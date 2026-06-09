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09.06.2026 20:12

Αυτά είναι τα καλύτερα και τα χειρότερα αεροδρόμια στην Ευρώπη – Δύο ελληνικά στη «μαύρη λίστα»

09.06.2026 20:12
aerodromio

Η εταιρεία αποζημίωσης πτήσεων AirHelp ανέλυσε τα δεδομένα για να καταρτίσει μια νέα κατάταξη αεροδρομίων σε όλο τον κόσμο.

Η κατάταξη εξετάζει παράγοντες όπως η έγκαιρη απόδοση, που σημαίνει αφίξεις πτήσεων εντός 15 λεπτών από την προγραμματισμένη ώρα, καθώς και η εμπειρία και οι εγκαταστάσεις των επιβατών, οι οποίες βασίζονται σε σχεδόν 14.300 μοναδικές αξιολογήσεις αεροδρομίων από ταξιδιώτες σε 68 χώρες.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι επιβάτες καλούνται να αξιολογήσουν τα αεροδρόμια σε παράγοντες όπως το προσωπικό, οι χρόνοι αναμονής, η προσβασιμότητα, η καθαριότητα, η σήμανση και οι πληροφορίες, καθώς και οι προσφορές εστιατορίων και λιανικής πώλησης. Κάθε στοιχείο βαθμολογείται σε μια κλίμακα από «πολύ κακό» έως «πολύ καλό».

Για το 2026, αναλύθηκαν 279 αεροδρόμια από 76 χώρες και τους δόθηκε βαθμολογία AirHelp, η οποία σταθμίζεται κατά 60% στην έγκαιρη απόδοση και κατά 20% στην εμπειρία των επιβατών, στις εγκαταστάσεις και στην άνεση του καθενός.

Τα καλύτερα αεροδρόμια στην Ευρώπη

Φέτος, το καλύτερο αεροδρόμιο στην Ευρώπη είναι το αεροδρόμιο Bodø στη Νορβηγία, το οποίο κατέλαβε την ένατη θέση συνολικά.

Το αεροδρόμιο, το οποίο βρίσκεται ακριβώς βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, έχει βαθμολογία 8,7 στην έγκαιρη άφιξη, που σημαίνει ότι το 87% των πτήσεων που έφτασαν μεταξύ 1ης Μαΐου 2025 και 30ής Απριλίου 2026 ήταν συνεπείς. Το Bodø έλαβε επίσης βαθμολογία 7,6 για την εμπειρία των επιβατών και 7,0 για τις εγκαταστάσεις και την άνεση.

Το αεροδρόμιο Μπίλουντ στη Δανία επίσης βρέθηκε οριακά στην πρώτη δεκάδα, χάρη στη βαθμολογία 8,1 στην τήρηση χρόνου πτήσης. Το αεροδρόμιο τα πήγε καλύτερα όσον αφορά την εμπειρία των επιβατών, έχοντας λάβει βαθμολογία 8,7, και τις εγκαταστάσεις και την άνεση, όπου έλαβε βαθμολογία 7,7.

Το επόμενο ευρωπαϊκό αεροδρόμιο στην κατάταξη, το αεροδρόμιο του Μπιλμπάο στην Ισπανία, είναι 21ο συνολικά, με βαθμολογία τήρησης χρόνου πτήσης 8,4, βαθμολογία εμπειρίας 8,0 και βαθμολογία εγκαταστάσεων 7,0.

Το αεροδρόμιο Μπέργκεν Φλέσλαντ ακολούθησε γρήγορα στην 23η θέση, με το αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης Χαβαλιμάνι να συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα στην Ευρώπη στην 29η θέση.

Τα χειρότερα αεροδρόμια στην Ευρώπη

Κακά νέα για τους κατοίκους της Λισαβόνας, καθώς το αεροδρόμιο Χουμπέρτο ​​Ντελγκάντο κατατάχθηκε 274ο συνολικά.

Το αεροδρόμιο έχει βαθμολογία τήρησης χρόνου πτήσης μόλις 6,3, με 7,3 και 6,8 στις άλλες δύο κατηγορίες, αντίστοιχα.

Το αεροδρόμιο Ρόδου Διαγόρας, στην 271η θέση, είχε επίσης κακή απόδοση λόγω της βαθμολογίας 6,5 στην ώρα του.

Το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ κατατάχθηκε στην 269η θέση, το αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης στην 268η θέση και το αεροδρόμιο Νίκαιας Κυανής Ακτής στην 267η θέση.

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