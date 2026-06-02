Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν που «καρφώνει» Μαξίμου για τις υποκλοπές

Τον ασκό του Αιόλου άνοιξαν για την αντιπολίτευση οι νέες δηλώσεις του επικεφαλής της Intellexa Ταλ Ντίλιαν ότι η εταιρεία του πούλησε το Predator σε κρατικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και δεν το λειτούργησε η ίδια.

Μιλώντας στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο Ντίλιαν άφησε σαφείς αιχμές πως η λειτουργία του συστήματος έγινε από ελληνικές κρατικές δομές, υπονοώντας το Μέγαρο Μαξίμου και τις μυστικές υπηρεσίες. Όπως σημειώνει, οι παρακολουθήσεις αφορούσαν υπουργούς, ανώτατους αξιωματικούς, δημοσιογράφους και στελέχη της αντιπολίτευσης.

Ο Ταν Ντίλιαν επανέλαβε στην «Εφημερίδα των Συντακτών» ότι «πωλούμε σε κρατικές υπηρεσίες» και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον πρώην διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέων, εκφράζοντας την έκπληξή του για το γεγονός ότι δεν κλήθηκε να καταθέσει στις πρόσφατες κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Σύμφωνα με τον Ντίλιαν, μια τέτοια κατάθεση θα μπορούσε να είχε αποσαφηνίσει τον ρόλο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των συστημάτων παρακολούθησης, οι οποίες –όπως υποστηρίζει – περιορίζονται στην πώληση τεχνολογίας και δεν εμπλέκονται σε επιχειρησιακές δραστηριότητες.

Κλείνοντας, δήλωσε ότι θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο νομικό μέσο, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αποδείξει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στις υπό διερεύνηση δραστηριότητες, επιμένοντας ότι η υπόθεση πρέπει να κριθεί αποκλειστικά βάσει αποδεικτικών στοιχείων και όχι πολιτικών αφηγημάτων.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων αποτελεί δημοκρατική υποχρέωση απέναντι στους πολίτες», η Ελληνική Αριστερή συμπαράταξη ζητά την άμεση κλήση Ντίλιαν από τη Δικαιοσύνη ή την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών» και η Νέα Αριστερά ότι «η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της Intellexa».

Τσουκαλάς: Ο κ. Ντίλιαν δείχνει ξανά το Μαξίμου και την ΕΥΠ – Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται άλλο

«Με νέες δηλώσεις στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό λογισμικό predator, δείχνει προς το Μέγαρο Μαξίμου και την ΕΥΠ για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων.

Επιμένει για κατοχή και χρήση του predator από τις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει στη διάθεσή του και το σχετικό αποδεικτικό υλικό (συμβάσεις κλπ)», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς και συνεχίζει:

«Απέναντι σε αυτές τις εξαιρετικά σοβαρές αναφορές, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να παραμένει αδρανής. Εφόσον ο ίδιος ο κ. Ντίλιαν ισχυρίζεται ότι διαθέτει στοιχεία και προβαίνει σε δημόσιους υπαινιγμούς για πρόσωπα και γεγονότα που συνδέονται με το σκάνδαλο, οφείλει να κληθεί άμεσα να καταθέσει όσα γνωρίζει. Η Δικαιοσύνη έχει χρέος να διερευνήσει κάθε ισχυρισμό και κάθε νέα πληροφορία που αφορά μια υπόθεση μείζονος θεσμικής σημασίας για τη χώρα.

Ακόμη πιο προκλητικό είναι το γεγονός ότι ο κ. Ντίλιαν εμφανίζεται ως “παράγων κάθαρσης (!)”, δηλώνει πως γνωρίζει αν και τι είπε στην Επιτροπή Θεσμών ο νυν διοικητής της ΕΥΠ για την ύπαρξη ή μη κοινού κέντρου ΕΥΠ-predator, κάνει δημόσιες υποδείξεις για το πώς πρέπει να λειτουργεί η ελληνική Δικαιοσύνη, σχολιάζει τις δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και «απειλεί» ευσχήμως για το τι θα μπορούσε να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Πρόκειται για μια εικόνα, που εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση. Όταν ένας καταδικασμένος πρωταγωνιστής μιας τόσο σκοτεινής υπόθεσης απευθύνει συστάσεις προς τους θεσμούς της Ελληνικής Δημοκρατίας και απειλεί τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση σε δημόσια θέα, τότε το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά πρωτίστως εκείνους που έστησαν το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων και επέτρεψαν να διαμορφωθεί ένα κλίμα θεσμικής απαξίωσης, αδιαφάνειας και σκιών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο συνεχίζει τη συγκάλυψη εμποδίζοντας τη διερεύνηση του σκανδάλου, τόσο επιβαρύνει την θέση του. Η χώρα, στη σημερινή συγκυρία των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, δεν αντέχει να έχει έναν εκβιαζόμενο Πρωθυπουργό.

Το ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει το αυτονόητο: καμία σκιά δεν μπορεί να παραμένει πάνω από τη λειτουργία των θεσμών. Η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων αποτελεί δημοκρατική υποχρέωση απέναντι στους πολίτες και αναγκαία προϋπόθεση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο κράτος δικαίου»

ΕΛΑΣ: Άμεση κλήση Ντίλιαν από τη Δικαιοσύνη ή την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

«Μετά τις σημερινές δηλώσεις του Ισραηλινού πωλητή του παράνομου λογισμικού παρακολουθήσεων Predator, ο κος Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται», τονίζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σε ανακοίνωση της, προσθέτοντας:

«Όσο και αν επιχειρεί να χειραγωγεί τη δικαιοσύνη και να ευτελίζει τη Βουλή προκειμένου να συγκαλύψει το βιασμό του κράτους δικαίου από την κυβέρνησή του, έρχεται η ώρα της αλήθειας.

Αναρωτιόμαστε ωστόσο αν σε αυτή τη χώρα υπάρχουν ακόμη θεσμοί, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει Βουλή ;

Και το ελάχιστο που αναμένουμε τις επόμενες μέρες, είναι η άμεση κλήση του Τ. Ντίλιαν είτε από την ελληνική δικαιοσύνη, είτε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ώστε να δώσει απαντήσεις και στοιχεία για το ποιος αγόρασε το παράνομο λογισμικό».

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών

«Οι νέες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν στην Εφημερίδα των Συντακτών συνιστούν πρωτοφανή πολιτική και θεσμική πρόκληση για τη χώρα.

Ο άνθρωπος που βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου του Predator και των παράνομων παρακολουθήσεων δείχνει για ακόμη μία φορά προς το Μέγαρο Μαξίμου και την ΕΥΠ, αμφισβητεί ευθέως τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης και εγκαλεί τον υπουργό Δικαιοσύνης», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας: «Το πιο ανησυχητικό όμως δεν είναι αυτά που λέει ο κ. Ντίλιαν. Είναι η βεβαιότητα με την οποία τα λέει.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αφού επί χρόνια επιχείρησε να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών, αφού μπλόκαρε κάθε ουσιαστική κοινοβουλευτική διερεύνηση και αφού μετέτρεψε την επίκληση της «εθνικής ασφάλειας» σε εργαλείο αποφυγής λογοδοσίας, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με ένα νέο αδιέξοδο: εκβιάζεται δημόσια από έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της υπόθεσης.

Όταν ο κ. Ντίλιαν αφήνει να εννοηθεί ότι γνωρίζει πρόσωπα, γεγονότα και διαδρομές της υπόθεσης και ταυτόχρονα εξαπολύει προειδοποιητικές βολές προς την κυβέρνηση και τους θεσμούς, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά.

Αποκαλυπτική είναι η δήλωση του κ. Ντίλιαν για τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα και τις πληροφορίες που κατέχει τις οποίες οφείλει να διερευνήσει η δικαιοσύνη, εφόσον επαναφέρει στο προσκήνιο τον κομβικό ρόλο της ΕΥΠ.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου οφείλει άμεσα να καλέσει τον κ. Ντίλιαν να καταθέσει όσα γνωρίζει.

Αν διαθέτει στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα, κρατικούς λειτουργούς ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν την υπόθεση οι αρμόδιες αρχές, αυτά πρέπει να διερευνηθούν χωρίς καθυστέρηση. Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να παρακολουθεί αδρανής δημόσιους υπαινιγμούς για μια υπόθεση που τραυμάτισε το κράτος δικαίου και εξέθεσε διεθνώς τη χώρα.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν έκλεισε επειδή το αποφάσισε το Μέγαρο Μαξίμου. Παραμένει ανοιχτό και όσον αφορά ποιος παρακολουθούσε ποιον και γιατί, αλλά και όσον αφορά ποιος φοβάται σήμερα τις αποκαλύψεις.

Η δημοκρατία δεν εκβιάζεται. Και η αλήθεια για το παρακρατικό δίκτυο των υποκλοπών θα αποκαλυφθεί, όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να την κρατήσει στο σκοτάδι».

Σακελλαρίδης: Η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια

Ανάρτηση στο Facebook έκανε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για τα όσα είπε ο Ταλ Ντίλιαν. «Βρισκόμαστε στην πρωτοφανή συνθήκη, να παρακολουθούμε σε live μετάδοση των εκβιασμό του Πρωθυπουργού της χώρα, Κ. Μητσοτάκη και της ελληνικής κυβέρνησης από τον Ταλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτη της Intellexa και καταδικασμένο πρωτόδικα σε 126 χρόνια φυλάκισης για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Με δήλωση του στην σημερινή Η Εφημερίδα των Συντακτών, ο πρώην αξιωματικός του ισραηλινού στρατού, επιβεβαιώνει ότι η Intellexa πουλάει το Predator μόνο σε κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες κρατών και ότι δεν είναι αυτοί που λειτουργούν το spyware. Το λειτουργούν αυτοί που το αγοράζουν. Δηλαδή οι κυβερνήσεις και οι μυστικές υπηρεσίες.

Την ίδια στιγμή δηλώνει ότι αν είχε εγκριθεί η σύσταση εξεταστικής επιτροπής από τη Βουλή θα ερχόταν να καταθέσει.

Προφανώς αυτό ήταν που φοβόταν ο Κ. Μητσοτάκης και για αυτό με χρήση αστείων προφάσεων η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε την σύσταση εξεταστικής επιτροπής», αναφέρει ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, προσθέτοντας:

«Η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της Intellexa.

Γιατί σε αυτή την περίπτωση, θα αποκαλυπτόταν ότι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από την μεταπολίτευση έχει ως ηθικό αυτουργό τον ίδιο τον Πρωθυπουργό».

Με μπηχτές για το κόμμα Τσίπρα σχολίασε τις αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά ο Σακελλαρίδης – «Ωραία τα λόγια, αλλά να γίνουν ταληράκια»












