Σάλος με τις δηλώσεις Ντίλιαν για το Predator: «Συνεργαζόμαστε μόνο με κυβερνήσεις» – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

Σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει η δήλωση του Ισραηλινού πρώην στρατιωτικού και νυν επιχειρηματία-ιδιοκτήτη της εταιρείας Intellexa,, ο οποίος μίλησε χθες στην εκπομπή Mega Stories.

Στο ερώτημα της εκπομπής ποιοι ήταν οι πραγματικοί πελάτες του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στην Ελλάδα, ο καταδικασμένος πρωτόδικα Ταλ Ντίλιαν απάντησε: «Πελάτες μου είναι οι κυβερνήσεις και οι αρχές ασφαλείας» δήλωσε.

«Λειτουργούμε αυστηρά σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς εξαγωγών, παρέχοντας τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Ουδέποτε έχουμε διεξάγει δραστηριότητες επιτήρησης. Ούτε έχουμε λειτουργική πρόσβαση μετά την παράδοση των συστημάτων»,

Ανδρουλάκης: Το αφήγημα της κυβέρνησης περί ιδιωτών που δρούσαν τάχα ανεξέλεγκτα, έπεσε συθέμελα

Τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν σχολίασε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

«Αποκάλυψε δηλαδή ότι η δράση του Pretador συνδέεται άρρηκτα με την κυβέρνηση και τις κρατικές αρχές», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο ιδιοκτήτης της Intellexa, όπως επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης, είπε σε εκπομπή του Mega: «Παρέχουμε υπηρεσίες μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου», απαντώντας στην ερώτηση: «Ποιοι ήταν οι πραγματικοί πελάτες των συστημάτων παρακολούθησης της εταιρείας στην Ελλάδα; Συνεργαστήκατε με κρατικές υπηρεσίες, ελληνικές αρχές, ιδιώτες ή κάποιον Έλληνα αξιωματούχο;».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ακόμη επικρίνοντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ότι «το αφήγημα στο οποίο επένδυσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης περί ιδιωτών που δρούσαν τάχα ανεξέλεγκτα και μόνοι τους διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και καταπατώντας ανθρώπινα δικαιώματα, έπεσε συθέμελα» και υποστήριξε πως «το Pretador και οι παράνομες παρακολουθήσεις ήταν το όπλο ενός παρακράτους, που έστησε ο πρωθυπουργός και το Μέγαρο Μαξίμου».

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται. Οφείλει απαντήσεις τώρα. Το μισό υπουργικό του συμβούλιο, οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφοι, αξιωματούχοι παρακολουθούνταν παράνομα. Μετά την κυνική παραδοχή Ντίλιαν, δεν μπορεί να προσποιείται τον ανήξερο και τον «παραπλανημένο», υπογράμμισε και σημείωσε πως αναμένει να οριστεί άμεσα η προ ημερήσιας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, που με επιστολή μου έχει ζητήσει από τον πρόεδρο της Βουλής.

«Η επιμονή μας να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στη χώρα φέρνει αποτελέσματα και ρίχνει φως στις σκοτεινές πρακτικές του παρακράτους, που οργάνωσε το Μέγαρο Μαξίμου», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Φάμελλος: Ό,τι κι αν κάνουν πλέον, δεν μπορούν να κρυφτούν

Ιδαίτερα αιχμηρή ήταν και η ανάρτηση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου που αναφέρει πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη οργάνωσε και συγκάλυψε ένα παρακρατικό σύστημα παρακολουθήσεων».

Η ανάρτηση Φάμελλου

«Οι δηλώσεις του ιδιοκτήτη της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, επιβεβαιώνουν πλέον ξεκάθαρα την εμπλοκή της κυβέρνησης στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Το αφήγημα των δήθεν «ιδιωτών» κατέρρευσε.

Όταν μια εταιρεία που εμπορεύεται τέτοια συστήματα συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου, η ευθύνη οδηγεί ευθέως στο Μαξίμου.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οργάνωσε και συγκάλυψε ένα παρακρατικό σύστημα παρακολουθήσεων. Μια βαθιά θεσμική κρίση, που αφορά το κράτος δικαίου, την προστασία των δικαιωμάτων, την εθνική ασφάλεια και την ίδια τη δημοκρατίας μας.

Ό,τι κι αν κάνουν πλέον, δεν μπορούν να κρυφτούν.

Το κουτί της Πανδώρας άνοιξε. Και μέσα του βρίσκεται η αλήθεια που προσπάθησαν να θάψουν.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έδειξε τον δρόμο. Η ηγεσία της Δικαιοσύνης και του Αρείου Πάγου οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να διασφαλίσουν τη διερεύνηση του σκανδάλου σε όλες του τις πτυχές και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Η Δημοκρατία απαιτεί αλήθεια και λογοδοσία.

Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός πρέπει να απολογηθούν στον Ελληνικό λαό, και στη Βουλή και ενώπιον της Δικαιοσύνης.

ΚΚΕ: Υπόλογοι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός

Σχόλιο εξέδωσε και το ΚΚΕ στο οποίο αναφέρεται πως «η πρόσφατη καταδίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών δεν είναι απλά ζήτημα της “δράσης κάποιων ιδιωτών”, αλλά “η κορυφή του παγόβουνου” σε ένα σκάνδαλο για το οποίο υπόλογοι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός».

Η ανακοίνωση του Περισσού

Οι παραδοχές του ιδιοκτήτη της Intellexa για συναλλαγές της εταιρείας με κυβερνήσεις και με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβεβαιώνουν ότι η πρόσφατη καταδίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών δεν είναι απλά ζήτημα της “δράσης κάποιων ιδιωτών”, αλλά “η κορυφή του παγόβουνου” σε ένα σκάνδαλο για το οποίο υπόλογοι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, αλλά και όλοι όσοι στηρίζουν το ευρωενωσιακό θεσμικό πλαίσιο που νομιμοποιεί τη διακίνηση τέτοιων λογισμικών και διέπεται από το δόγμα “ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων”.

Σε κάθε περίπτωση παραμένει η απαίτηση για την αποκάλυψη όλης της αλήθειας σε όλες τις υποθέσεις παρακολουθήσεων πολιτικών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων και άλλων. Πρωτίστως πρέπει να “καθίσει στο σκαμνί” ο μεγάλος ένοχος, αυτό το θεσμικό πλαίσιο, που έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις με τη σφραγίδα του “κράτους δικαίου της ΕΕ”, το οποίο ενισχύεται σε συνθήκες όξυνσης των ανταγωνισμών και των πολεμικών αναμετρήσεων με τελικό στόχο τον ίδιο τον λαό.

Χαρίτσης: Μιλάμε πλέον επίσημα για μια κυβέρνηση χάκερ

Παρέμβαση στη Βουλή με αφορμή τις δηλώσεις Ντίλιαν έκανε σήμερα και ο αρχηγός της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.

«Μιλάμε πλέον επίσημα για μια κυβέρνηση χάκερ. Μια κυβέρνηση χάκερ απέναντι στους πολιτικούς της αντιπάλους, απέναντι σε δημοσιογράφους, απέναντι στον Αρχηγό του Στρατεύματος, απέναντι στους ίδιους τους Υπουργούς της Κυβέρνησης, στους ίδιους τους Υπουργούς της Κυβέρνησης» έγραψε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Χαρίτσης.

Η ανάρτηση Χαρίτση

«Ζήτησα να παρέμβω σήμερα στην Ολομέλεια μετά τις νέες καταιγιστικές εξελίξεις στο πολύκροτο σκάνδαλο των υποκλοπών. Η υπερασπιστική γραμμή της Κυβέρνησης κατέρρευσε με πάταγο μετά τις χθεσινοβραδινές αποκαλύψεις του κυρίου Ταλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτη της εταιρείας Intellexa και πρωτοδίκως καταδικασθέντα για την υπόθεση των υποκλοπών.

Και δεν μπορούμε να συνεχίζουμε εδώ σε αυτή την Αίθουσα το κοινοβουλευτικό έργο ωσάν να μη συμβαίνει τίποτα, ωσάν να είναι απλώς και μόνο μία ακόμη Παρασκευή. Γιατί εδώ και τρία χρόνια ακούμε από την Κυβέρνηση το ίδιο επιχείρημα, ότι το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό, το Predator, είναι μια απλή υπόθεση ιδιωτών.

Και είπε χθες ο κύριος Ντίλιαν στην εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Mega ότι η εταιρεία του παρέχει τεχνολογία, αυτό δηλαδή το λογισμικό παρακολούθησης, μόνο σε κυβερνήσεις και σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Εδώ λοιπόν επιβεβαιώνεται ότι έχουμε κρατική συμμετοχή.

Δεν τίθεται πλέον κάποιο ερώτημα επ’ αυτού. Το ερώτημα το οποίο τίθεται μόνο είναι ποιος είναι ο κρατικός μηχανισμός ο οποίος χρησιμοποίησε τελικά αυτή την τεχνολογία παρακολουθήσεων.

Και εδώ ανακύπτει μια πάρα πολύ βαριά πολιτική κατηγορία. Και βεβαίως πρέπει να διερευνηθούν και οι ποινικές ευθύνες ως προς αυτό, γιατί δεν μιλάμε απλώς και μόνο πλέον για υποκλοπές.

Μιλάμε πλέον επίσημα για μια κυβέρνηση χάκερ. Μια κυβέρνηση χάκερ απέναντι στους πολιτικούς της αντιπάλους, απέναντι σε δημοσιογράφους, απέναντι στον Αρχηγό του Στρατεύματος, απέναντι στους ίδιους τους Υπουργούς της Κυβέρνησης, στους ίδιους τους Υπουργούς της Κυβέρνησης.

Γνωρίζει ο μέσος κοινός νους, το αντιλαμβάνεται, ότι αυτά τα πανάκριβα λογισμικά, φτιάχνονται για να πωλούνται σε κρατικές υπηρεσίες, σε κυβερνήσεις, σε μυστικές υπηρεσίες. Και αυτό μας επιβεβαίωσε και ο κύριος Ντίλιαν χθες το βράδυ.

Και εδώ ακριβώς έγκειται και η σημασία της απόφασης, της δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας πριν από λίγες μέρες και της δουλειάς που έκανε ένας πρωτοβάθμιος δικαστής και ένας εισαγγελέας που διέγνωσαν τον κίνδυνο για την Ελληνική Δημοκρατία. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Περί αυτού πρόκειται.

Έναν κίνδυνο όμως τον οποίο δεν τον είχε δει ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που χειρίστηκε την υπόθεση, δεν τον είχε δει η τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που επισφράγισε το πόρισμα «πλυντήριο». Έναν κίνδυνο τον οποίο δεν τον είδε ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Που δεν τον είδαν καν οι Υπουργοί που ήταν θύματα αυτού του παράνομου λογισμικού, που δεν προχώρησαν ούτε καν σε μια απλή μήνυση οι Υπουργοί της Κυβέρνησης, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να πάψει οριστικά την ποινική δίωξη των περίφημων ιδιωτών.

Όλοι αυτοί, εισαγγελική αρχή, πρωθυπουργός, υπουργοί, είναι έκθετοι και υπόλογοι.

Έκθετη είναι και η Βουλή των Ελλήνων, η οποία προχώρησε σε μια Εξεταστική Επιτροπή που για άλλη μια φορά έγινε «πλυντήριο» και αυτού του σκανδάλου και των ποινικών ευθυνών της Κυβέρνησης, που ανέχεται εδώ και τόσο καιρό άπραγη ένας μάρτυρας να καταθέτει ενόρκως ότι του είχαν δοθεί οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή.

Από τις 25 Νοεμβρίου του 2025 έχω κάνει διάβημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής γι’ αυτό ακριβώς το θέμα. Θέλω όμως να ξέρω και απευθύνομαι στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Ειλικρινά, δεν έχετε την παραμικρή ευθιξία να αντιδράσετε σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει; Οι Υπουργοί της Κυβέρνησης που υπήρξαν στόχοι της παρακολούθησης δεν έχουν την ευθιξία να αντιδράσουν σε όλο αυτό που συμβαίνει, να μάθουν ποιος τους παρακολουθούσε και για ποιο λόγο;

Πώς τα εξηγούν όλα αυτά; Πώς εξηγούν ότι εδώ μιλάμε πλέον όχι απλώς για μια ιδιωτική υπόθεση, μιλάμε για πρωτοφανή θεσμική κατάρρευση. Δικαιοσύνη, Κυβέρνηση, Βουλή και οι τρεις εξουσίες στη δίνη ενός πολύκροτου σκανδάλου, ενός παράνομου λογισμικού παρακολούθησης. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε πού έχει φτάσει πλέον αυτή η ιστορία, ποια κρατικά μυστικά έχουν φτάσει σε ποιους και ποιοι έχουν πλέον πρόσβαση σε αυτά.



