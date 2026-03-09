Δένδιας: Καθαρό μήνυμα η παρουσία του Μακρόν σε Ελλάδα και Κύπρο – Θα ανανεώσουμε τη στρατηγική μας σχέση

«Σήμερα ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με την παρουσία στην Κύπρο και στην Ελλάδα του Προέδρου Μακρόν, με ένα καθαρό μήνυμα» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας, μετά την αναχώρηση του Γάλλου Προέδρου από την Κρήτη.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «δεν αφήνουν την παραμικρή αμφιβολία ότι (ο Γάλλος Πρόεδρος) δήλωσε ξεκάθαρα τη θέση του και την τοποθέτηση της Γαλλικής Δημοκρατίας».

«Μπορούμε», ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας, «να προσβλέπουμε στην περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεών μας με τη Γαλλία».

«Ήδη είμαστε προς το τέλος των συζητήσεων για την ανανέωση της στρατηγικής μας σχέσης, την υπογραφή παράτασης της συμφωνίας» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Υποδέχθηκα στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη #Σούδα τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν @EmmanuelMacron, ο οποίος κατά την επιστροφή του από την Κύπρο θέλησε να επισκεφτεί το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle που βρίσκεται ανοικτά της Κρήτης.



Η παρουσία του Προέδρου Μακρόν σήμερα… pic.twitter.com/BSGBOqzpQP — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 9, 2026

