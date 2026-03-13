Βουλή: Οργή Κακλαμάνη μετά από νέο εκρηκτικό επεισόδιο με Ζωή, Μαρκόπουλο, Λαζαρίδη – Έστειλε τα πρακτικά στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Ένα ακόμη εκρηκτικό επεισόδιο με πρωταγωνιστές τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο και τον Μακάριο Λαζαρίδη, σημειώθηκε στη Βουλή κατά τη δεύτερη μέρας συζήτησης του νομοσχεδίου για την Chevron.

Επεισόδιο που ανάγκασε την πρόεδρο Όλγα Γεροβασίλη να διακόψει τη συνεδρίαση, λέγοντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ που επίμονα ζητούσε να ξαναπάρει το λόγο, πως δεν θα επιτρέψει άλλο αυτό τον ευτελισμό της διαδικασίας.

Μερικά λεπτά αργότερα ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, πήρε τη σκυτάλη και κατά την επανέναρξη της συνεδρίασης, διεμήνυσε ότι τα πρακτικά θα παραπεμφθούν στην Επιτροπή Δεοντολογίας. «Όσα διημείφθησαν είναι ντροπή για το κοινοβούλιο» ανέφερε σε οργισμένο τόνο. «Δεν είμαι δικαστής να κατανείμω ευθύνες, τα πρακτικά θα παραπεμφθούν στην Επιτροπή Δεοντολογίας» σημείωσε προσθέτοντας «την ώρα που γίνονταν αυτά στην Ολομέλεια υπήρχαν παιδιά, αυτά να τα αναλογιστούν όλοι οι βουλευτές».

Πώς ξεκίνησε το επεισόδιο

Κατά την τοποθέτησή της στο βήμα επί του νομοσχεδίου – και όχι μόνο – η Ζωή Κωνσταντοπούλου προχώρησε σε νέες αναφορές για την κόρη του πρωθυπουργού, αυτή τη φορά και στη σύζυγό του Μαρέβα Μητσοτάκη. Επίθεση εξαπέλυσε και κατά του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου που βρισκόταν στα κυβερνητικά έδρανα.

Ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος ήταν αυτός που πρώτος έσπευσε να της απαντήσει λέγοντας «δυο… Ζωές έχουν υπηρετήσει τον κατήφορο στην Ελλάδα, η Ζωή Λάσκαρη στην ταινία του Δαλιανίδη και εσείς με τον πολιτικό σας κατήφορο».

Το λόγο πήρε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης καλώντας την να μην εμπλέκει στις επιθέσεις της τις προσωπικές σχέσεις, «εμείς δε μπαίνουμε στις σχέσεις με τον Διαμαντή Καραναστάση» ανέφερε. Την αποκάλεσε «πολιτική μαφία», και συνέχισε λέγοντας «ούτε η μαφία στη Σικελία και την Νάπολη δεν εμπλέκει γυναικόπαιδα!».

Ανταπαντώντας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον χαρακτήρισε εκ νέου «γυμνοσάλιαγκα» και εξαπέλυσε νέες επιθέσεις. Σημείωσε δε πως «η λέξη γυναικόπαιδα είναι ανεπίτρεπτα σεξιστική εν έτει 2026».

«Είστε πολιτική μαφία» – «Είστε φασίστας»

Αναλυτικά, οι διάλογοι έχουν ως εξής:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Βλέπουμε εδώ τους κυρίους Μαρκόπουλο και Λαζαρίδη, είναι μεγάλοι αστέρες της δημοσιογραφίας…

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Άιντε…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το “άιντε” κύριε Μαρκόπουλε να μην το πείτε ούτε στους δασκάλους του παιδιού σας που πήγατε και τραμπουκίσατε.

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Πηγαίνετε να υπερασπείτε κανέναν βιαστή. Τους υπαλλήλους σου τους πληρώνεις;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οι φασίστες όπως ο συγκεκριμένος χυδαιολογούν και σπηλώνουν.

Όλγα Γεροβασίλη: Σταματήστε το πινγκ πονγκ!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εγώ σας είπα πως μάθαμε από σπόντα ότι η κόρη του πρωθυπουργού ήταν αλλού. Για άλλους δεν ολοκληρώθηκε ο επαναπατρισμός. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες που δεν έχουν επαναπατριστεί, δεν έχει βρεθεί λύση για τα ζωάκια τους. Αυτοί δεν έχουν ψυχή ή δεν είναι συγγενείς του πρωθυπουργού και γι’ αυτό δεν έχουν επαναπατριστεί; Δημήτρης Μαρκόπουλος: Δυο… Ζωές έχουν υπηρετήσει τον κατήφορο στην Ελλάδα. Η Ζωή Λάσκαρη με τον λαμπερό της τρόπο στην ταινία του Δαλιανίδη και εσείς με τον γκρίζο και σκοτεινό σας τρόπο υπηρετείτε τον πολιτικό σας κατήφορο. Είστε απαράδεκτη, χυδαία. Υβρίζετε οικογένειες, παιδιά, την κόρη του πρωθυπουργού. Δεν έχετε πάρει αγωγή από το σπίτι σας. Είστε ζήτουλας της οργής μας, το μόνο που θα πάρετε είναι το γέλιο μας!

Μακάριος Λαζαρίδης: Υιοθετείτε έναν χυδαίο, τοξικό, σεξιστικό λόγο. Ο κύριος Παπασταύρου έχει αθωωθεί από όλες κατηγορίες με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις για τη λίστα Λαγκάρντ. Επιτεθήκατε στη σύζυγο του πρωθυπουργού Μαρέβα Μητσοτάκη, επαναλάβατε την επίθεση στην κόρη του πρωθυπουργού Σοφία Μητσοτάκη. Δεν σας αφορά το που βρίσκεται η Σοφία Μητσοτάκη. Δεν μπαίνουμε στις προσωπικές σχέσεις, ούτε εμείς ασχολούμαστε με τον Διαμαντή Καραναστάση, μην μπλέκετε με οικογένειες. Ούτε η μαφία στην Σικελία και τη Νάπολη δεν εμπλέκει γυναικόπαιδα! Άθλια πολιτική αρχηγός είστε, είστε πολιτική μαφία!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κατρακυλάτε στο επίπεδο του λαγουμιού, συμφύρεστε με άλλα τρωκτικά. Η λέξη γυναικόπαιδα κύριε γυμνοσάλιαγκα….

Όλγα Γεροβασίλη: Σας παρακαλώ, να σταματήσει εδώ αυτή η βεντετα. Θα διαγραφεί κι αυτό από τα πρακτικά…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Να προσέχετε τις διατυπώσεις σας, καμία βεντέτα δεν υπάρχει. Είναι ανεπίτρεπτα σεξιστική η λέξη γυναικόπαιδα εν έτει 2026. Είστε σε επαφή με την κυρία Πολύζου που ενθυλάκωσε 40 χιλιάδες ευρώ, θα ψάξουμε εάν παίρνετε και μίζες κύριε. Είστε απατεώνες. Είστε φασίστας κύριε Μαρκόπουλε.

Όλγα Γεροβασίλη: Δεν επιτρέπω άλλο ευτελισμό εδώ μέσα.

Μακάριος Λαζαρίδης: Ζητώ το λόγο!

Όλγα Γεροβασίλη: Δεν έχετε το λόγο. Διακόπτεται η συνεδρίαση.

Νικήτας Κακλαμάνης (κατά την επανέναρξη): Είναι ντροπή για το Κοινοβούλιο όσα διημείφθησαν, εγώ δεν είμαι δικαστής για να μοιράσω ευθύνες, παραπέμπονται τα πρακτικά στην επιτροπή Δεοντολογίας. Όσο συνέβαιναν αυτά, υπήρχαν παιδιά στα θεωρεία, αυτό να το αναλογιστείτε όλοι οι βουλευτές.

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης για Σαμαρά: Εκτός πραγματικότητας αυτά που είπε στη Βουλή – Τι σχολίασε για την διαγραφή Κωνσταντινόπουλου (video)

Ανδρουλάκης για Predator: Το αφήγημα της κυβέρνησης περί ιδιωτών που δρούσαν τάχα ανεξέλεγκτα, έπεσε συθέμελα

Διαψεύδει ο Δαβάκης δημοσιεύματα για συνεργασία «Κίμωνα» με ισραηλινό στρατό, απαντώντας σε Καζαμία

