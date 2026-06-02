Εξόργισε ακόμα και τον Τραμπ ο Νετανιάχου: Είναι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ο πιο αντιπαθής στις δυτικές κοινωνίες;

Για χρόνια ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θεωρούνταν, κατά κάποιο τρόπο, ως ένας από τους ισχυρότερους και αποτελεσματικότερους (με βάση τα δεδομένα του Ισραήλ) πολιτικούς ηγέτες της Δύσης.

Ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του Ισραήλ είχε καταφέρει να οικοδομήσει στενές σχέσεις με διαδοχικές αμερικανικές κυβερνήσεις, να διατηρήσει την εικόνα του αδιαμφισβήτητου εγγυητή της ασφάλειας της χώρας του και να παρουσιάζεται ως ένας ηγέτης με κάποια διεθνή επιρροή.

Σήμερα, όμως, η εικόνα αυτή μοιάζει να έχει θρυμματιστεί. Και ίσως το πιο χαρακτηριστικό σημάδι να είναι ότι ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πολιτικός που υπήρξε πιθανότατα ο πιο ευνοϊκός Αμερικανός πρόεδρος απέναντι στο Ισραήλ τις τελευταίες δεκαετίες, εμφανίζεται πλέον να συγκρούεται ανοιχτά μαζί του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το Axios, σε τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών ο Τραμπ φέρεται να έχασε την ψυχραιμία του εξαιτίας της κλιμάκωσης των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «παλαβό», τον κατηγόρησε για αχαριστία και του διεμήνυσε ότι οι ενέργειές του απειλούν να τινάξουν στον αέρα ευρύτερους αμερικανικούς σχεδιασμούς στη Μέση Ανατολή.

Ανεξάρτητα από το ακριβές περιεχόμενο της συνομιλίας, το περιστατικό αποτυπώνει μια πραγματικότητα που γίνεται όλο και πιο εμφανής: οι σχέσεις των δύο ανδρών βρίσκονται σε χείριστο σημείο – και ενδεχομένως να χειροτερεύσουν κι άλλο.

Το Ιράν, το μεγάλο σημείο σύγκρουσης

Πίσω από τη νέα ένταση βρίσκεται κυρίως η λάθος επιλογή να ξεκινήσουν πόλεμο με το Ιράν.

Ο Νετανιάχου, έχει εδώ και χρόνια εμμονή με την Τεχεράνη, εμφανίζοντας το Ιράν ως υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ. Αντίθετα, ο Τραμπ, παρότι επέλεξε τη στρατιωτική εμπλοκή εναντίον της Τεχεράνης, εμφανίζεται πλέον πολύ πιο επιφυλακτικός απέναντι σε μια νέα παρατεταμένη πολεμική αναμέτρηση. Και δείχνει να έχει αντιληφθεί πως το Ιράν δεν είναι τελικά – από πολλές απόψεις – όπως το παρουσίαζε ο Νετανιάχου.

Στην Ουάσιγκτον υπάρχουν πλέον αρκετές φωνές που εκτιμούν ότι το Ισραήλ πίεσε συστηματικά τις Ηνωμένες Πολιτείες να εμπλακούν βαθύτερα στη σύγκρουση με το Ιράν, υποτιμώντας το πιθανό κόστος για την αμερικανική πλευρά.

Οι ζημιές σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή, οι εκατοντάδες τραυματισμοί στρατιωτικών, το τεράστιο οικονομικό κόστος των επιχειρήσεων και η απειλή αποσταθεροποίησης ολόκληρης της περιοχής δημιούργησαν νέα δεδομένα. Σε αυτό το περιβάλλον, ο Τραμπ φαίνεται να θεωρεί ότι η συνέχιση της κλιμάκωσης εξυπηρετεί περισσότερο τις επιδιώξεις του Νετανιάχου παρά τα αμερικανικά συμφέροντα.

Δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα η αμερικανική πλευρά εμφανίζεται να δίνει προτεραιότητα σε διαπραγματεύσεις και συμφωνίες αποκλιμάκωσης, ενώ το Ισραήλ εξακολουθεί να διατηρεί πολύ πιο επιθετική στάση.

Και μάλιστα να επιμένει στην εισβολή και τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο, σε μεγάλο βαθμό κατά αμάχων, κάτι που ναρκοθετεί τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν.

Από διεθνές κεφάλαιο σε διεθνές βάρος

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις σχέσεις του με τον Λευκό Οίκο. Για πρώτη φορά στην πολιτική του διαδρομή, ο Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με μια τόσο εκτεταμένη διεθνή αμφισβήτηση.

Η απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εκδώσει ένταλμα σύλληψης εις βάρος του για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα αποτέλεσε ιστορική εξέλιξη. Ανεξάρτητα από τη νομική και πολιτική συζήτηση που ακολούθησε, το γεγονός ότι ένας εν ενεργεία ηγέτης δημοκρατικού κράτους βρέθηκε αντιμέτωπος με μια τέτοια διαδικασία συνιστά σοβαρό πλήγμα στο διεθνές του κύρος.

Ταυτόχρονα, μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών έχουν υιοθετήσει ολοένα και πιο επικριτική στάση απέναντι στην ισραηλινή κυβέρνηση, ειδικά για τη γενοκτονία στη Γάζα, τους εποικισμούς και τη δολοφονική βία στη Δυτική Όχθη και φυσικά τις επιθέσεις στο Λίβανο και την εμπλοκή στον πόλεμο με το Ιράν.

Στην Ισπανία, στην Ιρλανδία, στο Βέλγιο, στη Νορβηγία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες, οι κυβερνήσεις δέχονται ισχυρές πιέσεις από την κοινή γνώμη για πιο αυστηρή στάση έναντι του Τελ Αβίβ.

Οι μαζικές κινητοποιήσεις υπέρ των Παλαιστινίων σε ευρωπαϊκές και αμερικανικές πόλεις, οι αντιδράσεις πανεπιστημίων, συνδικάτων και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και η αυξανόμενη κριτική από παραδοσιακά φιλοϊσραηλινούς κύκλους δείχνουν ότι η εικόνα του Νετανιάχου έχει αλλάξει δραματικά σε μεγάλο τμήμα της δυτικής κοινής γνώμης.

Ο πιο αντιπαθής ηγέτης;

Το ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι αν ο Νετανιάχου παραμένει ισχυρός στο εσωτερικό του Ισραήλ. Εκεί εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά πολιτικά ερείσματα και ένα σκληρό πυρήνα υποστηρικτών.

Το θέμα είναι ότι έχει μετατραπεί σε έναν από τους πιο αντιδημοφιλείς πολιτικούς ηγέτες στον δυτικό κόσμο – ίσως και μακράν ο πιο αντιπαθής.

Οι δημοσκοπήσεις σε πολλές χώρες καταγράφουν σημαντική επιδείνωση της εικόνας του, με αισθήματα οργής στο πρόσωπό του.

Η κριτική δεν προέρχεται πλέον μόνο από παραδοσιακά αντιισραηλινά ή αριστερά ακροατήρια, αλλά και από μετριοπαθείς, φιλελεύθερους ή ακόμη και συντηρητικούς πολίτες που θεωρούν ότι η πολιτική του στη Γάζα και η συνεχής στρατιωτική κλιμάκωση έχουν υπερβεί τα όρια.

Η ένταση με τον Τραμπ αποκτά έτσι συμβολικό χαρακτήρα. Αν ακόμη και ο Αμερικανός πρόεδρος που επί χρόνια υπήρξε από τους πιο σταθερούς συμμάχους του φέρεται να χάνει την υπομονή του απέναντι στις επιλογές του, τότε ίσως ο Νετανιάχου να βρίσκεται μπροστά σε ένα πολύ βαθύτερο πρόβλημα από μια απλή διπλωματική διαφωνία.

Είναι προφανές πως βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ιστορική μεταβολή της διεθνούς του εικόνας και μετατρέπεται στα μάτια ολοένα περισσότερων πολιτών και κυβερνήσεων σε παράγοντα εφιαλτικής αστάθειας, επικίνδυνης κλιμάκωσης και ασύμμετρης σύγκρουσης.

Και αν πράγματι ο Τραμπ έφτασε στο σημείο να του πει ότι «όλος ο κόσμος σε μισεί πλέον», η φράση μπορεί να είναι υπερβολική. Δύσκολα όμως μπορεί να αμφισβητηθεί ότι αποτυπώνει ένα κλίμα που, πριν από λίγα χρόνια, θα έμοιαζε αδιανόητο για τον ισχυρότερο πολιτικό που γνώρισε ποτέ το Ισραήλ.

