search
ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 11:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.06.2026 11:45

Πέθανε η Ελένη Πορτάλιου

02.06.2026 11:45
eleni_portaliou_new

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 79 ετών, η Ελένη Πορτάλιου. Αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στον χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς, όπως αναφέρει σε συλλυπητήρια ανακοίνωσή του και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η Ελένη Πορτάλιου είχε πλούσια αντιδικτατορική δράση, σπουδαίο ακαδημαϊκό έργο ως καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής στο ΕΜΠ, αλλά και έντονη παρουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχοντας διατελέσει επικεφαλής της «Ανοιχτής Πόλης» και υποψήφια δήμαρχος Αθηναίων το 2010.

Αναλυτικά το συλλυπητήριο μήνυμα του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον θάνατο της Ελένης Πορτάλιου:

«Αποχαιρετούμε με θλίψη και σεβασμό την Ελένη Πορτάλιου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Η Ελ. Πορτάλιου αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στον χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς. Εντάχθηκε στην Αριστερά από νεαρή ηλικία. Κατά τη διάρκεια τη δικτατορίας, υπέστη διώξεις συλλήψεις και φυλακίσεις. Η μακρόχρονη καριέρα της ως καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συνδέθηκε με την πρωτοπόρα έρευνα και τη μέριμνα για τη διδασκαλία, τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος της.

Η Ελ. Πορτάλιου υπήρξε μια διανοούμενη της Αριστεράς που συνδύαζε τη στέρεη θεωρητική συγκρότηση με τους κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς και πολιτικούς αγώνες. Οι μάχες για την πόλη, οι φεμινιστικές συλλογικότητες, οι συνδικαλιστικοί αγώνες του πανεπιστημίου και του κλάδου των μηχανικών και βεβαίως η αυτοδιοίκηση υπήρξαν πεδία που η Ελ. Πορτάλιου άφησε το δικό της ξεχωριστό στίγμα. Στις δημοτικές εκλογές του 2010, η Ελ. Πορτάλιου ήταν η επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης και υποψήφια δήμαρχος για τον Δήμο Αθηναίων.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους της».

Διαβάστε επίσης:

Φυλακές Κορυδαλλού: Απέδρασε 48χρονος καταδικασμένος για ναρκωτικά και όπλα

Τροχαίο δυστύχημα στην Ιόνια Οδό: 47χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο φορτηγό του

8 στους 10 γονείς θέλουν κατάργηση των Πανελλαδικών – Αγωνία για την επαγγελματική αποκατάσταση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eleni_portaliou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ελένη Πορτάλιου

asap-rocky-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο ASAP Rocky έρχεται στην Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη μεγάλη συναυλία του στην Αθήνα

fylakes_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κορυδαλλού: Απέδρασε 48χρονος καταδικασμένος για ναρκωτικά και όπλα

EFI_AXTSIOGLOU_0206
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου – «Είναι μια πράξη συνείδησης»

troxaia-metra-eksodos-astinomia
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Ιόνια Οδό: 47χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο φορτηγό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

mav1 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λογαριασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για την Ελλάδα: Τι φέρνει για οικονομία και επιχειρήσεις, ποιοι, πως και γιατί απειλούνται από μία παρατεταμένη ένταση

diamantopoulou doukas karystianoy samaras
ΚΑΛΧΑΣ

4 συμπεράσματα από 4 γκάλοπ, η Διαμαντοπούλου, ο Μιτεράν και το μήνυμα Δούκα για ισχυρό ΠΑΣΟΚ, η αντοχή της Καρυστιανού και ο ερχομός του Σαμαρά   

mitsotakis tsipras karystianoy samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο συν ένα νέα κόμματα επαναφέρουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές - Τι θέλει να προλάβει το Μαξίμου για Τσίπρα, Καρυστιανού, Σαμαρά

kalamata dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία Καλαμάτα: Το μαχαίρι στο χέρι της Βασιλικής, τα 5’ μέχρι να φτάσει η Αστυνομία - Τι εξετάζουν οι Αρχές για τη δολοφονία της 39χρονης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 11:57
eleni_portaliou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ελένη Πορτάλιου

asap-rocky-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο ASAP Rocky έρχεται στην Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη μεγάλη συναυλία του στην Αθήνα

fylakes_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κορυδαλλού: Απέδρασε 48χρονος καταδικασμένος για ναρκωτικά και όπλα

1 / 3