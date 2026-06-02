Αλλάζει ο χάρτης της Βουλής: Δεύτερη δύναμη οι ανεξάρτητοι μετά τη διάλυση της ΚΟ της ΝΕΑΡ

Ανακατατάξεις έφερε στη Βουλή η διάλυση της ΚΟ της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση έξι βουλευτών και την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από τη βουλευτική της έδρα.

Εντωμεταξύ, μετά την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου, πρώτος επιλαχών στη Δυτική Αθήνα με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος προσανατολίζεται προς αποδοχή της έδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ θα δεχτεί την έδρα αλλά θα ανεξαρτητοποιηθεί, κάτι που θεωρείται ως μια πρώτη ένδειξη ότι θα στηρίξει το εγχείρημα Τσίπρα στη συνέχεια.

Σημειώνεται ότι θα είναι ο 40ος ανεξάρτητος βουλευτής, με τους ανεξάρτητους βουλευτές -μετά και τη διάλυση της ΚΟ της Νέας Αριστεράς– να αποτελούν τη «δεύτερη δύναμη» στη Βουλή.

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει με 156 βουλευτές, το ΠΑΣΟΚ θα ακολουθήσει τρίτο πλέον με 32 έδρες, μετά ο ΣΥΡΙΖΑ με 24 βουλευτές, το ΚΚΕ με 21, η Ελληνική Λύση με 11, η Νίκη με 8 και η Πλεύση Ελευθερίας με 5, με τον συνολικό αριθμό των βουλευτών να διαμορφώνεται στους 297.

Ενδεχομένως, οι αναδιατάξεις στη σύνθεση του κοινοβουλίου, να μην σταματήσουν εδώ, καθώς όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στη συνεδρίαση του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και της Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος η ΚΟ για τη Νέα Αριστερά – Η πρώτη αντίδραση της Πατησίων και ο Τσίπρας

Νωρίτερα, τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, σηματοδότησε η αποχώρηση 150 στελεχών, μεταξύ των οποίων και 7 βουλευτών.

Με μια επιστολή στην οποία κάνουν λόγο για «δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση» οι επτά βουλευτές (Αλέξης Χαρίτσης, Εφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ) επέλεξαν τον δρόμο της εξόδου.

Μετά την αποχώρηση των 7, ως βουλευτές της Νέας Αριστεράς παραμένουν η Πέτη Πέρκα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Θοδωρής Δρίτσας και η Σία Αναγνωστοπούλου, οι οποίοι ωστόσο δεν θα έχουν στο εξής τα δικαιώματα κοινοβουλευτικής ομάδας για την οποία απαιτούνται 10 βουλευτές.

Η επιστολή αποχώρησης των 150

Στην κοινή τους επιστολή, τα 150 στελέχη κάνουν λόγο για «δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση», σημειώνοντας ότι «ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του». Οι επτά αναφέρονται στην ανάγκη συγκρότησης ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και την άνοδο της ακροδεξιάς, υπενθυμίζοντας ότι η Νέα Αριστερά είχε θέσει στο δημόσιο διάλογο την προοπτική ενός «Λαϊκού Μετώπου».

Ωστόσο, εκτιμούν ότι η σημερινή στρατηγική της πλειοψηφίας της ηγεσίας δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη.

Αναλυτικά

«Αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Δημιουργήσαμε τη Νέα Αριστερά για να κρατήσουμε ζωντανή μια άλλη δυνατότητα για την Αριστερά, την κοινωνία και τη χώρα. Για να αντιπαρατεθούμε στον εκφυλισμό, στην απαξίωση της πολιτικής, στη λογική του μέσου όρου. Δώσαμε αυτή τη μάχη με επιμονή και πολιτική εντιμότητα.

Η Νέα Αριστερά δεν ήταν ένα κόμμα σιωπής ή ίσων αποστάσεων. Ήταν η πολιτική δύναμη που, μέσα σε ένα όλο και πιο συντηρητικό και αυταρχικό πολιτικό περιβάλλον, είχε αιχμηρό και τεκμηριωμένο κοινοβουλευτικό λόγο και ζωντανή κινηματική δράση. Δεν κάναμε πίσω σε ζητήματα αρχών. Επεξεργαστήκαμε και υποστηρίξαμε ριζοσπαστικές θέσεις και προτάσεις για κάθε κρίσιμο ζήτημα που αφορά την κοινωνία και τη δημοκρατία στη χώρα μας. Ξέρουμε, όμως, ότι δεν αρκεί μόνο να έχεις σωστές θέσεις ή να δίνεις τίμιες μάχες. Το κρίσιμο είναι αν αυτές αποκτούν κοινωνική γείωση, δυναμική και κοινωνικό αντίκτυπο. Αν μπορούν να οργανώσουν πλειοψηφικά ρεύματα και να συμβάλλουν, στο σήμερα, στην αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κόσμος της εργασίας και η κοινωνική πλειοψηφία. Ως Νέα Αριστερά θέσαμε στο δημόσιο πεδίο την ανάγκη του Λαϊκού Μετώπου, της συσπείρωσης απέναντι στη Δεξιά και την ακροδεξιά. Την ανάγκη της προγραμματικής σύγκρουσης με το καθεστώς Μητσοτάκη.

Επιμείναμε σε πραγματικές συγκρούσεις. Σήμερα, βλέπουμε καθαρά ότι η στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη. Σεβόμαστε τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που βρεθήκαμε μαζί. Διαφωνούμε, όμως, στο κρίσιμο στρατηγικό ζήτημα.

Σήμερα, οι διαφορετικές μας εκτιμήσεις μας οδηγούν σε διαφορετικές διαδρομές. Δεν αρκεί η λογική της αυτόνομης ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής Αριστεράς σε καιρούς βαθιάς κρίσης, τη στιγμή που μέσα στην κοινωνία δυναμώνει η απαίτηση για συσπείρωση δυνάμεων και για μια πραγματική πολιτική εναλλακτική απέναντι στη Δεξιά της διαφθοράς, του αυταρχισμού, της ταξικής μεροληψίας υπέρ των ισχυρών. Αν η Αριστερά δεν μπορεί να υπηρετήσει σήμερα αυτό το μέτωπο δεν μπορεί να υπηρετήσει και τον απαραίτητο αγώνα για σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία. Το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία, με ή χωρίς τον Μητσοτάκη. Ακούμε αυτή την απαίτηση. Δεν πιστεύουμε ότι απαιτείται πλήρης ταύτιση για να υπάρξει κοινή πορεία. Αυτό που έχει σημασία είναι η διαμόρφωση όρων μιας μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής συσπείρωσης, με απώτερο στόχο να μετατραπούν οι αριστερές ιδέες σε εφαρμοσμένες ριζοσπαστικές πολιτικές. Η ανανεωτική και ριζοσπαστική Αριστερά σήμερα μπορεί και πρέπει να φανεί χρήσιμη στον αγώνα του λαού για δημοκρατία και δικαιοσύνη, στον αγώνα των λαϊκών τάξεων για ζωή και όχι επιβίωση, στον αγώνα για ειρήνη και ενάντια σε σύγχρονες μορφές βαρβαρότητας, όπως η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ. Εκεί βρίσκεται σήμερα η πραγματική μάχη και για αυτόν τον σκοπό θα εργαστούμε».

Παραιτήθηκε και από βουλεύτρια η Αχτσιόγλου, ανεξάρτητοι οι έξι

Λίγο αργότερα η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίωσε ότι παραιτείται και από το βουλευτικό αξίωμα.

«Σήμερα αποχωρώ από την Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς. Ταυτόχρονα, ανακοινώνω την απόφασή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Είναι μια πράξη συνείδησης» αναφέρει. Η Έφη Αχτσιόγλου τονίζει, ωστόσο, ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική. «Παραμένω παρούσα, με όλες μου τις δυνάμεις, μαζί και δίπλα σε κάθε πολίτη, στον συλλογικό αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη».

Την κοινοβουλευτική της έδρα θα πάρει ο Γιάννης Δραγασάκης, ως πρώτος επιλαχών.

Οι υπόλοιποι έξι (Χαρίτσης, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος, Φωτίου, Τζούφη και Ζεϊμπέκ) έστειλαν στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη τις επιστολές ανεξαρτητοποίησης τους.

Με «καρφιά» η πρώτη αντίδραση της Πατησίων

H πρώτη αντίδραση της Νέας Αριστεράς, μετά την αποχώρηση επτά βουλευτών και πολλών στελεχών ήρθε με «καρφιά»

Στην ανακοίνωσή της η Πατησίων μιλά για αναμενόμενη απόφαση, ενώ σημειώνει χαρακτηριστικά πως «χωρίς υπεκφυγές, η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματός μας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. από τον Αλέξη Τσίπρα».

«Η αποχώρησή τους θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράλυσης. Άλλωστε, όσο οι αποφάσεις για αποχώρηση αναβάλλονταν, καθυστερούσαν άλλες πρωτοβουλίες συγκρότησης άλλων κομμάτων» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η αποχώρηση στελεχών και βουλευτών από τη Νέα Αριστερά και η διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ήταν αναμενόμενη. Δεν μας ξαφνιάζει, αφού σχεδιαζόταν εδώ και καιρό, αλλά μας λυπεί τόσο σε πολιτικό όσο και σε συντροφικό επίπεδο. Με την εξέλιξη αυτή παύει να υφίσταται μια Κοινοβουλευτική Ομάδα με σημαντική παρουσία και έργο στη Βουλή, γεγονός που αποδυναμώνει την αριστερή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η αποχώρησή τους θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράλυσης. Άλλωστε, όσο οι αποφάσεις για αποχώρηση αναβάλλονταν, καθυστερούσαν άλλες πρωτοβουλίες συγκρότησης άλλων κομμάτων.

Χωρίς υπεκφυγές, η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματός μας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. από τον Αλέξη Τσίπρα.

Πρόκειται για έναν σχηματισμό που δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση έκφραση του «Λαϊκού Μετώπου», ούτε συνιστά έναν πόλο που μπορεί να συστεγάσει διαφορετικές δυνάμεις. Είναι ένα σχήμα προσωποπαγές, αρχηγικό, χωρίς εσωτερικές διαδικασίες, που προϋποθέτει τη διάλυση κομμάτων, αποκλείει τις συνεργασίες και θεωρεί πως δεν έχει «όμορους χώρους». Συμβάλλει έτσι στην απαξίωση της πολιτικής και αντίκειται αντικειμενικά στο σύνθημα «Η Πολιτική Επιστρέφει», που προβάλαμε όταν ιδρύσαμε τη Νέα Αριστερά.

Σε κάθε περίπτωση, ευχόμαστε στους συντρόφους και τις συντρόφισσες που αποχωρούν καλή συνέχεια στην πορεία τους.

Η Νέα Αριστερά συνεχίζει.

Στόχος της είναι η επίτευξη των στόχων που ψηφίστηκαν στο πρόσφατο συνέδριό μας —και από τους αποχωρήσαντες. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ανασύνθεση της Αριστεράς, ώστε να αποτελέσει, στα κινήματα, στους κοινωνικούς χώρους, στα σωματεία και στη Βουλή, την ανταγωνιστική δύναμη απέναντι στην κυριαρχία της Δεξιάς, την άνοδο της Ακροδεξιάς και την πολιτική του «μέσου όρου». Για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Για την παραγωγή ενός προγράμματος που θα φέρνει στο προσκήνιο τις ανάγκες της κοινωνίας».

