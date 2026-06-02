Καλαμάτα: Φίλοι της 39χρονης είχαν καταγγείλει στην αστυνομία τον 41χρονο τον Νοέμβριο – Ζήτησε βοήθεια και η ίδια

Νέες λεπτομέρειες για το Γολγοθά που βίωσε στα χέρια του κακοποιητή και αφόρητα ζηλιάρη συζύγου της έρχονται στο φως μετά τη φρικτή γυναικοκτονία της Βασιλικής στην Καλαμάτα, που δέχθηκε πάνω από 45 μαχαιριές από τον 41χρονο.

Σύμφωνα με το MEGA, η Βασιλική έψαχνε δουλειά και είχε απευθυνθεί στα μέσα του 2025 σε κέντρο συμβουλευτικής γυναικών στο οποίο ανέφερε πως υφίστατο βία και ζήτησε βοήθεια, κυρίως νομικές συμβουλές.





Στο κέντρο είπε επίσης πως έψαχνε για δουλειά.

«Πήγαινα μαζί με την Βασιλική χορό περίπου ενάμιση χρόνο. Ήταν ένα κορίτσι χαμηλών τόνων, δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα, δεν ήταν καθόλου προκλητική για να προλάβω πολλούς. Μου είχε ζητήσει να της βρω δουλειά. Είχε πει συγκεκριμένα ότι έψαχνε απεγνωσμένα δουλειά, ότι έπρεπε οπωσδήποτε να βρει κάτι. Είχα κάνει κινήσεις, έψαχνα και εγώ μαζί της. Επειδή είμαι λογίστρια έχω διάφορες επιχειρήσεις και τους έπαιρνα τηλέφωνο και ρωτούσα αν χρειάζονται υπάλληλο», είπε η φίλη της 39χρονης, Τάνια Τσαούση, μιλώντας στο MEGA.

Τον δράστη «δεν τον γνώριζα προσωπικά», ωστόσο «είχε έρθει τρεις φορές να την παραλάβει από τον χορό». «Η συμπεριφορά του δεν έδειχνε επικίνδυνη η αλήθεια είναι. Ότι πληροφορίες έχω για τον συγκεκριμένο άνθρωπο μου της έχουν εκμυστηρευτεί άνθρωποι που ήταν κοντά στη Βασιλική, ακόμα πιο κοντά από εμένα, που γνώριζαν περισσότερες λεπτομέρειες. Μου είπαν ότι την ζήλευε αρκετά και δεν ήθελε η Βασιλική να έρχεται στον χορό και να βρει δουλειά», ανέφερε.



Η Βασιλική έλεγε πως ο χορός «ήταν η διέξοδός της και την κάνει να νιώθει όμορφα», σύμφωνα με την κυρία Τσαούση.



«Οι γονείς της Βασιλικής έχουν φύγει από τη ζωή, είχε μόνο την αδερφή της. Να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση είναι πάρα πολύ δύσκολο, οι γυναίκες είναι μόνες τους, δεν έχουν βοήθεια και πολλές φορές φοβούνται να ζητήσουν, γιατί φοβούνται για τα παιδιά τους. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι πολλές γυναίκες σαν την Βασιλική και αυτές τις γυναίκες πρέπει να τις στηρίξουμε. Όπως επίσης πρέπει να στηρίξουμε και τα παιδιά της Βασιλικής σαν κοινωνία, όλη η Καλαμάτα, όλη η Ελλάδα. Πρέπει να φροντίσουμε να έχουν ένα ασφαλές μέλλον. Τα παιδιά της Βασιλικής μετά από αυτή την τραγωδία οφείλουν να έχουν ένα ασφαλές μέλλον. Πρέπει να πέσουμε όλοι επάνω για τα παιδιά της», κατέληξε η κυρία Τσαούση.

Το μήνυμα σε φίλη της για εύρεση εργασίας

Στο MEGA παρουσιάστηκε ένα μήνυμα που είχε στείλει η Βασιλική σε φίλη της ψάχνοντας εργασία: «Καλημέρα τι κάνεις; Ήθελα να σε ρωτήσω… Μιας που έχω ρωτήσει πλέον τους πάντες και έχω απογοητευτεί πλήρως ας ρωτήσω και εσένα και μιας που γνωρίζεις αρκετό κόσμο μπας και ξέρεις κάτι. Ψάχνω για δουλειά αρκετό καιρό αλλά τίποτα. Όχι κάτι συγκεκριμένο, καμιά δουλειά γραφείου π.χ. κάτι να είναι πρωινά. Ως τώρα δουλειές γραφείου έχω κάνει, ή ρεσεψιόν ξενοδοχείου και αυτά ψιλοπράγματα. Αλλά τώρα πραγματικά είναι ανάγκη να βρω κάτι πλέον» ανέφερε ο 39χρονη γυναίκα, τονίζοντας ότι ήταν επιτακτική ανάγκη να βρει δουλειά.

Ενδεικτικό της οικονομικής κατάστασης της 39χρονης είναι ότι η οικογένεια της δήλωσε αδυναμία για την κάλυψη των εξόδων κηδείας της και απευθύνθηκε στον Δήμο για να μην τα καλύψει η οικογένεια του δράστη. Το κόστος ανέλαβαν ιδιώτες και η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Οι φίλοι της έκαναν καταγγελία στην αστυνομία πριν από 6 μήνες

Την ίδια ώρα αποκαλύπτεται ότι φίλοι της γυναίκας προχώρησαν σε καταγγελία στην αστυνομία για κακοποίηση της 39χρονης από τον 41χρονο σύζυγό της έξι μήνες πριν από τη γυναικοκτονία.

Φίλοι της 39χρονης, που γνώριζαν τι περνούσε η γυναίκα από τον 41χρονο σύζυγό της, κατήγγειλαν στην αστυνομία τον περασμένο Νοέμβριο όσα γνώριζαν. Καταγγελία που όμως δεν προχώρησε, καθώς όταν οι αστυνομικοί επισκέφτηκαν την 39χρονη εκείνη αρνήθηκε ότι ο σύζυγός της την κακοποιούσε.

«Έκανα την καταγγελία στην αστυνομία στις 18 Νοέμβρη. Η ίδια είχε πει στην παρέα μας: “Αν κάποια μέρα δείτε ότι δεν εμφανίζομαι, πάει να πει ότι κάτι έχει γίνει”», δηλώνει στο Live News φίλοι της 39χρονης.

«Έρχεται μια μέρα λοιπόν και όντως την παίρναμε τηλέφωνο, δεν σήκωνε τηλέφωνο τίποτα. Και παίρνουμε εμείς πρωτοβουλία και καλούμε την αστυνομία. Και τους λέμε: “Ξέρουμε αυτά κι αυτά τα σκηνικά. Δεν το σηκώνει η κοπέλα, δεν έχει έρθει στην παρέα και μένει εκεί”. Η αστυνομία πήγε και μας πήρε μετά τηλέφωνο να μας πει ότι η κοπέλα αρνήθηκε πως κάτι συνέβαινε μέσα στο σπίτι. Ήταν φοβισμένη εννοείται. Και η αστυνομία μας λέει: “Μην ανακατεύεστε γιατί θα μπλέξετε”», αναφέρει.

«Πήραμε με θάρρος τηλέφωνο την αστυνομία και καταλήξαμε να ντρεπόμαστε. Και να αναρωτιόμαστε: “Τώρα τι έγινε; Κάναμε καλά;”. Την επόμενη μέρα με πήρε ο δράστης, γιατί έμαθε ότι είχα εμπλακεί. Και με ρώταγε με ποιο δικαίωμα κάλεσα την αστυνομία και με απείλησε ότι θα μου κάνει μήνυση αν του χαλάσω την εικόνα. Εκείνη τη μέρα μου έστειλε μήνυμα και η 39χρονη, γράφοντας: “Σε παρακαλώ, πες ότι πήρατε την αστυνομία, γιατί φοβηθήκατε μήπως χτύπησα με το μηχανάκι. Όχι ότι γνωρίζετε ότι με χτυπάει”. Της είχε κάνει εντύπωση που θέλαμε να την βοηθήσουμε γιατί άτομα από το περιβάλλον της που γνώριζαν την κατάσταση δεν είχαν κάνει καμία κίνηση», τονίζει.

Ο 41χρονος μέσω Instagram παρακολουθούσε την 39χρονη

Σύμφωνα με φίλη της 39χρονης, ο σύζυγός της δεν την άφηνε να έχει social media. «Τη γνώρισα πάντα με ένα χαμόγελο, οπότε δεν μπορούσε να καταλάβει κανένας το τι πέρναγε. Ήξερε να κρύβει καλά τα συναισθήματά της. Στίγματα δεν είχαν δείξει. Τώρα αυτά που λένε οι γείτονες, τον τελευταίο μήνα και τέτοια, τόσο καιρό δηλαδή που μένανε εκεί πέρα που μένανε, δεν ακούγανε κάτι; Η Βασιλική είχε ψεύτικο προφίλ γιατί δεν την άφηνε ο Άγγελος να έχει προφίλ. Τη ζήλευε. Έλεγε ψέματα ότι έχει γκόμενους. Η Βασιλική ήταν ένα κορίτσι το οποίο ήταν γυμναστήριο, σχολή χορού, να ασχολείται με τα παιδιά της και τίποτα περισσότερο», ανέφερε.

Όταν ο 41χρονος έμαθε για το ψεύτικο προφίλ της γυναίκας του έφτιαξε και εκείνος ψεύτικο προφίλ στο Instagram για να την παρακολουθεί.

Μάλιστα, το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε στο προφίλ του ήταν thana_tos8511.

Διαβάστε επίσης:

Ιωάννινα: Θρήνος στην κηδεία του ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου, που πέθανε στα 33 του, μετά από τροχαίο (Photos)

Ηγουμενίτσα: Σε επιφυλακή οι Αρχές για την «απόβαση» των Hells Angels – Έρχονται 5.000 μοτοσικλετιστές

Δίκη για τον θάνατο του Άγγελου: Αίτημα από την υπεράσπιση να εξεταστούν οι νοητικές ικανότητες της μητέρας













