Το Global Sumud Flotilla προσφεύγει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Ισραήλ

Προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Ισραήλ έκανε αντιπροσωπεία του Global Sumud Flotilla.

Η αντιπροσωπεία κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου, βασανιστήρια, σεξουαλική βία και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου εναντίον άοπλων εθελοντών πολιτών.

Τα εγκλήματα που περιγράφονται στην προσφυγή πραγματοποιήθηκαν κατά την αναχαίτιση των ακτιβιστών του στολίσκου στα ανοιχτά της Κρήτης και των Κυθήρων, και κατά την παράνομη κράτηση τους στο Ισραήλ.

Όπως σημειώνεται το Global Sumud Flotilla «επιχειρεί να αμφισβητήσουν τη συστημική ατιμωρησία του ισραηλινού καθεστώτος. Συνεχίζει να απαιτεί ανεξάρτητες διεθνείς έρευνες, ολοκληρωτικά εμπάργκο όπλων, αποζημιώσεις για τα θύματα και άμεση λογοδοσία των ατόμων που διέταξαν, διεξήγαγαν και διευκόλυναν αυτές τις επιθέσεις».

Καλεί, ακόμα, όλα τα κράτη μέρη που έχουν υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης να παραπέμψουν αμέσως την υπόθεση στο Δικαστήριο και τη διεθνή νομική κοινότητα να ασκήσει νομικές ενέργειες κατά αυτού γενοκτονικού καθεστώτος του Ισραήλ.

