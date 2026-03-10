search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

10.03.2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το πόρισμα της εξεταστικής

10.03.2026
vouli-234

Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα λοιπόν με το πόρισμα της πλειοψηφίας, από τον έλεγχο του αποδεικτικού υλικού δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Παράλληλα, το πρόβλημα με τις αγροτικές αποζημιώσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό και διακομματικό, όπως είχε τονίσει και ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Μακάριος Λαζαρίδης.

Το υπό συζήτηση ψηφισθέν πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής περιλαμβάνει και τις γνώμες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, κοινή συνισταμένη των οποίων ήταν η ύπαρξη πολιτικών ευθυνών της παρούσας κυβέρνησης.

Η εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μιλένα Αποστολάκη είχε πει ότι η εξεταστική εξελίχθηκε σε «πλυντήριο ευθυνών», αντί για μέσο διαλεύκανσης.

Ο αγορητής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, είχε σημειώσει ότι επιδίωξη της κυβέρνησης ήταν η πάση θυσία συγκάλυψη και προστασία του κομματικού μηχανισμού.

Τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, καθώς προέκυψαν βαρύτατες ευθύνες στους Βορίδη και Αυγενάκη πρότειναν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Τη συνέχιση των εργασιών της επιτροπής, σύσταση προανακριτικής και πλήρη διερεύνηση είχε προτείνει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η σημερινή συζήτηση θα διεξαχθεί με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 137 του Κανονισμού της Βουλής, δηλαδή με τη διαδικασία γενίκευσης της συζήτησης για τις επερωτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η εξεταστική επιτροπή συνεδρίασε 49 φορές από τις 15 Σεπτεμβρίου 2025 έως και τις 26 Φεβρουαρίου 2026. Εξέτασε 76 μάρτυρες σε πολύωρες συνεδριάσεις, διάρκειας περίπου 350 ωρών συνολικά. Επίσης, παρήγαγε πρακτικά συνεδριάσεων, που αριθμούν περί τις 19.000 σελίδες.

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

