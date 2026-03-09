search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 23:21
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

09.03.2026 21:50

Δένδιας: Καθαρό μήνυμα η παρουσία του Μακρόν σε Ελλάδα και Κύπρο – Θα ανανεώσουμε τη στρατηγική μας σχέση

09.03.2026 21:50
dendias makron 77- new

«Σήμερα ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με την παρουσία στην Κύπρο και στην Ελλάδα του Προέδρου Μακρόν, με ένα καθαρό μήνυμα» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας, μετά την αναχώρηση του Γάλλου Προέδρου από την Κρήτη.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «δεν αφήνουν την παραμικρή αμφιβολία ότι (ο Γάλλος Πρόεδρος) δήλωσε ξεκάθαρα τη θέση του και την τοποθέτηση της Γαλλικής Δημοκρατίας».

«Μπορούμε», ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας, «να προσβλέπουμε στην περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεών μας με τη Γαλλία».

«Ήδη είμαστε προς το τέλος των συζητήσεων για την ανανέωση της στρατηγικής μας σχέσης, την υπογραφή παράτασης της συμφωνίας» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

iran-234254
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Σκέφτομαι να καταλάβω τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Τραμπ – Μαθητές σκοτώθηκαν σε επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν – Live οι εξελίξεις

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ σε κουμπάρο Βουλευτή της ΝΔ και μέλους της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο

makron-dendias-souda
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακρόν από τη Σούδα: Η όποια επίθεση στην Κύπρο είναι επίθεση στην Ευρώπη

aerodromio-tel-aviv
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Χάος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν – Επιβάτες με τα εισιτήρια στο χέρι μένουν εκτός πτήσεων (Video)

crans-montana
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αποζημιώσεις ύψους 55.000 ευρώ για τους επιζώντες και τις οικογένειες των 41 θυμάτων

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

stravelakis_karamitrou
MEDIA

Εκτός εκπομπής σήμερα ο Νίκος Στραβελάκης - «Έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει» ανέφερε η Μίνα Καραμήτρου (Video)

kairos 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Με άνοιξη μπαίνει και το τελευταίο δεκαήμερο του 2ου θερμότερου χειμώνα!

