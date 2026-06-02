ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 17:25
02.06.2026 15:11

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο αρχείο η δικογραφία για τους Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου

Στο αρχείο μπαίνει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών η δικογραφία που σχηματίστηκε  για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Εισαγγελία διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατόπιν διαβίβασης σχετικού εγγράφου των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, προς διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης εκ μέρους των δύο βουλευτών του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, πράξη «που φέρεται να τέλεσε από τις 09.09.2021 ως τις 08.12.2021 ο Δημήτρης Μελάς του Σταύρου, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το διαβιβαστικό της Εισαγγελίας.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών προς διερεύνηση, καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών μετά τη διενέργεια έρευνας, θεωρεί ότι για τους συγκεκριμένους δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος και ως εκ τούτου κρίνει ότι η δικογραφία πρέπει να μπει στο αρχείο.Οι δύο βουλευτές μετά την άρση ασυλίας τους από την Βουλή, κλήθηκαν στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας σε εξηγήσεις με την ιδιότητα των υπόπτων.

Επιπλέον, η εισαγγελία έκρινε ότι πρέπει να αρχειοθετηθεί και η δικογραφία που αφορά τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ. Μελά, ο οποίος φέρεται ως φυσικός αυτουργός στη διερευνώμενη παράβαση καθήκοντος εκ μέρος των δυο βουλευτών.

Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία εφετών που θα επικυρώσει ή όχι την αρχειοθέτηση.

