Αεροδρόμια: Πάνω από 14,5 εκατ. επιβάτες στο πρώτο τετράμηνο με άνοδο 5,6% το 2026

Με θετικό ρυθμό ξεκίνησε η φετινή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό και τις αερομεταφορές, καθώς η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας συνέχισε την ανοδική πορεία του προηγούμενου έτους, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που καταγράφεται στις αφίξεις τόσο από το εξωτερικό όσο και στις εσωτερικές μετακινήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η συνολική επιβατική κίνηση στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2026 ανήλθε σε 14.590.036 επιβάτες, έναντι 13.811.216 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 5,6%.

Ανοδικά κινήθηκε και ο αριθμός των πτήσεων στα 39 αεροδρόμια της χώρας που ελέγχονται κυρίως από την ΥΠΑ. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 123.146 κινήσεις αεροσκαφών, έναντι 116.883 το πρώτο τετράμηνο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 5,4%.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η εικόνα στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ, τα οποία κατέγραψαν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τον γενικό μέσο όρο της χώρας.

Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια αυτά αυξήθηκε κατά 8,8% στο πρώτο τετράμηνο του έτους, με τον συνολικό αριθμό επιβατών να διαμορφώνεται σε 1.547.291, έναντι 1.422.156 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Στο δίκτυο των αεροδρομίων της ΥΠΑ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το Αεροδρόμιο Ηρακλείου, η Αεροδρόμιο Καλαμάτας, καθώς και περιφερειακά αεροδρόμια σε νησιωτικές και τουριστικές περιοχές όπως η Πάρος, η Νάξος, η Μήλος, η Κάρπαθος και η Σύρος.

Θετική παρέμεινε η εικόνα και τον Απρίλιο, με τα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ να καταγράφουν συνολική αύξηση επιβατικής κίνησης 4,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Το μεγαλύτερο όγκο επιβατών συνέχισε να διαχειρίζεται το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το οποίο τον Απρίλιο εξυπηρέτησε 624.454 ταξιδιώτες, έναντι 595.306 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση 4,9%.

Η εικόνα του πρώτου τετραμήνου ενισχύει τις εκτιμήσεις της αγοράς ότι και το 2026 μπορεί να εξελιχθεί σε μία ακόμη ισχυρή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό, με τις αεροπορικές αφίξεις να διατηρούν θετική δυναμική ήδη από τους πρώτους μήνες της χρονιάς.

