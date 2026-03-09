Τουρκικά F-16 στα Κατεχόμενα εν αναμονή της συνάντησης Μητσοτάκη, Μακρόν, Χριστοδουλίδη

Έξι μαχητικά F-16 στέλνει η Τουρκία Κατεχόμενα την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Εμανουέλ Μακρόν μεταβαίνουν στην Κύπρο για την τριμερή Ελλάδας, Γαλλίας, Κύπρου με αντικείμενο την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας της Τουρκίας, Ασκίν Μεσελί, ανακοίνωσε χθες ότι θα αναπτυχθούνέξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του ψευδοκράτους.

Μετά την Ελλάδα

Η Ελλάδα ανέπτυξε τέσσερα F-16 και δύο φρεγάτες στη μεγαλόνησο, μετά την επίθεση στη βρετανική βάση.

Η Γαλλία, έχει αναπτύξει τη φρεγάτα Languedoc, με το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle να βρίσκεται καθ’όδον.

Την πρόθεσή της να στείλει τη φρεγάτα Federico Martinego στην Κύπρο έχει δηλώσει η Ιταλία, ενώ η Ισπανία πρόκειται να στείλει την φρεγάτα Cristobal Colon.

Στο μεταξύ, το Ηνωμένο Βασίλειο έστειλε δύο ελικόπτερα AW159 Wildcat, οπλισμένα με πυραύλους κατά των drone. Το αντιτορπιλικό HMS Dragon Type 45 αναμένεται να αναχωρήσει από το Πόρτσμουθ για την Κύπρο την επόμενη εβδομάδα.

Θα καθυστερήσει «ο Δράκος» να φτάσει στην Κύπρο

Το Dragon έχει καθυστερήσει επειδή το βρετανικό υπουργείο άμυνας με σκοπό μειώσει το λειτουργικό κόστος επέβαλε ωράριο 9 με 5 στη βάση του Πόρτσμουθ.

Ο υφυπουργός Άμυνας Άλ Καρνς επεσήμανε ότι το πλοίο έπρεπε να υποβληθεί σε σειρά τεχνικών εργασιών και να αναδιαμορφωθεί για διαφορετική αποστολή πριν αναχωρήσει για την ανατολική Μεσόγειο. Γι’ αυτό και δεν πρόκειται να αποπλεύσει μέχρι οι μηχανικοί να ολοκληρώσουν «μια σειρά διαφορετικών εργασιών συντήρησης».

