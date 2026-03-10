ΠΑΣΟΚ: Το δεύτερο κύμα διεύρυνσης βρήκε βράχια – Πυρα Διαμαντοπούλου για Πελεγρίνη και αστοχία με Κορακάκη

Σειρά ατυχών επιλογών ή έστω επιλογών που προκαλούν αντιδράσεις εντός του ΠΑΣΟΚ είχε η δεύτερη λίστα με στελέχη και παράγοντες που εντάσσονται στη λεγόμενη διεύρυνση του Κινήματος.

Η πιο χαρακτηριστική αντίδραση – σχεδόν στα όρια της σκληρής προειδοποίησης – ήταν αυτή της Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία δυσφόρησε έντονα για την ένταξη στο ΠΑΣΟΚ του Θεοδόση Πελεγρίνη, ως οποίος τα χρόνια της συγκυβέρνησης υπό τον Αντώνη Σαμαρά είχε αντιταχθεί φανατικά στο νόμο για τα ΑΕΙ – ως πανεπιστημιακός τότε ο ίδιος και η κυρία Διαμαντοπούλου ως υπουργός Παιδείας.

Με μία ανάρτηση, που στρέφεται γενικά εναντίον των επιλογών του Νίκου Ανδρουλάκη για το πώς κάνει η διεύρυνση, η κυρία Διαμαντοπούλου γράφει χαρακτηριστικά:

«Η διεύρυνση είναι δύσκολη πολιτική διαδικασία. Όσοι έφυγαν ή επιτέθηκαν στο ΠΑΣΟΚ, στις στιγμές που αυτό προσπαθούσε να σώσει τη χώρα, συχνά ξεπέρασαν τα όρια της πολιτικής ηθικής και της στάσης στην διαφωνία. Αν αυτά τα όρια αγνοηθούν, η διεύρυνση μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα».

Ουσιαστικά δηλαδή θέτει ότι προϋποθέσεις και για επόμενες κινήσεις, κάτι που μάλλον απασχολεί περισσότερους από την κυρία Διαμαντοπούλου. Κι αυτό διότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο επόμενο «κύμα» – το τρίτο – θα περιλαμβάνεται για παράδειγμα η Νίνα Κασιμάτη, που θεωρείται κόκκινο πανί για την πλευρά του Γιώργου Παπανδρέου.

Πάντως, αυτή η δεύτερη λίστα, ή το «δεύτερο κύμα» είχε κι άλλες αστοχίες.

Όπως αυτή με τον μουσικοσυνθέτη Βαγγέλη Κορακάκη, ο οποίος λίγο μετά την ανακοίνωση, διευκρίνισε ότι ουδέποτε συμφώνησε να ενταχθεί στη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο ίδιος είναι γνωστό ότι ανήκει στο… ΚΚΕ.

Επίσης, γνώστες των πασοκικών διαδρόμων, λένε ότι ανακοινώθηκαν ονόματα ανθρώπων, που ουδέποτε έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ! Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δηλαδή ανήκαν ή και δραστηριοποιούνταν στο Κίνημα, όπως ο Δημήτρης Σαράφογλου, ο οποίος συμμετείχε στον τομέα αυτοδιοίκηση ήδη από πριν.

Το ερώτημα είναι τώρα εάν θα υπάρξει και ποιους θα συμπεριλαμβάνει ένα τρίτο κύμα ενόψει του συνεδρίου, που είναι προγραμματισμένο σε δύο εβδομάδες περίπου.

