Πρώτοι οι «Αθώοι» του Mega την Παρασκευή (29/5)

Με ιδανικό τρόπο «έπεσαν» οι τίτλοι τέλους στη δύσκολη από κάθε άποψη αξιόλογη σειρά «Οι αθώοι» των Ζιώγα-Κουτελιδάκη, η οποία ήταν μεταφορά του εκτεταμένου αφηγήματος «Κατάδικος» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη.

Το τελευταίο επεισόδιο της εβδομαδιαίας δραματικής σειράς εποχής αποτέλεσε την κορυφαία επιλογή του τηλεοπτικού κοινού, και στην αμέσως επόμενη θέση ανέδειξε τη -σε επανάληψη- σειρά «Άγιος Παΐσιος-Από τα Φάρασα στον ουρανό». Το επίσης σε επανάληψη «Σόι σου» με διπλό επεισόδιο ήταν τρίτο σε δημοτικότητα και το… καρέ συμπληρώθηκε από το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος-Grand Prize Week».

Στα αξιοπρόσεκτα της ημέρας, με έντονο το στοιχείο χαλαρότητας στην τηλεθέαση λόγω του τριήμερου του Αγίου Πνεύματος και των αίθριων καιρικών συνθηκών, συγκαταλέγονται το πλασάρισμα στην έκτη θέση της κλασικής ταινίας πολιτικοκοινωνικής σάτιρας «Υπάρχει και φιλότιμο» και στην ένατη της εκπομπής «Φως στο τούνελ».

Διαβάστε επίσης:

Ιούνιος στην COSMOTE TV με τον Μάικλ Φασμπέντερ στη 2η σεζόν του «The Agency» & τον Τζέραρντ Μπάτλερ στο «Greenland: Migration»

Σειρές και «Τούνελ» χάρισαν την πρωτιά τηλεθέασης στο MEGA την Παρασκευή (29/5)

«Βγήκαν τα μαχαίρια» στο «60 Minutes» του CBS – Αντιδρούν οι δημοσιογράφοι στις επικείμενες αλλαγές και αμφισβητούν τον επικεφαλής











