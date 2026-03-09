Κύπρος: Ολοκληρώθηκε η τριμερής Μητσοτάκη, Χριστοδουλίδη και Μακρόν σε στρατιωτική βάση την Πάφο – (Live/Video – Photos)

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 2:15 το μεσημέρι και μετά από περίπου 50 λεπτά, η τριμερής συνάντηση κορυφής Κύπρου, Γαλλίας και Ελλάδας στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και οι τρόποι θωράκισης της Μεγαλονήσο, καθώς ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν και τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αρχίζοντας τις δηλώσεις του, ο Ν. Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι «με αισθήματα βαθιάς εκτίμησης και περηφάνιας σας καλωσορίζω στην Κύπρο, στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Η παρουσία σας, πέραν του υψηλού συμβολισμού, έχει ουσιαστική σημασία για την Κύπρο, ολόκληρη την Ευρώπη, το κοινό μας σπίτι την ΕΕ», ευχαριστώντας για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά του για την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη και το ξεκάθαρο μήνυμα ότι ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει και ασφάλεια της Ευρώπης.

«Αγαπητέ Κυριάκο, η παρουσία των F-16 και των φρεγατών συγκίνησαν όλους μας», σημείωσε, λέγοντας ότι η παρουσία τους στο νησί αντανακλά την κοινή ιστορία των δύο χωρών. Επίσης, είπε ότι «σας ευχαριστώ για την αμέριστη στήριξη, ευχαριστώ την Τζόρτζι Μελόνι και τον Πέδρο Σάντσεθ και κατ’ επέκταση τους λαούς της Ιταλίας και της Ισπανίας. Η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία δείχνουν τι σημαίνει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη».

Μετά το τέλος της συνάντησης, οι τρεις ηγέτες επισκέφθηκαν το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Έξω από το κέντρο συντονισμού είχαν παραταχθεί οι χειριστές των αντιπυραυλικών Mistral.

Λίγο πριν τη μία ο πρωθυπουργός που συνοδεύεται και από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, κατευθύνθηκε στον χώρο όπου θα γίνει η συνάντηση. Μετά και την τριμερή συνάντηση, ο Κ. Μητσοτάκης και ο Ν. Χριστοδουλίδης θα επιθεωρήσουν τα F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση της Πάφου.

Από την πλευρά του, ο Ε. Μακρόν θα επισκεφθεί το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle το απόγευμα, το οποίο βρίσκεται στα ανοικτά της Κρήτης. «Η επίσκεψη αυτή θα αποτελέσει ευκαιρία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, να συνομιλήσει με τους ναυτικούς που υπηρετούν στην αεροναυτική ομάδα και να ενημερωθεί για το στρατιωτικό σύστημα» ανέφερε το Ελιζέ.

Στη συνάντηση των τριών ηγετών αναμένεται να συζητηθούν, μεταξύ άλλων, ο συντονισμός για επαναπατρισμούς από χώρες του Κόλπου, η ασφάλεια της ναυσιπλοϊας και η ενίσχυση της αποστολής ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ ο πρωθυπουργός θα μεταβεί την Τρίτη στο Παρίσι και να συμμετάσχει στη Σύνοδο υπό τον Ε. Μακρόν για την πυρηνική ενέργεια.

Σύμφωνα με το Ελιζέ, η ατζέντα της συνάντησης περιλαμβάνει το θέμα της ενίσχυσης της ασφάλειας της περιοχής εν μέσω του πολέμου στο Ιράν και της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου.

Η γαλλική προεδρία τονίζει ότι η παρουσία Μακρόν έχει ως στόχο «την έκφραση της αλληλεγγύης της Γαλλίας» προς την Κύπρο, μετά την επίθεση με drone που δέχθηκε η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Επίσης, έγινε γνωστό ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας συνομίλησε σήμερα το πρωί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Υπενθυμίζεται ότι το Παρίσι έχει ήδη στείλει στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ και μια φρεγάτα. Την ίδια στιγμή η Ισπανία στέλνει στην Κύπρο την φρεγάτα «Κριστομπάλ Κολόν», η ιταλική φρεγάτα «Φεντερίκο Μαρτινέγκο» αναμένεται να φτάσει στα ανοικτά της Μεγαλονήσου μέσα στις επόμενες ώρες, ενώ αναμένεται επιπλέον ενίσχυση από Ολλανδία και Βρετανία. Και, φυσικά, η Αθήνα ήταν αυτή που «έδωσε το σύνθημα», στέλνοντας στην Κύπρο τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», καθώς και τέσσερα μαχητικά F-16.

Εν τω μεταξύ, ως προσπάθεια να «μπει στο παιχνίδι» ερμηνεύεται η απόφαση της Τουρκίας να στείλει στα Κατεχόμενα έξι μαχητικά F-16 – και να δώσει έντονη δημοσιότητα στην απόφαση αυτή, η οποία, όπως επισημαίνουν πηγές, έρχεται με μια βδομάδα καθυστέρηση και παρά το γεγονός ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά είχε ζητήσει ενίσχυση της αεράμυνα της περιοχής. Πάντως, ο Ν. Χριστοδουλίδης σημείωσε πως «ό,τι και να φέρουν στην Κύπρο, η Τουρκία δεν παύει να είναι κατοχική δύναμη», ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνομιλιών Ισραήλ -Λιβάνου στην Κύπρο, καθώς, όπως είπε, το πρωί συνομίλησε τηλεφωνικώς με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου χωρίς όμως να αναφέρει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας.

