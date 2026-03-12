ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Η εισβολή στην Κύπρο δεν νομιμοποιεί την παρουσία τουρκικών F-16 στα Κατεχόμενα

Σε προηγούμενη ανακοίνωση παρέπεμψε η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, Λένα Ζωχιού για την εγκατάσταση Patriot στην Κάρπαθο, που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια της Τουρκίας.

Όπως υπενθύμισε η Λένα Ζωχιού η Ελλάδα θεωρεί ανυπόστατες τις αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. «Οι μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Μοντρέ του 1936 και τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947, στην οποία η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος».

Η ίδια τόνισε ότι κατά τη συνομιλία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη μς τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν δεν τέθηκε θέμα Καρπάθου ούτε Κύπρου.

Σχετικά με την πόντιση καλωδίου οπτικής ίνας, είπε ότι «έχει ολοκληρωθεί μεταξύ Αμοργού Αστυπάλαιας».

Καθήκον να συνδράμουμε την Κύπρο

Η Λένα Ζωχιού χαρακτήρισε αυτονόητο καθήκον της Ελλάδας να συνδράμει αμυντικά την Κύπρο «η συνδρομή μας έχει αμιγώς αμυντικό χαρακτήρα». Χαρακτήρισε την Κύπρο νησί σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, παρά τη συνεχόμενη παράνομη τουρκική εισβολή και κατοχή εδάφους της, επισημαίνοντας ότι η παράνομη εισβολή δεν νομιμοποιεί την παρουσία κατοχικής δύναμης.

Σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν είπε ότι το ΥΠΕΞ καλεί όλα τα μέρη σε επίδειξη μέγιστης αυτοσυγκράτησης, και είπε ότι όλα τα μέρη πρέπει να εργαστούν για δημιουργία αξιόπιστων διαύλων διαλόγων και την επιστροφή σε διαπραγματεύσεις.

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ είπε ότι η χώρα μας εκφράζει την ανησυχία της για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και σημείωσε ότι η πλήρης εποπτεία των προγραμμάτων του είναι προϋπόθεση για σταθερότητα στην περιοχή.

Η Λένα Ζωχιού είπε επίσης ότι η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη μετεγκαθίσταται για λόγους ασφαλείας στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν και πρόσθεσε στη συνέχεια ότι τόσο ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης όσο και ο ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης επικοινώνησαν με τους εταίρους μας στην περιοχή, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της Ελλάδας στις χώρες του Κόλπου, και επισήμαναν την ανάγκη επικράτησης της διπλωματίας, του σεβασμού διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας ναυσιπλοΐας.

Έκτακτη συνεδρίαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον Λίβανο

Σημείωσε επίσης ότι η χώρα μας ψήφισε την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με την οποία εκφράζεται αλληλεγγύη στις χώρες του Κόλπου, ενώ πρόβαλε την σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, τη στιγμή που άνω του 80% του διεθνούς εμπορίου γίνεται δια θαλασσής, και σήμερα προκλήθηκε αναταραχή στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Η Λένα Ζωχιού είπε ακόμη ότι η παρούσα κατάσταση επιτάσσει την αμυντική προπαρασκευή της χώρας μας η οποία όπως είπε, ανταποκρίθηκε στα αιτήματα της Κύπρου και της Βουλγαρίας για παροχή αμυντικής συνδρομής «να προστατευθεί η γειτονιά μας από επιθετικές ενέργειες» ενώ επισήμανε επίσης ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της χώρας μας και των άλλων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας στον Λίβανο.

Η Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ζήτησε από κοινού με τη Γαλλία, τη Δανία, τη Λετονία και το Ηνωμένο Βασίλειο τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την επιδεινούμενη κατάσταση στον Λίβανο. «Η συνεδρίαση αυτή συνεκλήθη χθες και συνυπογράψαμε την κοινή δήλωση, την οποία εκφώνησε η Γαλλία αναφορικά με την κατάσταση στη χώρα. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τον Λίβανο και υπογραμμίζουμε την ανάγκη να γίνει σεβαστή η κυριαρχία και η εδαφική του ακεραιότητα. Έχουμε, επίσης, τονίσει επανειλημμένα ότι είμαστε αντίθετοι σε ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στο έδαφος του Λιβάνου. Στη κοινή δήλωση υπογραμμίσαμε τη σημασία της στήριξης στις προσπάθειες της κυβέρνησης του Λιβάνου για ταχεία εφαρμογή της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όπως θυμόσαστε, τον Ιανουάριο του 2026, η Ελλάδα παραχώρησε στρατιωτικό υλικό στον Λίβανο. Εξετάζουμε τώρα τη δυνατότητα άμεσης αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας».

Η ανακοίνωση της Τουρκίας

«Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα βάσει των όρων της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης των Παρισίων του 1947, με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν σε αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς.

Η Λήμνος (Συνθήκη της Λωζάνης) και η Κάρπαθος (Συνθήκη των Παρισίων) είναι νησιά που θα έπρεπε να έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Το μη στρατιωτικό καθεστώς ορίζεται ως ουσιώδης προϋπόθεση των συνθηκών. Συνεπώς, η παραβίαση του αποστρατικοποιημένου καθεστώτος αποτελεί θεμελιώδη παραβίαση και αυτές οι απόπειρες τετελεσμένων δεν οδηγούν νομικά στη μονομερή λήξη του μη στρατιωτικού καθεστώτος. Αυτό το σημείο έχει επίσης τεθεί από τα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησής μας.

Οι ενέργειες της Ελλάδας, οι οποίες παραβιάζουν το καθεστώς των νησιών κατά παράβαση των δεόντως συναφθεισών συμφωνιών, όχι μόνο δημιουργούν νομική παραβίαση, αλλά βλάπτουν και τις γειτονικές και συμμαχικές μας σχέσεις. Τέτοιες καταστάσεις είναι απαράδεκτες μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ ενόψει των συνεχιζόμενων κρίσεων ασφαλείας στην περιοχή μας.

Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τον πραγματικό σκοπό και αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των κρίσεων στην περιοχή μας, και ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση».

