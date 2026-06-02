Φυλακές Κορυδαλλού: Δύο συλλήψεις σωφρονιστικών υπαλλήλων για την απόδραση – Πώς διέφυγε ο κρατούμενος

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Αστυνομίας για τον εντοπισμό αλλοδαπού κρατουμένου, ο οποίος δραπέτευσε το πρωί της Τρίτης από τις φυλακές Κορυδαλλού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τροφοδοσίας του σωφρονιστικού καταστήματος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απελευθέρωση κρατουμένου, ενώ παράλληλα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες.

Η ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής:

Σε εξέλιξη βρίσκονται από πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, έρευνες για τον εντοπισμό αλλοδαπού κρατουμένου, ο οποίος εργαζόταν στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Σωφρονιστικών Καταστημάτων και κατάφερε να διαφύγει ενώ εκτελούσε εργασία μεταφοράς άρτου.

Ο ανωτέρω εξέτιε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ κατά το παρελθόν είχε κριθεί κατάλληλος για χορήγηση τακτικών αδειών από το αρμόδιο Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το τελευταίο εξάμηνο, είχε λάβει τρείς τακτικές άδειες, τις οποίες τήρησε πλήρως, επιστρέφοντας εμπρόθεσμα στο Σωφρονιστικό Κατάστημα όπου κρατούνταν για την έκτιση του υπολοίπου της ποινής του.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι, κατηγορούμενοι για απελευθέρωση κρατουμένου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στο Λουτράκι – Αγνοείται 38χρονος κολυμβητής (video)

Η ΑΑΔΕ εντόπισε 500.000 ευρώ αδήλωτα μετρητά στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Πώς ήρθε από το Ντουμπάι το μισό εκατομμύριο

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου