search
ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 14:49
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.06.2026 13:25

Μητσοτάκης για Συνταγματική Αναθεώρηση: Καλώ όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους

02.06.2026 13:25
MITSOTAKIS 2 NEW

Στην πρόταση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση που καταθέτει σήμερα η Νέα Δημοκρατία αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Συνεπής στις δεσμεύσεις της, η Νέα Δημοκρατία καταθέτει, σήμερα, στη Βουλή την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Έναν Οδικό Χάρτη που εκσυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών.

Ταυτόχρονα, όμως, ανοίγοντας και τον δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, βαδίζοντας στον 21ο αιώνα», επισημαίνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του για την κατάθεση από τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή, της πρότασής της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Μητσοτάκης: Η εισήγησή μας περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία

«Η εισήγησή μας περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία: από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας της Δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών. Και από την προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης, μέχρι την προστασία των πολιτών από την επιβολή αναδρομικών φόρων. Και ακόμη, τη σύνδεση της μονιμότητας στο Δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του», τονίζει ο κ. Μητσοτάκης.

«Ταυτόχρονα, προβλέπει ρυθμίσεις ώριμες στην κοινωνία, όπως η δυνατότητα ίδρυσης και ιδιωτικών πανεπιστημίων και η επέκταση της Επιστολικής Ψήφου σε όλους τους εκλογείς. Ενώ μεριμνά για το μέλλον και λαμβάνει μέτρα για την κλιματική κρίση, ενισχύοντας την προστασία του περιβάλλοντος. Αναγνωρίζοντας την προσιτή στέγη ως υποχρέωση της Πολιτείας. Και θέτοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία της ατομικής και της κοινωνικής ευημερίας.

Στόχος μας είναι το 2030 -χρονιά που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας- να συναντηθούμε με το μέλλον, έχοντας για πυξίδα έναν σύγχρονο Καταστατικό Χάρτη. Γι’ αυτό και καλώ όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, αντί να απέχουν, όπως σήμερα. Αλλά και κάθε Ελληνίδα και Έλληνα να ενημερωθούν για αυτήν τη θεσμική αλλαγή που αφορά, τελικά, την καθημερινότητα όλων μας», καταλήγει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Διαβάστε επίσης

Βαρουφάκης για Τσίπρα: Tο σουφλέ δεν μπορεί να φουσκώσει δύο φορές

Τέλος η ΚΟ για τη Νέα Αριστερά: Αποχώρησαν οι 7 – Ανεξάρτητοποιήθηκαν οι 6, παραιτήθηκε από βουλεύτρια η Αχτσιόγλου – Η πρώτη αντίδραση της Πατησίων και ο Τσίπρας

«Ξεσπάθωσε» η Πέτη Πέρκα: «Ο Τσίπρας δεν είναι αριστερά – Ο Χαρίτσης ήταν πρόεδρος κόμματος ενώ κοιτούσε να πάει σε άλλο»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kouretas
ADVERTORIAL

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί την αναβάθμιση οδοντιατρικού εξοπλισμού σε 4 σωφρονιστικά καταστήματα

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε μαθητή έξω από σχολείο

sakellaridis_2102_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με μπηχτές για το κόμμα Τσίπρα σχολίασε τις αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά ο Σακελλαρίδης – «Ωραία τα λόγια, αλλά να γίνουν ταληράκια»

maestro_alexiou
MEDIA

Maestro: Ένας μικρός επίλογος στη σειρά γράφτηκε πριν από λίγες ώρες – Τα γυρίσματα συνεχίζονται…

XARDALIAS_FILE2402
ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: 7,2 εκατ. ευρώ για 549 εργαστήρια πληροφορικής σε σχολεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

mav1 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λογαριασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για την Ελλάδα: Τι φέρνει για οικονομία και επιχειρήσεις, ποιοι, πως και γιατί απειλούνται από μία παρατεταμένη ένταση

diamantopoulou doukas karystianoy samaras
ΚΑΛΧΑΣ

4 συμπεράσματα από 4 γκάλοπ, η Διαμαντοπούλου, ο Μιτεράν και το μήνυμα Δούκα για ισχυρό ΠΑΣΟΚ, η αντοχή της Καρυστιανού και ο ερχομός του Σαμαρά   

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις -Τι ποσά θα πάρουν

mitsotakis tsipras karystianoy samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο συν ένα νέα κόμματα επαναφέρουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές - Τι θέλει να προλάβει το Μαξίμου για Τσίπρα, Καρυστιανού, Σαμαρά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 14:49
kouretas
ADVERTORIAL

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί την αναβάθμιση οδοντιατρικού εξοπλισμού σε 4 σωφρονιστικά καταστήματα

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε μαθητή έξω από σχολείο

sakellaridis_2102_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με μπηχτές για το κόμμα Τσίπρα σχολίασε τις αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά ο Σακελλαρίδης – «Ωραία τα λόγια, αλλά να γίνουν ταληράκια»

1 / 3