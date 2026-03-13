search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

13.03.2026 11:47

Μαρινάκης για Σαμαρά: Εκτός πραγματικότητας αυτά που είπε στη Βουλή – Τι σχολίασε για την διαγραφή Κωνσταντινόπουλου (video)

13.03.2026 11:47
pavlos-marinakis

Για την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή, κατά τη συζήτηση για την Chevron, αλλά και την διαγραφή Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ, τοποθετήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στον ΣΚΑΪ αναφερόμενος στη νέα επίθεση του Αντ. Σαμαρά προς την κυβέρνηση για την πολιτική της, σχολίασε πως όσα είπε «ήταν εκτός πραγματικότητας».

«Αυτά που είπε ο κ. Σαμαράς δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Ήταν πολύ λάθος η θεματική που επέλέξε να επιτεθεί γιατί ακόμα και οι πιο σκληροί επικριτές της κυβέρνησης, όλοι παραδέχονται ότι σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής – αυτό που λέμε εθνικά θέματα – η κυβέρνηση έχει περάσει πολύ πάνω από τον πήχη, έχει διαχειριστεί κρίσεις, έχει δυναμώσει τη χώρας. Ήταν λάθος και η θεματική και το timeing. Εδώ ο κόσμος καίγεται, το να γίνονται επιθέσεις για ένα θέμα που δεν υπάρχει δεν είναι το καλύτερο για τη χώρα» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αναφερόμενος στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ, υπερασπίστηκε τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, ενώ πρόσθεσε πως δεν υπάρχει θέμα προσέγγισης της ΝΔ προς τον πρώην -πλέον- βουλευτή.

«Όταν ένας άνθρωπος λέει το προφανές σε ένα σοβαρό εθνικό ζήτημα δεν χρειάζεται να τον αντιμετωπίσουμε μικρόψυχα. Δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω αν είναι σωστή ή όχι μια διαγραφή από ένα κόμμα. Δεν υπάρχει θέμα προσέγγισης της ΝΔ με τον κ. Κωνσταντινόπουλο, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση, η ΝΔ έχει μπροστά της χρόνο για παραδοτέα» σχολίασε.

