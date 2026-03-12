Δένδιας από Σόφια: Υποχρέωσή μας η αρωγή προς τη Βουλγαρία 

«Η άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας στο αίτημα της Βουλγαρίας ενισχύει την περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα. Σηματοδοτεί, επίσης, την εμβάθυνση της αμυντικής μας συνεργασίας μας, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ», τόνισε σήμερα από τη Σόφια ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

Στην ίδια ανάρτηση, ο υπουργός αναφέρει ότι έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Αντρέι Γκούροφ και συζήτησαν για τις προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Σε δηλώσεις του κατά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, ο κ. Δένδιας, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι «η Βουλγαρία δεν είναι απλά μια φίλη χώρα, αλλά μια γειτονική χώρα, ένας εταίρος».

Είχα σήμερα την τιμή να γίνω δεκτός από τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Andrey Gurov, στη #Σόφια.



Συζητήσαμε για τις προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.



Η άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας στο αίτημα της Βουλγαρίας ενισχύει την περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα.… pic.twitter.com/oNTAkuZeBE — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 12, 2026

Η Ελλάδα είναι από τους στενότερους συμμάχους της Βουλγαρίας

«Ανέκαθεν», συνέχισε, «υποστηρίζαμε την Ατζέντα της Θεσσαλονίκης, την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση». Ξεκαθάρισε, δε, ότι «η αρωγή προς τη Βουλγαρία είναι υποχρέωσή μας και όχι επιλογή και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι να υποστηρίζουμε τη Βουλγαρία».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας υποδεχόμενος τον κ. Δένδια επισήμανε ότι «εκτιμούμε ιδιαίτερα την παροχή στρατιωτικής βοήθειας σε αυτή την περίοδο κρίσης», ενώ ξεκαθάρισε ότι «θεωρούμε την Ελλάδα έναν από τους στενότερους συμμάχους μας ως γειτονική χώρα».

Εξήγησε, δε, ότι «οι δυνατότητες για συνεργασία Ελλάδας και Βουλγαρίας επεκτείνονται πέραν της ασφάλειας και περιλαμβάνουν τις μεταφορές, την περιφερειακή συνεργασία, τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και σε αρκετούς ακόμη τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

Ακολούθως, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον ομόλογό του Ατανάς Ζαπριάνοφ, ενώ στις κοινές τους δηλώσεις στον Τύπο, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας επανέλαβε ότι η Ελλάδα «πιστεύει στην ευρωπαϊκή διάσταση των σχέσεών μας με τη Βουλγαρία», ενώ εξέφρασε τη χαρά του για τη συνεργασία στον τομέα της Αμυνας.

«Θεωρούμε ότι είχαμε υποχρέωση να ανταποκριθούμε στο αίτημα της Βουλγαρίας για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των απειλών που η Βουλγαρία αντιμετωπίζει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Και είμαι πολύ υπερήφανος και ευτυχής που μια πυροβολαρχία Patriot καλύπτει ένα σημαντικό κομμάτι του βουλγαρικού εναέριου χώρου από πυραυλικές απειλές και ένα ζεύγος ελληνικών F-16 καλύπτει το σύνολο του βουλγαρικού εναέριου χώρου, από οποιαδήποτε άλλη απειλή, συμπεριλαμβανομένων των drones», ανέλυσε ο κ. Δένδιας και συμπλήρωσε ότι έχουν σταλεί και δύο ανώτατοι αξιωματικοί «για να υπάρχει συντονισμός με το Κέντρο Επιχειρήσεων των Βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων».

Ο υπουργός Αμυνας της Βουλγαρίας τόνισε, μεταξύ άλλων: «Αξιοποιήσαμε αυτήν την επίσκεψη ως κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και ως καλοί γείτονες για να συζητήσουμε για τις προκλήσεις για την ασφάλεια στο κόσμο, γιατί ενδιαφέρει και εμάς».

Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην ελληνική κυβέρνηση και στον Ελληνα υπουργό προσωπικά «που ανταποκρίθηκε αμέσως στην έκκληση μας για τη στήριξη της βουλγάρικης εθνικής άμυνας και του βουλγαρικού εναέριου χώρου με την αποστολή μιας πυροβολαρχίας Patriot».

Διαβάστε επίσης

«Όχι» από Μητσοτάκη σε πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμό – «Να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα αν παραταθεί η κρίση στο Ιράν

ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Η εισβολή στην Κύπρο δεν νομιμοποιεί την παρουσία τουρκικών F-16 στα Κατεχόμενα

Παπανδρέου για Χρυσή Αυγή: Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου