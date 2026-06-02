Μόνο τρολ: Πώς ο Πέτρος Κόκκαλης έγινε viral με την παραίτηση από το… κόμμα του

Υπάρχουν πολλές απίθανες ιστορίες στην πολιτική. Μερικές από αυτές αφορούν σε προέδρους ή ιδρυτές κομμάτων που παραιτήθηκαν ή απομακρύνθηκαν από το… ίδιο τους το κόμμα.

Όπως παλαιότερα ο Χάρης Θεοχάρης που διαγράφηκε από τη Δημοκρατική Ευθύνη, που ίδρυσε με τον Αλέκο Παπαδόπουλο.

Τώρα ήρθε η σειρά του Πέτρου Κόκκαλη να παραιτηθεί από τον ΚΟΣΜΟ, που ουσιαστικά ίδρυσε ο ίδιος, με τη βοήθεια ανθρώπων από το οικολογικό κίνημα.

Προφανώς ΚΟΣΜΟΣ και Πέτρος Κόκκαλης έχουν ταύτιση στην πολιτική συνείδηση της κοινής γνώμης. Έτσι, η παραίτηση/αποχώρηση του πρώην ευρωβουλευτή προκάλεσε και ανάλογες αντιδράσεις στο διαδίκυτο.

Ο Πέτρος Κόκκαλης παραιτήθηκε από το “ΚΟΣΜΟΣ”



Ο ιδρυτής και γραμματέας του “ΚΟΣΜΟΣ”, Πέτρος Κόκκαλης, παραιτείται από τη θέση του και προανήγγειλε την αποχώρησή του από το κόμμα.https://t.co/ELD3Ggkhha pic.twitter.com/kbAGxYnSBV — ΜπιΕλΑρ (@blr1a1) June 1, 2026

Υπέβαλε παραίτηση από το “ΚΟΣΜΟΣ” ο Πέτρος Κόκκαλης (ο ιδρυτής του) https://t.co/ibEHeDdfA3 June 2, 2026

