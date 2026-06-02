Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Σοκάρουν οι μαρτυρίες φίλων της Βασιλικής

Σοκάρουν οι μαρτυρίες φίλων της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε άγρια στην Καλαμάτα από τον 41χρονο σύζυγό της, Άγγελο, όπως ομολόγησε ο ίδιος.

«Περνούσε δύσκολα»

«Το γνώριζαν αρκετοί, το είχε εκμυστηρευτεί σε πολλούς ότι περνάει δύσκολα. Ότι δεν περνάει εύκολα, ότι ήταν δύσκολα», ανέφερε φίλος της Αγγελικής. Ερωτηθείς αν είχε δεχθεί στο παρελθόν απειλές, ο φίλος της ανέφερε: «Μπορεί να είχε δεχθεί απειλές και για τα παιδιά και για ζωή της. Για τα παιδιά ότι θα τα φτιάξει τα πράγματα έτσι να μην βλέπει τα παιδιά. Σίγουρα φοβόταν αυτό για τα παιδιά και φοβόταν για τη ζωή της», ανέφερε.





«Απειλούσε ότι θα της πάρει τα παιδιά»

Για τις απειλές του δολοφόνου προς το θύμα ότι θα της πάρει τα παιδιά, μίλησε κι άλλη φίλη της Βασιλικής, δίνοντας το στίγμα του τι περνούσε η άτυχη γυναίκα στα χέρια του συζύγου της.

Ο 41χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με την Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας.

Αιματολογική εξέταση στα δύο ανήλικα παιδιά

Στο μεταξύ, στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί στις Αρχές το γεγονός ότι τα δύο παιδιά κοιμόντουσαν βαριά και δεν άκουσαν τίποτα.

Πρόκειται για ένα στοιχείο που θεωρείται άκρως παράδοξο, λόγω της φασαρίας που υπήρχε εκείνη τη στιγμή: Οι κραυγές της μητέρας τους για βοήθεια, οι φωνές των γειτόνων και τα χτυπήματα στην πόρτα του σπιτιού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα παιδιά μεταφέρθηκαν σχεδόν κοιμισμένα στο νοσοκομείο της πόλης και ξύπνησαν μετά τις 10:00 το πρωί της Δευτέρας.

Το μυστήριο περιπλέκεται με τον εντοπισμό μιας καρτέλας ηρεμιστικών, που βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα.

Για τον λόγο αυτό θεωρείται δεδομένο ότι θα ζητηθεί εξέταση στα δύο ανήλικα παιδιά, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να τους χορηγούνταν κάποια ουσία για να κοιμούνται ατελείωτες ώρες.

Άλλωστε, από καταθέσεις προκύπτει ότι τα κορίτσια έπεφταν νωρίς για ύπνο κάθε βράδυ και κοιμόντουσαν μέχρι αργά το πρωί.

Ένα ακόμα στοιχείο είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν γίνει περιστατικά λεκτικής αλλά και σωματικής κακοποίησης της 39χρονης μπροστά στα μάτια τους.

Τα παιδιά, ηλικίας 6 και 10 ετών, παραμένουν στο νοσοκομείο για εξετάσεις αλλά και για προστατευτική φύλαξη, ενώ παρακολουθούνται συνεχώς από παιδοψυχολόγο.

Τέλος, σήμερα αναμένεται να γίνει η νεκροψία- νεκροτομή, με τον ιατροδικαστή να εντοπίζει μακροσκοπικά τουλάχιστον δύο βαθιά τραύματα στον θώρακα της 39χρονης, άλλα δύο στο κεφάλι και τον λαιμό, όπως επίσης και αμυντικά τραύματα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις δύο τα ξημερώματα της Δευτέρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία κάτοικοι της πολυκατοικίας άκουσαν έντονες φωνές να προέρχονται από το διαμέρισμα του ζευγαριού.

Ανάμεσα στις φωνές, σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν και η 39χρονη που ζητούσε βοήθεια. Οι περίοικοι ανησύχησαν και επικοινώνησαν με την Αστυνομία. Στις 1:47 το Κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. δέχθηκε τρεις κλήσεις για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Οι αναφορές έκαναν λόγο για γυναικείες κραυγές και εκκλήσεις για βοήθεια από το συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Πέντε λεπτά αργότερα, στις 1:52, οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο. Ωστόσο, όταν προσέγγισαν την πολυκατοικία, οι φωνές είχαν ήδη σταματήσει.

Κάτοικοι που βρίσκονταν έξω από το διαμέρισμα περίμεναν μαζί με τους αστυνομικούς να ανοίξει η πόρτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί και ένοικοι χτυπούσαν επανειλημμένα χωρίς να λαμβάνουν απάντηση. Λίγη ώρα αργότερα ο 41χρονος άνοιξε τελικά την πόρτα.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι στα ρούχα του υπήρχαν ίχνη αίματος. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, εντόπισαν τη 39χρονη νεκρή στο υπνοδωμάτιο.

Η γυναίκα βρισκόταν στο πάτωμα μέσα σε λίμνη αίματος και έφερε πολλαπλά τραύματα. Στο αριστερό της χέρι βρέθηκε το μαχαίρι.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε μαθητή έξω από σχολείο

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός 86χρονος που έπεσε από μπαλκόνι

Φυλακές Κορυδαλλού: Δύο συλλήψεις σωφρονιστικών υπαλλήλων για την απόδραση – Πώς διέφυγε ο κρατούμενος