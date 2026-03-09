search
09.03.2026 01:01

Τουρκικά F-16 στα Κατεχόμενα εν αναμονή της συνάντησης Μητσοτάκη, Μακρόν, Χριστοδουλίδη

09.03.2026 01:01
F-16
via Wikipedia

Έξι μαχητικά F-16 στέλνει η Τουρκία Κατεχόμενα την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Εμανουέλ Μακρόν μεταβαίνουν στην Κύπρο για την τριμερή Ελλάδας, Γαλλίας, Κύπρου με αντικείμενο την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας της Τουρκίας, Ασκίν Μεσελί,  ανακοίνωσε χθες ότι θα αναπτυχθούνέξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του ψευδοκράτους. 

Μετά την Ελλάδα

Η Ελλάδα ανέπτυξε τέσσερα F-16 και δύο φρεγάτες στη μεγαλόνησο, μετά την επίθεση στη βρετανική βάση.

Η Γαλλία, έχει αναπτύξει τη φρεγάτα Languedoc, με το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle να βρίσκεται καθ’όδον.

Την πρόθεσή της να στείλει τη φρεγάτα Federico Martinego στην Κύπρο έχει δηλώσει η Ιταλία, ενώ η Ισπανία πρόκειται να στείλει την φρεγάτα Cristobal Colon.

Στο μεταξύ, το Ηνωμένο Βασίλειο έστειλε δύο ελικόπτερα AW159 Wildcat, οπλισμένα με πυραύλους κατά των drone. Το αντιτορπιλικό HMS Dragon Type 45 αναμένεται να αναχωρήσει από το Πόρτσμουθ για την Κύπρο την επόμενη εβδομάδα.

Θα καθυστερήσει «ο Δράκος» να φτάσει στην Κύπρο

Το Dragon έχει καθυστερήσει επειδή το βρετανικό υπουργείο άμυνας με σκοπό μειώσει το λειτουργικό κόστος επέβαλε ωράριο 9 με 5 στη βάση του Πόρτσμουθ.

Ο υφυπουργός Άμυνας Άλ Καρνς επεσήμανε ότι το πλοίο έπρεπε να υποβληθεί σε σειρά τεχνικών εργασιών και να αναδιαμορφωθεί για διαφορετική αποστολή πριν αναχωρήσει για την ανατολική Μεσόγειο. Γι’ αυτό και δεν πρόκειται να αποπλεύσει μέχρι οι μηχανικοί να ολοκληρώσουν «μια σειρά διαφορετικών εργασιών συντήρησης».

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

craig-murphy
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα σε ρυθμούς Χόλιγουντ: Από τον Μπραντ Πιτ σε Ύδρα, Χαλκίδα και Αθήνα μέχρι τον Ντάνιελ Κρεγκ και τον Κίλιαν Μέρφι στην Κέρκυρα

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ: Μοιραία κατάληξη για καθηγήτρια που υπέστη εγκεφαλικό - Κατηγορίες ότι υπέστη bullying από μαθητές

adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άμεση αντίδραση Γεωργιάδη για την κρίση στον ΕΟΔΥ - Πώς έβγαλε ταχύτατα εκτός τον Χατζηχριστοδούλου

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

