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02.06.2026 20:24

Διαψεύδει ο Τραμπ τη διακοπή συνομιλιών με το Ιράν – «Ήρθε η ώρα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να κάνετε μια συμφωνία»

02.06.2026 20:24
trump

Με ανάρτηση στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν σταματήσει να ανταλλάσσουν μηνύματα εξαιτίας των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο και κάνει λόγο για «fake news».

Παράλληλα, προτρέπει την Τεχεράνη να κάνει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, λέγοντας πως «”Ήρθε η ώρα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να κάνετε μια συμφωνία».

«Οι ψευδείς ειδήσεις ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι ΗΠΑ σταμάτησαν να μιλάνε πριν από λίγες ημέρες είναι ψευδείς και εσφαλμένες. Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται συνεχώς, ακόμη και πριν από τέσσερις ημέρες, πριν από τρεις ημέρες, πριν από δύο ημέρες, πριν από μία ημέρα και σήμερα. Πού θα οδηγήσουν, κανείς δεν ξέρει ποτέ, αλλά όπως είπα στο Ιράν, “Ήρθε η ώρα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να κάνετε μια συμφωνία. Το κάνετε αυτό εδώ και 47 χρόνια και δεν μπορεί να επιτραπεί να συνεχιστεί άλλο!”. Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

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