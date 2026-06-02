search
ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 19:48
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.06.2026 18:03

Το σχέδιο της Κομισιόν για τις φωτιές: Δεκάδες πυροσβέστες και εναέρια μέσα σε περιοχές υψηλού κινδύνου, μεταξύ τους και η Ελλάδα

02.06.2026 18:03
FOTIES_PYROSVESTES

Με τους κινδύνους δασικών πυρκαγιών να αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά στη χρηματοδότηση και τον συντονισμό της ανάπτυξης αριθμού-ρεκόρ πυροσβεστών, αεροσκαφών και ειδικών έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Συνολικά 777 πυροσβέστες από 14 ευρωπαϊκές χώρες θα τοποθετηθούν στρατηγικά σε περιοχές υψηλού κινδύνου στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής από την έναρξη του προγράμματος το 2022. Παράλληλα, 22 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα του ευρωπαϊκού στόλου είναι έτοιμα να υποστηρίξουν χώρες που βρίσκονται υπό πίεση. Παράλληλα, η ανταπόκριση αυτή υποστηρίζεται από 24ωρο συντονισμό.

«Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι επιπλέον πυροσβέστες, αεροσκάφη και τεχνογνωσία είναι έτοιμα να υποστηρίξουν τις εθνικές υπηρεσίες όταν και όπου χρειάζεται», δήλωσε η Χατζά Λαμπίμπ, Επίτροπος Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων.

Eιδικοί στο Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ θα παρακολουθούν τους κινδύνους και θα υποστηρίζουν τις αναπτύξεις με βάση μετεωρολογική και επιστημονική ανάλυση. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για Δασικές Πυρκαγιές θα παρέχει συνεχή πρόβλεψη κινδύνου, ενώ οι δορυφορικές υπηρεσίες Copernicus θα προσφέρουν χαρτογράφηση και ανάλυση για υποστήριξη αποφάσεων στο πεδίο.

Επιπλέον, η ΕΕ θα εγκαινιάσει το 2026 νέο περιφερειακό πυροσβεστικό σταθμό στην Κύπρο, για ενίσχυση της ετοιμότητας στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της Νότιας Μεσογείου. Ο σταθμός θα μπορεί να φιλοξενεί έξι αεροσκάφη και θα υποστηρίζει εκπαίδευση και ασκήσεις.

Οι χώρες που συνεισφέρουν στον στόλο της ΕΕ για το καλοκαίρι του 2026, σύμφωνα με την Κομισιόν, περιλαμβάνουν την Ελλάδα με τέσσερα αμφίβια αεροσκάφη, τη Γαλλία με τέσσερα αμφίβια αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, και την Κροατία με δύο αμφίβια αεροσκάφη. Η Κύπρος διαθέτει δύο ελαφρά αεροσκάφη, με επιπλέον τέσσερα να υποστηρίζονται από άλλα προγράμματα, ενώ η Τσεχία συνεισφέρει δύο ελικόπτερα. Η Ιταλία συμμετέχει με δύο αμφίβια αεροσκάφη, η Βόρεια Μακεδονία και η Πορτογαλία με δύο ελαφρά αεροσκάφη η καθεμία, η Ρουμανία και η Σλοβακία με ένα ελικόπτερο αντίστοιχα, η Ισπανία με δύο αμφίβια αεροσκάφη και η Σουηδία με δύο ελαφρά αεροσκάφη.

Διαβάστε επίσης:

Ξεκίνησε ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσινγκτον – Είχε διακοπεί η ανταλλαγή μηνυμάτων Ιράν-ΗΠΑ

Κάτω από την Παναγία των Παρισίων, η «ανασκαφή του αιώνα» αποκαλύπτει 1.700 χρόνια ιστορίας

Ο Νετανιάχου αντιμέτωπος με ένα πιεστικό δίλημμα στον Λίβανο καθώς ο Τραμπ του βάζει χαλινάρι





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Anna-Diamadopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Διαμαντοπούλου επιμένει να μην αποκλείει τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ

rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο στο Κογκρέσο: Οι ΗΠΑ δεν θα άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ

Tileorasi
MEDIA

Με ονειρεμένες επιδόσεις τηλεθέασης αποχαιρέτισε τον Μάιο το Mega και «ποδαρικό» στον Ιούνιο με πρωτιά κατάφερε ο Alpha

sabrina carpenter
LIFESTYLE

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ζητά περιοριστικά μέτρα εναντίον stalker που επιχείρησε να μπει στο σπίτι της – «Φοβάται για τη ζωή της»

metanastes
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ συμφώνησε σε νέο κανονισμό για τη μετανάστευση… και θυμίζει έντονα ICE 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

aade_elvenizelos
ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ εντόπισε 500.000 ευρώ αδήλωτα μετρητά στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Πώς ήρθε από το Ντουμπάι το μισό εκατομμύριο

sokratis-alafouzos-new
LIFESTYLE

Σωκράτης Αλαφούζος: «Έφυγα από μια χρεωκοπημένη χώρα και πήγα στην Αμερική - Κατάφερα πράγματα που δεν φανταζόμουν» (Video)

mav1 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λογαριασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για την Ελλάδα: Τι φέρνει για οικονομία και επιχειρήσεις, ποιοι, πως και γιατί απειλούνται από μία παρατεταμένη ένταση

pyravlos-aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές οι απώλειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Ο πραγματικός λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε την επίθεση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 19:47
Anna-Diamadopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Διαμαντοπούλου επιμένει να μην αποκλείει τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ

rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο στο Κογκρέσο: Οι ΗΠΑ δεν θα άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ

Tileorasi
MEDIA

Με ονειρεμένες επιδόσεις τηλεθέασης αποχαιρέτισε τον Μάιο το Mega και «ποδαρικό» στον Ιούνιο με πρωτιά κατάφερε ο Alpha

1 / 3