Δένδιας: Καθαρό μήνυμα η παρουσία του Μακρόν σε Ελλάδα και Κύπρο – Θα ανανεώσουμε τη στρατηγική μας σχέση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
«Σήμερα ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με την παρουσία στην Κύπρο και στην Ελλάδα του Προέδρου Μακρόν, με ένα καθαρό μήνυμα» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας, μετά την αναχώρηση του Γάλλου Προέδρου από την Κρήτη.
Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «δεν αφήνουν την παραμικρή αμφιβολία ότι (ο Γάλλος Πρόεδρος) δήλωσε ξεκάθαρα τη θέση του και την τοποθέτηση της Γαλλικής Δημοκρατίας».
«Μπορούμε», ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας, «να προσβλέπουμε στην περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεών μας με τη Γαλλία».
«Ήδη είμαστε προς το τέλος των συζητήσεων για την ανανέωση της στρατηγικής μας σχέσης, την υπογραφή παράτασης της συμφωνίας» κατέληξε ο κ. Δένδιας.
Διαβάστε επίσης:
Κουτσούμπας: Να κλείσουν εδώ και τώρα οι βάσεις – Καμιά εμπιστοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση – Nα μπει πλαφόν στις τιμές
Δούκας για Διπλή Ανάπλαση: «Όσο και αν παλεύει ο κ. Μπακογιάννης για να καταστρέψει ό,τι μπορεί, το έργο θα γίνει»
Γεωργιάδης: Αμοργός, Ίος και Μαθράκι μπαίνουν στη λίστα για την οικονομική ενίσχυση των γιατρών
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.