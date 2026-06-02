Διαψεύδει ο Τραμπ τη διακοπή συνομιλιών με το Ιράν – «Ήρθε η ώρα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να κάνετε μια συμφωνία»

Με ανάρτηση στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν σταματήσει να ανταλλάσσουν μηνύματα εξαιτίας των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο και κάνει λόγο για «fake news».

Παράλληλα, προτρέπει την Τεχεράνη να κάνει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, λέγοντας πως «”Ήρθε η ώρα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να κάνετε μια συμφωνία».

«Οι ψευδείς ειδήσεις ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι ΗΠΑ σταμάτησαν να μιλάνε πριν από λίγες ημέρες είναι ψευδείς και εσφαλμένες. Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται συνεχώς, ακόμη και πριν από τέσσερις ημέρες, πριν από τρεις ημέρες, πριν από δύο ημέρες, πριν από μία ημέρα και σήμερα. Πού θα οδηγήσουν, κανείς δεν ξέρει ποτέ, αλλά όπως είπα στο Ιράν, “Ήρθε η ώρα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να κάνετε μια συμφωνία. Το κάνετε αυτό εδώ και 47 χρόνια και δεν μπορεί να επιτραπεί να συνεχιστεί άλλο!”. Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Διαβάστε επίσης:

Η ΕΕ συμφώνησε σε νέο κανονισμό για τη μετανάστευση… και θυμίζει έντονα ICE

Σοκ στη Γαλλία: Σε δίκη 19χρονος για βιασμούς κοριτσιών από τα… 6 του χρόνια – Και ξαδέλφες του ανάμεσα στις καταγγέλλουσες

Εντυπωσιακή ανακάλυψη στις Μπαχάμες: Στο φως ναυάγια που συνδέονται με τους πραγματικούς πειρατές της Καραϊβικής