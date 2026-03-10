Ο πόλεμος φέρνει οικονομικό τυφώνα: Μέτρα Θεοδωρικάκου, Παπασταύρου εξετάζει το Μαξίμου για ακρίβεια και ενέργεια  

Η σοκαριστική δήλωση της διευθύντριας του ΔΝΤ, – «προετοιμαστείτε για το αδιανόητο» -, αλλά και το γεγονός ότι ήδη στις αντλίες της βενζίνης οι τιμές γράφουν μπροστά 2 ενώ το πετρέλαιο έχει φτάσει την τιμή της αμόλυβδης έχει φέρει μεγάλο προβληματισμό στο κυβερνητικό επιτελείο, καθώς η πολεμική σύρραξη δεν λέει να κοπάσει και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ έχει ήδη ξεκινήσει.

Μάλιστα κάποιοι υποστηρίζουν ότι η οποία αύξηση υπάρχει στις δημοσκοπήσεις κινδυνεύει να εξανεμιστεί από την στιγμή που οι συνεπείς του πολέμου θα περάσουν στην τσέπη των πολιτών.

Και αυτό γιατί στην πραγματικότητα ποτέ δεν αντιμετωπίστηκε ριζικά η ακρίβεια, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις έχουν ήδη σοβαρά προβλήματα με την ενέργεια.

Χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Στ. Παπασταύρου και Ανάπτυξης Τ. Θεοδωρικάκο.

Κυβερνητικές πηγές έλεγαν ότι οι δύο υπουργοί παρέδωσαν τις προτάσεις που εισηγούνται στον πρωθυπουργό, ο οποίος, αναμένεται να τις ανακοινώσει μετά το σημερινό του ταξίδι στο Παρίσι.

Στη σύσκεψη εκφράστηκε μεγάλη ανησυχία για την πορεία της οικονομίας καθώς οι τιμές στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο έχουν ήδη εκτοξευτεί, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Προφανώς η αύξηση της ενέργειας θα φέρει αναζωπύρωση του πληθωρισμού, κάτι που σημαίνει ότι θα συμπιεστεί η αγοραστική δύναμη των πολιτών, ενώ θα εκτοξευτούν τα έξοδα του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στους κλάδους της βιομηχανίας, της αγροτικής παραγωγής και των μεταφορών.

Γρήγορες κινήσεις, αλλά όχι πρόχειρές λέει ο Χατζηδάκης

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζιδάκης αναφέρθηκε στις κινήσεις της κυβέρνησης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσμενής συνεπείς στην οικονομία. «Δεν έχει νόημα να υποτιμούμε την κρίση, αλλά ούτε και να παρουσιάζουμε έναν “Αρμαγεδδώνα” συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο και σε φαινόμενα αισχροκέρδειας. Η στάση της κυβέρνησης τόσο στον κορωνοϊό, όσο και στην ενεργειακή κρίση του 2022, έδειξε ότι κινούμαστε νωρίτερα από άλλες χώρες. Το ίδιο θα γίνει και τώρα, θα βάλουμε το θέμα στις σωστές του διαστάσεις και θα κινηθούμε γρήγορα, αλλά όχι πρόχειρα», είπε.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι πρώτη προτεραιότητα των αρμόδιων υπουργείων είναι να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας στις τιμές των καυσίμων. «Σε αυτό θα είμαστε αδιαπραγμάτευτοι. Θέλω το μήνυμα να είναι σαφές προς όλους όσοι σκέφτονται να αισχροκερδήσουν. Η κυβέρνηση θα κινηθεί ταχύτατα και αποφασιστικά», είπε.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τόνισε ότι οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την έκταση των επιπτώσεων αλλά και από τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας: «Θα δούμε τη συνολικότερη επίπτωση, αλλά και τις δυνατότητες που έχουμε. Δεν είμαστε η Ελλάδα του 2019 και ευτυχώς δεν ακούσαμε αυτούς που μας έλεγαν “δώστε τα όλα”, αλλά δεν είμαστε και Ελβετία ή Γερμανία».

Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ανάμεσα στα μέτρα που μελετά η κυβέρνηση είναι η επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, στο σύνολο της αγοράς. Το μέτρο αυτό είχε υιοθετηθεί στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία και καταργήθηκε τον περασμένο Ιούνιο.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ακόμα ότι ο νέος μηχανισμός για τον περιορισμό της κερδοσκοπίας θα είναι πιο στοχευμένος και πιο λειτουργικός. Ακόμα αναμένεται να ανακοινωθούν και μέτρα στήριξης των ενεργοβόρων επιχειρήσεων, προκειμένου να αποτραπεί η μετακύλιση αυξήσεων του ενεργειακού κόστους στις τελικές τιμές των προϊόντων.

Γαλάζια στελέχη έλεγαν ότι η κυβέρνηση έχει ήδη επεξεργαστεί σενάρια μηχανισμών μείωσης του ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία, στο πρότυπο ευρωπαϊκών παρεμβάσεων που στοχεύουν στη σταθεροποίηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για επιχειρήσεις υψηλής κατανάλωσης.

Ακόμα στα μέτρα περιλαμβάνονται η επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος, η επιδότηση φυσικού αερίου, το επίδομα ακρίβειας, η αύξηση επιδόματος θέρμανσης και η στήριξη επιχειρήσεων.

Πάντως υπάρχει και δυσμενές σενάριο το οποίο αφορά τον προϋπολογισμού. Αυτό λέει ότι εάν η τιμή του πετρελαίου υπερβεί επί μακρόν τα 100 δολάρια ανά βαρέλι – κάτι που έχει ήδη συμβεί – η ιδιωτική κατανάλωση θα μειωθεί κατά 0,7% σε σχέση με το βασικό σενάριο (που προβλέπει αύξηση 1% το 2026), ενώ ο πληθωρισμός θα αυξηθεί κατά 4,7%, έναντι 2,2% στο βασικό σενάριο.

