Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός 86χρονος που έπεσε από μπαλκόνι

Σοκ και θλίψη στο Ρέθυμνο όπου ένας 86χρονος αφησε την τελευταία του πνοή μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη σε πολυκατοικία επί της λεωφόρου Κουντουριώτη το μεσημέρι της Τρίτης (2/6), όταν ο ηλικιωμένος έπεσε από το μπαλκόνι και κατέληξε σε ακάλυπτο χώρο, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

