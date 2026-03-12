ΠΑΣΟΚ: Ταραχή φέρνει η αύξηση της διαφοράς από τη ΝΔ – Σκανδαλίδης απαντά σε Διαμαντοπούλου για Πελεγρίνη

Η παρατεταμένη αδυναμία του ΠΑΣΟΚ όχι απλά να κλείσει τη διαφορά από τη ΝΔ, αλλά έστω να τη διατηρήσει στα γνωστά, – θηριώδη σε κάθε περίπτωση πάντως – επίπεδα, έχει προκαλέσει νέα αναταραχή στο εσωτερικό του κόμματος.

Και μάλιστα η αναταραχή αυτή απειλεί να παρασύρει και το εγχείρημα της διεύρυνσης, το οποίο βρέθηκε στο στόχαστρο – λόγω Πελεγρίνη – ακόμα και της Άννας Διαμαντοπούλου, στην οποία όμως απάντησε με σκληρό τρόπο ο Κώστας Σκανδαλίδης.

Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ αμφισβήτησε έντονα την ένσταση της κυρίας Διαμαντοπούλου για τον άλλοτε υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ – μία ένσταση που εστιάστηκε στο γεγονός ότι ο Θεοδόσης Πελεγρίνης είχε κατακρίνει το νόμο της πρώην υπουργού Παιδείας.

Όπως είπε ο κ. Σκανδαλίδης το πρωί της Πέμπτης στον real fm, ο νόμος Διαμαντοπούλου ξηλώθηκε ουσιαστικά από τον μετέπειτα υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, ενώ ο κ. Πελεγρίνης ήταν μέλος της συνόδου των πρυτάνεων που αντέδρασαν και όχι μόνος του.

«Δεν είναι πρέπον να κρίνει κανείς τη διεύρυνση και τον καθένα που συμμετέχει σε αυτή, από την προσωπική του εμπειρία» συμπλήρωσε τις αιχμές του προς την κυρία Διαμαντοπούλου ο Κώστας Σκανδαλίδης.

Ο επικεφαλής της προσπάθειας διεύρυνσης διευκρίνισε επίσης για την περίπτωση του μουσικοσυνθέτη Κώστα Κορακάκη, ότι έγιναν τηλέφωνα και υπήρξε θετική απάντηση η οποία στη συνέχεια άλλες, ενδεχομένως και για πολιτικούς λόγους – υπαινισσόμενος ότι υπήρξε παρέμβαση από άλλο κόμμα (το ΚΚΕ προφανώς, που πάντως δεν το κατονόμασε).

Τα γκάλοπ, ο στόχος της πρωτιάς και η συνεργασία με τη ΝΔ

Τα γκάλοπ πάντως που βλέπουν το φως της δημοσιότητας μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα οποία είναι προφανώς επηρεασμένα από τη διεθνή κατάσταση, αλλά και τις εξελίξεις με την Κύπρο, επιβεβαιώνουν ότι η ΝΔ συντηρεί και αυξάνει τις δυνάμεις της, κάνοντας ένα σοβαρό βήμα προς μία νίκη με ποσοστό άνω του 30%.

Υπό αυτή την έννοια αμφισβητείται έντονα ο εκλογικός στόχος του ΠΑΣΟΚ για «πρωτιά έστω και με μία ψήφο διαφορά».

Ο Κώστας Σκανδαλίδης επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τη δυνατότητα, τα στελέχη, το πρόγραμμα και τη δεξαμενή δυνητικών ψηφοφόρων να πετύχει το στόχο του, μέσα σε συνθήκες ραγδαίων εξελίξεων, όπως αυτές που έρχονται.

Παραδέχθηκε ότι αυτή η προσέγγιση έχει και ένα τόνο… ρομαντισμού και αισιοδοξίας, αλλά επέμεινε στην άποψη ότι ο στόχος της πρωτιάς δεν είναι ανέφικτος.

Ως προς το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κ. Σκανδαλίδης είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και κάλεσε τη ΝΔ να ξεκαθαρίσει εκείνη τι θα κάνει με δεδομένη την άρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Δεν θα μπούμε σε αυτή την κουβέντα ενάμισι χρόνο πριν τις εκλογές, είπε ο κ. Σκανδαλίδης και απάντησε με σκωπτικό τρόπο στην επισήμανση ότι υπέρ της συνεργασία της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης: «Ένας λόγος παραπάνω που το λέει ο κ. Γεωργιάδης να μην συνεργαστούμε» είπε χαρακτηριστικά.

Την Τρίτη η επιτροπή διεύρυνσης

Ενόψει του συνεδρίου πάντως η λεγόμενη εσωστρέφεια παραμένει και τροφοδοτείται, λόγω της καχεκτικής παρουσίας του κόμματος.

Τη διεύρυνση δεν αμφισβήτησε μόνο η κυρία Διαμαντοπούλου, αλλά και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος (δεν έχει αποφέρει κέρδη), αλλά και ο Χάρης Δούκας (εγχείρημα φύρδην μίγδην).

Την Τρίτη πάντως συνεδριάζει η Επιτροπή Διεύρυνσης, στην οποία συμμετέχουν περίπου 80 άτομα, προκειμένου να οργανωθεί ο διάλογος για την περαιτέρω πορεία του χώρου και να αναληφθούν πρωτοβουλίες και ρόλοι.

Θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος χειρίζεται και τις πιο «λεπτές» περιπτώσεις επιστροφών, μεταγραφών και συμμαχιών, που αναμένεται να ανακοινωθούν λίγο πριν ή και μέσα στο συνέδριο. Πρόκειται για στελέχη που κυρίως θεωρούνται υποψήφια για συμμετοχή στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ.

