Αντώνης Σαμαράς: Η ρωγμή που έγινε… ρήγμα και η τακτική της κυβέρνησης μπροστά στη νέα επίθεση

Παρά το γεγονός ότι απέναντί του είχε έναν από τους στενότερους συνεργάτες του όταν ήταν πρωθυπουργός – τον Σταύρο Παπασταύρου – ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε και χθες μια σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, δείχνοντας αποφασισμένος να… κάψει όποια γέφυρα επικοινωνίας έχει απομείνει.

Μάλιστα, η ομιλία του στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης κύρωσης της σύμβασης Chevron και Helleniq Energy για έρευνες για υδρογονάνθρακες στα νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης ενείχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας εφ’ όλης της ύλης κριτικής στην κυβέρνηση, αλλά και μιας απάντησης… επί προσωπικού προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε μιλήσει για «επαγγελματίες ανησυχούντες».

Υψηλοί τόνοι

Ο Α. Σαμαράς σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους σημείωσε ότι «δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι – ειδικά ο κ. Μητσοτάκης – κατηγορεί τους δυο πρώην πρωθυπουργούς της Ελλάδας και προέδρους της παράταξης, ότι έχουμε ως “επάγγελμα” την έκφραση εθνικών ανησυχιών». Μάλιστα, πήγε τα πράγματα ακόμα πιο κάτω, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, ερασιτέχνες εφησυχασμένοι υπάρχουν».

Ακόμα και για τα εθνικά θέματα – η κυβέρνηση έχει δείξει αντανακλαστικά, με την αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο – ο πρώην πρωθυπουργός στάθηκε κριτικά, καθώς επί της ουσίας ζήτησε οι ελληνικές δυνάμεις να παραμείνουν στη Μεγαλόνησο, εκτιμώντας ότι κατ’ αυτό τον τρόπο θα απονευρωθεί το τουρκικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να εκφράσουν αντιρρήσεις.

Και, φυσικά, επέμεινε στην άποψη ότι το άρθρο 30.3 της σύμβασης παραχώρησης εγείρει ζητήματα εθνικής κυριαρχίας: «Εδώ κάτι ψηφίζουμε με την υπογραφή της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως είχαμε νομοθετήσει το 2019 με την Total πάλι για τα οικόπεδα της Κρήτης. Τότε όμως δεν υπήρχε τέτοια παράγραφος. Τι άλλαξε και φέρατε αυτή τη διατύπωση; Το μόνο νέο είναι το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο» τόνισε.

Προσεκτική απάντηση

Όπως προαναφέρθηκε, στον Α. Σαμαρά ανέλαβε να απαντήσει ο Σ. Παπασταύρου, ο οποίος σε χαμηλούς τόνους διέψευσε τους ισχυρισμούς του πρώην πρωθυπουργού. «Δεν έχετε τη σωστή πληροφόρηση και οδηγείστε σε λάθος συμπεράσματα και εκτιμήσεις. Μην αδικείτε τον εαυτό σας. Δεν μπορούν να εκχωρηθούν έτσι τα κυριαρχικά δικαιώματα» είπε χαρακτηριστικά ο ΥΠΕΝ.

Συμπλήρωσε, δε, ότι «τα κυριαρχικά δικαιώματα με βάση το Διεθνές Δίκαιο, δεν εκχωρούνται με τέτοιες συμβάσεις, έχουν όμως σημασία για το Διεθνές Δίκαιο. Δεν εκχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα αλλά έχουν σημασία για την πατρίδα μας. […] Το γεγονός ότι ενώ υπάρχει το τουρκολιβυκό, ενώ υπάρχει η ρηματική διακοίνωση της Λιβύης στον ΟΗΕ, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας παγκοσμίως, έρχεται και επενδύει και συμφωνεί αυτό έχει σημασία για το Διεθνές Δίκαιο».

Η επιλογή του ΥΠΕΝ να απαντήσει στον Α. Σαμαρά δεν ήταν τυχαία: ο πρώην πρωθυπουργός έχει πει δημοσίως τη φράση «μακάρι να είχαμε δέκα Παπασταύρου», δείχνοντας μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπό του και, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε η σκέψη ότι η παρουσία του στη Βουλή ενδεχομένως θα οδηγούσε τον Α. Σαμάρα να «στρογγυλέψει» κάπως τον λόγο του και να αποφύγει την περαιτέρω όξυνση.

Ωστόσο, όπως κατέστη προφανές, το ρήγμα που χωρίζει τον πρώην πρωθυπουργό από τη «γαλάζια» παράταξη είναι πλέον μεγέθους… Γκραν Κάνιον και ότι ο Α. Σαμαράς δεν πρόκειται να αφήνει τίποτα να «πέφτει κάτω». Αντιθέτως, με την αναφορά του σε «εφησυχασμένους ερασιτέχνες» έδειξε ότι η διάθεσή του είναι για κλιμάκωση της σύγκρουσης με την κυβέρνηση και προσωπικά με τον πρωθυπουργό.

Οι δημοσκοπήσεις

Κυβερνητικές πηγές αποδίδουν αυτή την εικόνα (και) στο χαμηλό δημοσκοπικό αποτύπωμα που καταγράφει ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, με τα ποσοστά να πέφτουν ακόμα περισσότερο από την ώρα που εμφανίστηκε η Μαρία Καρυστιανού, αλλά και μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οπότε η κυβέρνηση έδειξε αντανακλαστικά και φάνηκε να επανασυσπειρώνει πιο συντηρητικούς ψηφοφόρους που θα έβλεπαν με καλό μάτι μια πρωτοβουλία Σαμαρά.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η απάντηση του Σ. Παπασταύρου, νηφάλια και εμπεριστατωμένη, ουσιαστικά απονεύρωσε τα επιχειρήματα του Α. Σαμαρά. Ωστόσο, εκτιμάται ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα συνεχίσει τις επιθέσεις του, με «γαλάζιο» στέλεχος να παραπέμπει στην πρόσφατη ατάκα της Ντόρας Μπακογιάννη, περί… γινατιού.

