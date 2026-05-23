ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

23.05.2026 10:28

Iron Maiden: Απόψε η τεράστια συναυλία στο ΟΑΚΑ – O oδηγός πρόσβασης και τι απαγορεύεται αυστηρά

Αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη επιστροφή των Iron Maiden στην Ελλάδα, το Σάββατο 23 Μαΐου, στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της περιοδείας «Run For Your Lives Tour». Η διοργανώτρια εταιρεία ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα της βραδιάς, καθώς και οδηγίες προς το κοινό για την ασφαλή και ομαλή προσέλευση, με φόντο πιθανή κακοκαιρία.

Οι πύλες ανοίγουν στις 17:00, δίνοντας χρόνο στους θεατές να πάρουν τις θέσεις τους. Οι Anthrax θα ανέβουν στη σκηνή στις 19:00, ανοίγοντας τη συναυλία με το στυλ και την ενέργειά τους, ενώ οι Iron Maiden θα κάνουν την εμφάνισή τους στις 20:40, υπόσχοντας μια βραδιά γεμάτη heavy metal.

Η διοργανώτρια αρχή, High Priority, δίνει αναλυτικές οδηγίες για το πώς να φτάσουν οι έχοντες εισιτήριο στο ΟΑΚΑ, αλλά και προειδοποιεί για την πιθανότητα βροχών.

«Σε περίπτωση που οι Iron Maiden φέρουν μαζί τους τον βρετανικό καιρό το Σάββατο, έχετε μαζί τα αδιάβροχά σας, όχι τις ομπρέλες σας. Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπονται ομπρέλες οποιουδήποτε μεγέθους, καθώς και τσάντες ή σακίδια μεγαλύτερα από Α4 (21cm x 30cm)» αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση προς τους θεατές.

Η προσέλευση και η είσοδος στο στάδιο θα γίνει σύμφωνα με το είδος εισιτηρίου, είτε στην αρένα είτε στις κερκίδες, με ειδικές ρυθμίσεις για ΑμεΑ. Για όσους χρησιμοποιήσουν το μετρό, έχουν οριστεί σημεία συνάντησης, ενώ το πάρκινγκ θα είναι διαθέσιμο από τη Λεωφόρο Κύμης.

Η ζήτηση για τα εισιτήρια παραμένει υψηλή, με τα εισιτήρια της αρένας να έχουν ήδη εξαντληθεί, ενώ περιορισμένα εισιτήρια για τις κερκίδες συνεχίζουν να διατίθενται, προσφέροντας σε όσους δεν πρόλαβαν μια τελευταία ευκαιρία να ζήσουν τη μαγεία των Iron Maiden ζωντανά στην Αθήνα.

