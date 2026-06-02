Με ονειρεμένες επιδόσεις τηλεθέασης αποχαιρέτισε τον Μάιο το Mega και «ποδαρικό» στον Ιούνιο με πρωτιά κατάφερε ο Alpha

Από τις σπάνιες στιγμές της σεζόν για το Mega ήταν το περασμένο σαββατοκύριακο. Κάτι ο τελικός του Champions League το Σάββατο, κάτι η ελληνική ταινία το βράδυ της Κυριακής, σε συνδυασμό με τις προτάσεις στη μεταπογευματινή ζώνη, χάρισαν ένα εντυπωσιακό 18,2% μερίδιο το Σάββατο και ένα 14,4% την Κυριακή στο κανάλι της Καλλιθέας. Όμως, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος έκανε δυναμικό comeback ο Alpha.
Στα αξιοπρόσεκτα του τριήμερου, η σαββατιάτικη βουτιά τηλεθέασης του Open -το 3,8% ίσως είναι το ιστορικό χαμηλό της φετινής σεζόν για το κανάλι-, αλλά και η ανάδειξη του ΑΝΤ1 σε δεύτερο στις κυριακάτικες επιλογές των τηλεθεατών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.
