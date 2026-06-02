ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 14:49
02.06.2026 13:09

Η ΑΑΔΕ εντόπισε 500.000 ευρώ αδήλωτα μετρητά στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Πώς ήρθε από το Ντουμπάι το μισό εκατομμύριο

Στον εντοπισμό και τη δέσμευση σημαντικού χρηματικού ποσού, που δεν είχε δηλωθεί κατά την είσοδο στη χώρα, προχώρησαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Η ΑΑΔΕ εντόπισε το ποσό κατά τη διενέργεια τακτικού ελέγχου.

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο λίγο πριν από την έξοδο επιβατών από την αίθουσα αφίξεων εκτός ζώνης Σένγκεν (Extra Schengen), εντοπίστηκε επιβάτης ελληνικής υπηκοότητας, προερχόμενος από το Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Κατά τον έλεγχο της χειραποσκευής του βρέθηκε το ποσό των 500.000 ευρώ, σε δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ, χωρίς να έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη ηλεκτρονική ή χειρόγραφη δήλωση ρευστών διαθεσίμων, όπως ορίζεται από την σχετική νομοθεσία.

Το χρηματικό ποσό δεσμεύτηκε και κινήθηκαν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες.

