Λονδίνο: Παιδάκι κρεμόταν από περβάζι παραθύρου – Έπεσε ενώ το πλήθος παρακολουθούσε – Σοκαριστικό βίντεο

Έντρομοι περαστικοί σε κεντρικό εμπορικό δρόμο του Λονδίνου αντίκρισαν ένα μικρό παιδί να κρέμεται από περβάζι παραθύρου.



Βίντεο που κατέγραψε περαστικός δείχνει το παιδί να κρέμεται πάνω από ενεχυροδανειστήριο στην περιοχή Ilford High Road. Το κορίτσι προσπαθεί απεγνωσμένα να κρατηθεί, ενώ από κάτω όλο και περισσότεροι περαστικοί σταματούν για να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει.

Κάποια στιγμή, μια εμφανώς πανικόβλητη γυναίκα βγαίνει από ένα παράθυρο πιο χαμηλά και αρχίζει να φωνάζει προς το κορίτσι. Ένας αστυνομικός και ένας άνδρας χωρίς μπλούζα έχουν φτάσει στο σημείο ακριβώς κάτω από το κορίτσι, προφανώς για να το πιάσουν στην περίπτωση που πέσει.



Όταν τελικά το παιδί δεν άντεξε να κρατιέται άλλο στο περβάζι και έπεσε, κραυγές αγωνίας ακούστηκαν από το πλήθος. Ευτυχώς ένας από τους δύο άντρες κατάφερε να πιάσει το παιδί. Στη συνέχεια του βίντεο το κορίτσι φαίνεται ασφαλές στην αγκαλιά του διασώστη και μεταφέρεται πίσω στο κτίριο, μέσω του παραθύρου από το οποίο είχε εμφανιστεί η γυναίκα.

Happened in Ilford today, where a young child was hanging from the window but was saved by an officer and a man pic.twitter.com/1GmVguweIu — London & UK Street News (@CrimeLdn) June 10, 2026

Λίγο αργότερα, ο άνδρας που συμμετείχε στη διάσωση και ο αστυνομικός δίνουν τα χέρια και αγκαλιάζονται.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί δεν υπέστη κανέναν τραυματισμό.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: «Ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη η υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν» – Τίποτα οριστικό, λέει η Τεχεράνη, ειρωνείες από Νετανιάχου

Ειρωνικός ο Νετανιάχου για τις ανακοινώσεις Τραμπ: ΗΠΑ και Ιράν απλά συμφώνησαν να αρχίσουν να μιλούν, εμάς δεν μας αφορά

Μεξικό: Σοβαρά επεισόδια έξω από το Αζτέκα στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 (Videos/Photos)











