαν ελεύθερες, αλλά τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό. Ο έβδομος κατηγορούμενος που απολογούνταν σήμερα αφέθηκε ελεύθερος.

Όλοι αρνήθηκαν τις κακουργηματικές κατηγορίες εναντίον τους. Αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, που κρίθηκε προφυλακιστέος, δήλωσε νομικός αγρότης, ενώ η σύζυγός του που τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό δήλωσε άγνοια για τα οικονομικά του συζύγου της.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος που προφυλακίστηκε επίσης δήλωσε αθώος.«Τα χρήματα που έμπαιναν από ΚΥΔ Σερρών τα έδινα στον φυγόδικο συγκατηγορούμενο μου. Είχα αγοράσει δύο μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αφού είχα πουλήσει ένα τρακτέρ ιδιοκτησίας μου και αγροτεμάχια με αντικειμενική αξία ύψους 300 ευρώ το στρέμμα, τα οποία δεν στοιχειοθετούν ξέπλυμα μαύρου χρήματος», φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του, δηλώνοντας ότι στους τραπεζικούς του λογαριασμούς δε βρέθηκαν ύποπτα ποσά.

Συνολικά το διήμερο απολογήθηκαν 17 κατηγορούμενοι, 3 παίρνουν το δρόμο για τη φυλακή, 3 τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό και οι υπόλοιποι 11 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

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