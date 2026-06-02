Κάτω από την Παναγία των Παρισίων, η «ανασκαφή του αιώνα» αποκαλύπτει 1.700 χρόνια ιστορίας

Ξεροσταλιάζοντας κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο, μια σειρά από τουρίστες περιμένουν να ανέβουν στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων και να δουν τα γκαργκόιλ του.

Τέσσερα μέτρα κάτω από αυτά, μια ομάδα αρχαιολόγων σκάβει προς την αντίθετη κατεύθυνση – κατευθείαν κάτω και πίσω στο χρόνο, στο ρωμαϊκό Παρίσι πριν από 2.000 χρόνια, αναφέρει το AP σε οδοιπορικό του στην πόλη του φωτός.

Το 2019, πυρκαγιά κατέστρεψε το κωδωνοστάσιο της Παναγίας των Παρισίων. Ο καθεδρικός ναός ξαναχτίστηκε και άνοιξε ξανά στα τέλη του 2024, και τώρα το Παρίσι θέλει να γεμίσει την καυτή, γυμνή πλατεία μπροστά του με δέντρα και σκιά.

Αλλά σε μια πόλη τόσο παλιά, το έδαφος δεν μπορεί να δουλευτεί μέχρι να εκσκαφεί ό,τι βρίσκεται από κάτω του, σε περίπτωση που υποστεί ζημιά κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Έτσι, ένα κομμάτι του προαυλίου της Παναγίας των Παρισίων έχει γίνει χώρος ανασκαφής – ένας ανοιχτός λάκκος που περιβάλλεται από φράγματα και διασχίζεται από ένα ξύλινο μονοπάτι.

Ένας σύγχρονος Κώδικας Ντα Βίντσι

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης τον έχουν χαρακτηρίσει ως την «ανασκαφή του αιώνα».

«Είναι μια σπάνια ευκαιρία για εμάς να εργαστούμε σε κάτι που θα κάνει αισθητή τη διαφορά στην ιστορία του Παρισιού», δήλωσε στο Associated Press η Λούσι Άλτενμπουργκ, συντηρήτρια της αρχαιολογικής μονάδας του Παρισιού.

Ανάμεσα στα εκατοντάδες αντικείμενα που έχουν ήδη βρεθεί: ένα νόμισμα του τέταρτου αιώνα με σφραγίδα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου και θραύσματα μεσαιωνικής κεραμικής ζωγραφισμένα στο εσωτερικό με σημάδια που κανένας ειδικός δεν έχει ακόμη αποκρυπτογραφήσει – σαν έναν σύγχρονο Κώδικα Ντα Βίντσι.

«Κάνει την Παναγία των Παρισίων να ξαναζωντανεύει», είπε η Έμιλι Κάρτερ, 34 ετών, τουρίστρια από το Μάντσεστερ που περιμένει στην ουρά με τα δύο παιδιά της. «Έρχεσαι να δεις τον καθεδρικό ναό και μετά συνειδητοποιείς ότι υπάρχει μια άλλη πόλη κάτω από τα πόδια σου. Αυτό είναι σχεδόν πιο συγκινητικό».

Τα πρώτα ίχνη εμφανίζονται 50 εκατοστά κάτω. 4 μέτρα χαμηλότερα, η ομάδα εξακολουθεί να ανασύρει το παρελθόν. Κάποιες μέρες γεμίζουν 15 κιβώτια – από έδαφος που έχει μείνει ανέγγιχτο για δεκαετίες.

Το καλό σε κάθε παλιά πόλη είναι ότι το παρελθόν δεν βρίσκεται σε ένα μουσείο στο δρόμο – είναι κάτω από τον δρόμο.

Κάθε εποχή χτίζεται πάνω στα ερείπια της προηγούμενης και το έδαφος ανεβαίνει μαζί του. Στη Ρώμη, έχει ανυψωθεί περίπου 9 μέτρα από την πτώση της αυτοκρατορίας τον πέμπτο αιώνα μ.Χ.

Όταν η Αθήνα έχτισε το μετρό της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, ξεκίνησε η μεγαλύτερη ανασκαφή στην ελληνική ιστορία και έφερε στο φως δεκάδες χιλιάδες αντικείμενα, που τώρα εκτίθενται στους ίδιους τους σταθμούς. Το Παρίσι δεν διαφέρει.

Όλα προέρχονται από το νησί του Σηκουάνα, το Ile de la Cite, όπου ξεκίνησε το Παρίσι.

Κατά τη γέννηση του καθεδρικού ναού το 1163, ολόκληρη η πλατεία ήταν γεμάτη με μεσαιωνικά σπίτια, χωρισμένα από έναν μόνο δρόμο, δήλωσε η Καμίλ Κολονά, η αρχαιολόγος που ηγείται της ανασκαφής.

Σκαλίζοντας προς τα κάτω, η ομάδα της έφτασε στα κελάρια της – και επομένως και στην ιστορική εποχή που αντιπροσωπεύουν.

Από κάτω βρίσκονται Μεροβίγγειοι και Καρολίγγειοι λάκκοι σιτηρών, από τον έκτο έως τον 10ο αιώνα. Κάτω από αυτούς, ακόμα πιο σκοτεινά και βαθύτερα, μια πυκνή ρωμαϊκή συνοικία από τον τέταρτο και πέμπτο αιώνα.

Είκοσι αιώνες είναι στοιβαγμένοι σε 4 μέτρα χώματος.

«Εδώ μπορείτε να δείτε τα στρώματα – μεσαιωνικό Παρίσι, ρωμαϊκό Παρίσι, ίσως και πριν από αυτό», δήλωσε η Γιασμίν Μπεναλί, 22 ετών, φοιτήτρια αρχαιολογίας που παρακολουθεί από πίσω από τα φράγματα. «Κάνει την πόλη να μοιάζει λιγότερο με καρτ ποστάλ και περισσότερο με κάτι που ακόμα ανακαλύπτεται».

Νομίσματα, κεραμικά και μυστηριώδη σημάδια

Τα πλουσιότερα ευρήματα εδώ προέρχονται από το πιο βρώμικο μέρος: τις βαθιές κοιλότητες κάτω από τα μεσαιωνικά σπίτια, παλιές τουαλέτες που λειτουργούσαν και ως σκουπιδότοποι.

Από αυτά η ομάδα συνεχίζει να σηκώνει ολόκληρες κανάτες και κύπελλα – πεταμένα πριν από αιώνες, αλλά ακόμα άθικτα – ανάμεσα στα σπασμένα πιάτα και τα οστά ζώων.

Είναι «σπάνιο να βρεις ολόκληρα κεραμικά», δήλωσε η Βαλεντίν Μπρελού, αρχαιολόγος της μονάδας.

Εδώ τα μαλακά απόβλητα τα κάλυπταν και αιώνες αργότερα ως εκ θαύματος βγήκαν ολόκληρα.

Έπειτα, εμφανίστηκαν κάποια άλλα αντικείμενα που μπέρδεψαν τους ειδικούς. Καθώς οι συντηρητές καθάριζαν κάτι που έμοιαζε με συνηθισμένη μεσαιωνική κεραμική, βρήκαν αχνά κοκκινωπά σημάδια ζωγραφισμένα στο εσωτερικό – τα ίδια μυστηριώδη σημάδια σε θραύσματα

Αυτό που σημαίνουν δεν έχει ακόμη αποκρυπτογραφηθεί.

Από όλα όσα έχει καθαρίσει από την Παναγία των Παρισίων, είπε η Μπρελού, αυτά είναι τα πιο «εκπληκτικά».

Τα νομίσματα μπορούν να βοηθήσουν στη χρονολόγηση των στρωμάτων

Τα νομίσματα εμφανίστηκαν ως μαύροι δίσκοι, φαγωμένοι από τη σκουριά. Αλλά κάτω από μια ακτινογραφία, ένα πρόσωπο επέστρεψε: ήταν ο Κωνσταντίνος, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας που κυβέρνησε στις αρχές του 300 μ.Χ.

Τέτοια αντικείμενα «μπορούν επίσης να είναι ανεκτίμητα για να μας δώσουν την χρονολόγηση του (υπόγειου) στρώματος», είπε η Άλτενμπουργκ.

Τα ρωμαϊκά ευρήματα είναι αυτά που οι αρχαιολόγοι εκτιμούν περισσότερο – τα βαθύτερα, τα παλαιότερα και τα λιγότερο κατανοητά. Στη ρωμαϊκή εποχή, η πόλη ονομαζόταν Λουτέτια και το κέντρο της βρισκόταν απέναντι από τον ποταμό, στην αριστερή όχθη.

Καθώς η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία κατέρρευσε, οι άνθρωποι επέστρεψαν στο Ile de la Cite, όπου αργότερα θα χτιζόταν η Παναγία των Παρισίων, και οχύρωσαν το νησί με πέτρινους τοίχους που είχαν ληφθεί από παλαιότερα κτίρια.

Η ομάδα της Κολονά βρήκε κάποιες αποδείξεις: ένα ρωμαϊκό κατώφλι που βρέθηκε στην ανασκαφή, αφαιρέθηκε από ένα πολύ μεγαλύτερο κτίριο, μεταφέρθηκε, αναποδογυρίστηκε και τοποθετήθηκε σε έναν δρόμο ως πλακόστρωση.

Κάθε εύρημα που φεύγει από το λάκκο, ταξιδεύει βόρεια, στο αρχαιολογικό κέντρο της πόλης – αυτό που η Κολονά αποκαλεί «ένα τεράστιο αρχαιολογικό αποθετήριο», έναν θησαυρό του Παρισιού.

Για τους αρχαιολόγους, η ανασκαφή στον καθεδρικό ναό είναι μια σπάνια απόλαυση. Στη Γαλλία, όπως και αλλού, εργάζονται μόνο εκεί που πρόκειται να ξεκινήσουν οι οικοδομικές εργασίες.

«Αυτό συμβαίνει μόνο επειδή η πόλη του Παρισιού αποφάσισε ότι ήθελε να ομορφύνει την περιοχή», είπε η Άλτενμπουργκ.

Η νέα πλατεία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως επί το πλείστον μέχρι το 2028: ένα είδος δασικής εκχέρσωσης, με 160 νέα δέντρα και μια λεπτή μεμβράνη νερού που γλιστράει πάνω από την πέτρα για να την δροσίζει το καλοκαίρι – μέρος του τρόπου με τον οποίο το Παρίσι προετοιμάζεται για όλο και πιο ζεστά καλοκαίρια που προκαλούνται από την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Οι τουρίστες που τώρα περιμένουν στον γυμνό ήλιο κάτω από τα γαργκόιλ, σε λίγα καλοκαίρια, θα κάνουν ουρά στη σκιά.

Το παλιό υπόγειο πάρκινγκ θα ανοίξει ξανά ως κέντρο επισκεπτών με θέα στον Σηκουάνα.

Μέχρι τότε, η ομάδα της Notre Dame θέλει να προχωρήσει ακόμη βαθύτερα — πέρα ​​από τους Ρωμαίους, προς όποιον έζησε πριν από αυτούς, τους Γαλάτες που έδωσαν στην πόλη το πρώτο της όνομα.

«Η ελπίδα είναι ότι θα μπορέσουμε να γυρίσουμε πίσω στο χρόνο ακόμη πιο πίσω από ό,τι έχουμε πάει ποτέ πριν», είπε η Άλτενμπουργκ.

