Παραδίδει την έδρα του ο Οδυσσέας Κωσταντινόπουλος – Παραιτείται από βουλευτής μετά τη διαγραφή του από τον Νίκο Ανδρουλάκη

Παραιτείται από βουλευτής ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, μετά τη διαγραφή του από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ με απόφαση του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Κινήματος και την Κ.Ο.

Στην επιστολή του, ο Ο. Κωνσταντινόπουλος αναφέρει:

Κύριε Πρόεδρε,

Μετά την χθεσινή αποφαση σας , θεώρησα απαραίτητο να ενημερώσω πρώτα εσάς και την Κ.Ο για την απόφασή μου να παραδώσω την έδρα μου, στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία και αμέσως μετά να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Βουλής.

Είναι βαθιά μου πεποίθηση, όπως άλλωστε γνωρίζετε καλά, ότι οι βουλευτές υπηρετούν τον λαό και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν.

Σε όλη μου την θητεία , είχα τις θέσεις μου κ απόψεις μου αλλά συντασσόμουν πάντα με την πλειοψηφία του κόμματος μου.

Πιστεύω ότι τα κόμματα είναι πυλώνες της δημοκρατίας και αυτό εξαρτάται από τις πράξεις μας , την αξιοπιστία μας και την συνέπεια λόγων και πράξεων.

Θα ζητήσω από τον πρόεδρο της βουλής να κάνω την τελευταία μου ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου Αντιπροέδρου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο κ θα ψηφίσω.

Καλή δύναμη στο έργο σας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ν. Ανδρουλάκης διέγραψε χθες τον Ο. Κωνσταντινόπουλο μετά από συνέντευξή του στο ΟΡΕΝ, κατηγορώντας τον ως «υπονομευτή». Στη συνέντευξη, ο βουλευτής υποστήριξε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι το κόμμα παραμένει καθηλωμένο στο 13%. «Υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι ένας που είναι στο 13% (και ο άλλος στο 30%) μπορεί να κάνει την ανατροπή υπό αυτές τις προϋποθέσεις που είμαστε, περίπου ένα χρόνο πριν τις εκλογές;» ανέφερε.

Απαντώντας στη διαγραφή, ο Ο. Κωνσταντινόπουλος είχε σχολιάσει δηκτικά ότι «η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί».

