«Βγήκαν τα μαχαίρια» στο «60 Minutes» του CBS – Αντιδρούν οι δημοσιογράφοι στις επικείμενες αλλαγές και αμφισβητούν τον επικεφαλής

Κρίση εμπιστοσύνης με το «καλημέρα» αντιμετωπίζει ο νέος επικεφαλής της περίφημης εκπομπής «60 Minutes» του CBS, Νικ Μπίλτον, από στελέχη του δικτύου τα οποία επικρίνουν ανοιχτά τον διορισμό του, εν μέσω αντιδράσεων για τις ευρύτερες αλλαγές στην εκπομπή και στον σταθμό.

Ο επι σειρά (πολλών) ετών ανταποκριτής του ειδησεογραφικού μαγκαζίνο και για πάνω από 30 χρόνια ρεπόρτερ του CBS News, Σκότ Πέλεϊ, στη διάρκεια της πρώτης σύσκεψης της δημοσιογραφικής ομάδας της εκπομπής με τον Μπίλτον, τού είπε στα ίσα ότι δεν διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για την θέση του και ότι η εκπομπή «καταστρέφεται» από την διευθύντρια του δικτύου, Μπάρι Βάις, μεταδίδουν αμερικανικά και διεθνή ΜΜΕ και επιβεβαιώνουν μέλη του «60 Minutes» που ήταν παρόντα στη συνάντηση.

Η διεύθυνση του CBS News ισχυρίζεται οι αλλαγές είναι απαραίτητες για να εκσυγχρονιστεί η εκπομπή και να εναρμονιστεί τα δεδομένα της ψηφιακής εποχής, οι άνθρωποι του φοβούνται ότι η καινοτομία χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για περισσότερο έλεγχο του δημοσιογραφικού προσωπικού.

Ο Πέλεϊ δεν περιορίστηκε στην κριτική του, μόνον στον Μπίλτον. Την ίδια γνώμη έχει και για την διευθύντρια του σταθμού. Θεωρεί ότι η Βάις με το σχέδιο αναδιοργάνωσης που εφαρμόζει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού (CBS Evening News) είναι επίσης καταστροφικό και η ίδια ακατάλληλη για τον ρόλο της.

Για τους γνώστες των συνθηκών που έχουν αναπτυχθεί στα ενδότερα του CBS News ήταν θέμα χρόνου μια «έκρηξη» καθώς η ατμόσφαιρα ήταν ήδη από καιρό ηλεκτρισμένη και συνέβη μόλις ελάχιστα 24ωρα έπειτα από τις απομακρύνσης της προσωρινής εκτελεστικής παραγωγού της εκπομπής Τάνια Σάιμον και των δημοσιογράφων Σαρίν Αλφόνσι και Σεσίλια Βέγκα.

Το βράδυ της Δευτέρας (1/6) σε δημοσιογραφική εκδήλωση ο πρώην εκτελεστικός παραγωγός Μπιλ Όουενς φέρεται να δήλωσε ότι οι πρώην συνάδελφοί του «απολύθηκαν από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ιδέα τι ακριβώς κάναμε στο «60 Minutes», αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ του ο Μάικλ Γκρινμπάουμ των New York Times.

Ο Όουενς, ο οποίος ήταν από το 2019 εκτελεστικός παραγωγός στο ειδησεογραφικό μαγκαζίνο και ένας από τις συνολικά τρείς στα 57 χρόνια μεταδόσεων του, είχε παραιτηθεί τον Απρίλιο του 2025, επικαλούμενος ανησυχίες για την δημοσιογραφική ανεξαρτησία στην εκπομπή και γενικότερα στο CBS News.

Λέγεται, από ανθρώπους του δικτύου που είναι σε θέση να γνωρίζουν, πως ο Μπίλτον επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον Πέλεϊ πριν από την σύσκεψη, αλλά δεν τα κατάφερε.

Ο Μπίλτον, που ανέλαβε πολύ πρόσφατα επιτελικά καθήκοντα εξέφρασε την βούληση το «60 Minutes» από εβδομαδιαίο να γίνει καθημερινό, να εισάγει νέους τρόπους αφήγησης «πιο ελκυστικούς» και να αναδειχθεί με κάθε τρόπο μέσα από τις διαφορετικές πλατφόρμες το αναξιοποίητο ,κατά τον ίδιον, δυναμικό της εκπομπής για να μεγιστοποιηθεί η απήχησή της και να απευθυνθεί σε μεγαλύτερου εύρους ακροατήριο δηλώνοντας δέσμευση στη φήμη της εκπομπής ως προϊόν ερευνητικής- αποκαλυπτικής δημοσιογραφίας. Πλην όμως δημοσιογράφοι εντός και εκτός CBS «δεν τα χάφτουν αυτά», όπως λέγεται. Δεν τον πιστεύουν.

