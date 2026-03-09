Στη Σούδα ο Μακρόν, τον υποδέχθηκε ο Δένδιας – Η ανάρτηση του Γάλλου Προέδρου στα ελληνικά

Στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα έφτασε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Στη Σούδα τον Μακρόν υποδέχθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο Μακρόν στη συνέχεια θα επιβιβαστεί σε ελικόπτερο με προορισμό το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκολ», το οποίο βρίσκεται στα νοιχτά των Χανίων. Προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί, αν ο Δένδιας θα τον συνοδεύσει στο αεροπλανοφόρο.

Στην περιοχή της 115 Πτέρυγας Μάχης καταγράφεται αυτή την ώρα έντονη κινητικότητα, με δραστηριότητα τόσο ελληνικών όσο και αμερικανικών αεροσκαφών.

Η ανάρτηση στα ελληνικά

Η επίσκεψη επιδιώκει να τονίσει τη στενή στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας και την ευρωπαϊκή παρουσία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Σε ανάρτηση του στα ελληνικά ο Γάλλος Πρόεδρος επεσήμανε ότι η Ε.Ε δεν θέλησε τον πόλεμο «αλλά έχουμε την ευθύνη να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας, τις οικονομίες μας και να αποτρέψουμε μια κλιμάκωση στην περιοχή, στον Λίβανο και στη Μέση Ανατολή».

Δεν θελήσαμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά έχουμε την ευθύνη να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας, τις οικονομίες μας και να αποτρέψουμε μια κλιμάκωση στην περιοχή, στον Λίβανο και στη Μέση Ανατολή.



Μαζί με τον Πρόεδρο της… pic.twitter.com/ofgNb4zp2E — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 9, 2026

Μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, εργαζόμαστε για την ασφάλεια γύρω από την Κύπρο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Γαλλία στέκεται αλληλέγγυα προς τους φίλους και συμμάχους της στην περιοχή, οι οποίοι έχουν βρεθεί στο στόχαστρο πυραύλων και drones.Ευθύνη μας είναι επίσης να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας που παραμένουν στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και 400.000 Γάλλοι πολίτες. Συντονίζουμε τις προσπάθειές μας, ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλειά τους και να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού όσων το επιθυμούν», πρόσθεσε.

«Το ουσιαστικό κλείσιμο των θαλάσσιων οδών έχει αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Ενεργούμε για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και για τη διασφάλιση της ασφάλειας αυτών των ζωτικής σημασίας οδών, ιδίως μέσω της ναυτικής επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Aspides. Στο πλαίσιο της γαλλικής Προεδρίας της G7, ανέλαβα πρωτοβουλία για συντονισμό σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, ώστε να δοθούν απαντήσεις στις ενεργειακές προκλήσεις.

Μακρόν: Είμαστε στο πλευρό της Κύπρου

Στην ομιλία του από τη βάση της Πάφου, ο Εμανουέλ Μακρόν έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία, τονίζοντας ότι «Όταν κάποιος επιτίθεται στην Κύπρο, επιτιθεται στην Ευρώπη».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έθεσε το πλαίσιο της απόφασης της Γαλλίας να συνδράμει στρατιωτικά την άμυνα της Μεγαλόνησου, στις δικές του δηλώσεις. Παράλληλα, σημείωσε ότι «η στάση μας πρέπει να παραμείνει αμυντική και να βοηθήσουμε στην αποκλιμάκωση», ενώ δεν έκρυψε το βάρος που δίνει το Παρίσι στο ζήτημα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, λέγοντας ότι «η επιχείρηση ASPIDES είναι απτή απόδειξη αυτής της συνεργασίας.

O Γάλλος πρόεδρος – στο ίδιο πλαίσιο – έκανε λόγο για μια ειρηνική αμυντική αποστολή η οποία είναι απαραίτητη για να διασφαλίσει την οικονομία μας, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην κατάσταση στον Λίβανο, λέγοντας ότι ήταν «λάθος της Χεζμπολάχ να επιτεθεί στο Ισράηλ και να στοχεύσει την Κύπρο. Η κατάσταση είναι ανησυχητική, σκοπός είναι να σταματήσει η Χεζμπολάχ κάθε επίθεση. Και το Ισραήλ να σταματήσει το συντομότερο τις επιθέσεις κατά του Λιβάνου».

«Θέλουμε να εκφράσουμε τη βούληση ότι είμαστε στο πλευρό σας για την ασφαλή προστασία και των Ευρωπαίων πολιτών και για τον επαναπατρισμό του με ασφάλεια», είπε. Τέλος, ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην εκρηκτική κατάσταση στις αγορές, λέγοντας ότι «κι άλλες πρωτοβουλίες θα αναληφθούν, και για την ενέργεια. Θα συνεχίσουν οι επαφές και στο πλαίσιο της G7[…] Η ένωση μιας Ευρώπης που ξέρει να αμύνεται είναι καθοριστική».

Διαβάστε επίσης

Τριμερής στην Κύπρο: «Δεν εμπλεκόμαστε σε επιχειρήσεις» τόνισε ο Χριστοδουλίδης – Η Κύπρος δεν είναι μόνη, λένε Μητσοτάκης-Μακρόν

Ασπίδα στην Κύπρο: Μητσοτάκης και Μακρόν στέλνουν μήνυμα από Λευκωσία – Σε καθεστώς high risk η Σούδα

Times: Mε Google Maps η Χεζμπολάχ έστειλε drones στο Ακρωτήρι της Κύπρου – Εκτεθειμένη η βρετανική βάση