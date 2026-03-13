Μαρινάκης για Σαμαρά: Εκτός πραγματικότητας αυτά που είπε στη Βουλή – Τι σχολίασε για την διαγραφή Κωνσταντινόπουλου (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Για την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή, κατά τη συζήτηση για την Chevron, αλλά και την διαγραφή Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ, τοποθετήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στον ΣΚΑΪ αναφερόμενος στη νέα επίθεση του Αντ. Σαμαρά προς την κυβέρνηση για την πολιτική της, σχολίασε πως όσα είπε «ήταν εκτός πραγματικότητας».
«Αυτά που είπε ο κ. Σαμαράς δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Ήταν πολύ λάθος η θεματική που επέλέξε να επιτεθεί γιατί ακόμα και οι πιο σκληροί επικριτές της κυβέρνησης, όλοι παραδέχονται ότι σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής – αυτό που λέμε εθνικά θέματα – η κυβέρνηση έχει περάσει πολύ πάνω από τον πήχη, έχει διαχειριστεί κρίσεις, έχει δυναμώσει τη χώρας. Ήταν λάθος και η θεματική και το timeing. Εδώ ο κόσμος καίγεται, το να γίνονται επιθέσεις για ένα θέμα που δεν υπάρχει δεν είναι το καλύτερο για τη χώρα» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Αναφερόμενος στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ, υπερασπίστηκε τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, ενώ πρόσθεσε πως δεν υπάρχει θέμα προσέγγισης της ΝΔ προς τον πρώην -πλέον- βουλευτή.
«Όταν ένας άνθρωπος λέει το προφανές σε ένα σοβαρό εθνικό ζήτημα δεν χρειάζεται να τον αντιμετωπίσουμε μικρόψυχα. Δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω αν είναι σωστή ή όχι μια διαγραφή από ένα κόμμα. Δεν υπάρχει θέμα προσέγγισης της ΝΔ με τον κ. Κωνσταντινόπουλο, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση, η ΝΔ έχει μπροστά της χρόνο για παραδοτέα» σχολίασε.
Διαβάστε επίσης:
Ανδρουλάκης για Predator: Το αφήγημα της κυβέρνησης περί ιδιωτών που δρούσαν τάχα ανεξέλεγκτα, έπεσε συθέμελα
Διαψεύδει ο Δαβάκης δημοσιεύματα για συνεργασία «Κίμωνα» με ισραηλινό στρατό, απαντώντας σε Καζαμία
Αντώνης Σαμαράς: Η ρωγμή που έγινε… ρήγμα και η τακτική της κυβέρνησης μπροστά στη νέα επίθεση
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.